Lungs Health Tips: थोडं चाललं तरी धाप लागते? श्वास घेताना त्रास होतोय? जाणून घ्या तज्ज्ञांनी सांगितलेले ५ सोपे घरगुती उपाय!

Home Remedies For Shortness of Breath While Walking: थोडं चाललं तरी दम लागतोय? जाणून घ्या तज्ज्ञांनी सांगितलेले ५ घरगुती उपाय जे श्वास घेण्यात मदत करतील.
Anushka Tapshalkar
थोडक्यात:

  1. कमी हालचालींनंतरही धाप लागणे ही सामान्य गोष्ट नसून त्यामागे आरोग्याच्या लपलेल्या समस्या असू शकतात.

  2. फक्त वय वाढणं किंवा वजन जास्त असणं हेच कारण नसून हिमोग्लोबिनची कमतरता, फुफ्फुसांची कमजोरी, व्हिटॅमिनची कमतरता यासारखी कारणंही असू शकतात.

  3. वेळेत लक्ष न दिल्यास ही समस्या गंभीर आजारांना आमंत्रण देऊ शकते.

Simple Exercises and Foods to Improve Lung Function: आजकाल कमी हालचाल झाली तरी अनेकांना लगेचच धाप लागते. पायऱ्या चढताना किंवा थोडं चालल्यानंतरच दम लागायला लागतो. अनेकदा याकडे वय वाढणं किंवा वजन जास्त असणं हे कारण समजून दुर्लक्ष केलं जातं. पण न्यूट्रिशनिस्ट रमिता कौर यांच्या मते, धाप लागण्यामागे शरीरातील काही लपलेली समस्या असू शकतात. योग्य वेळेत लक्ष दिलं नाही, तर यामुळे गंभीर आजारांचा धोका वाढतो.

