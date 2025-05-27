Lungs Health Tips: थोडं चाललं तरी धाप लागते? श्वास घेताना त्रास होतोय? जाणून घ्या तज्ज्ञांनी सांगितलेले ५ सोपे घरगुती उपाय!

थोडक्यात: कमी हालचालींनंतरही धाप लागणे ही सामान्य गोष्ट नसून त्यामागे आरोग्याच्या लपलेल्या समस्या असू शकतात.फक्त वय वाढणं किंवा वजन जास्त असणं हेच कारण नसून हिमोग्लोबिनची कमतरता, फुफ्फुसांची कमजोरी, व्हिटॅमिनची कमतरता यासारखी कारणंही असू शकतात.वेळेत लक्ष न दिल्यास ही समस्या गंभीर आजारांना आमंत्रण देऊ शकते.. Simple Exercises and Foods to Improve Lung Function: आजकाल कमी हालचाल झाली तरी अनेकांना लगेचच धाप लागते. पायऱ्या चढताना किंवा थोडं चालल्यानंतरच दम लागायला लागतो. अनेकदा याकडे वय वाढणं किंवा वजन जास्त असणं हे कारण समजून दुर्लक्ष केलं जातं. पण न्यूट्रिशनिस्ट रमिता कौर यांच्या मते, धाप लागण्यामागे शरीरातील काही लपलेली समस्या असू शकतात. योग्य वेळेत लक्ष दिलं नाही, तर यामुळे गंभीर आजारांचा धोका वाढतो..धाप लागण्यामागची संभाव्य कारणंचालताना श्वास फुलणे, धाप लागणे यामागे बऱ्याचदा वाढलेले वजन कारणीभूत असू शकते असे आपल्याला वाटते पण, न्यूट्रिशनिस्ट रमिता कौर यांनी धाप लागण्याची याव्यतिरिक्त वेगळी पाच मुख्य कारणं सांगितली आहेत.लो हिमोग्लोबिन किंवा लोहाची कमतरतारक्तातील हिमोग्लोबिन आणि लोह कमी झाल्यामुळे शरीरात ऑक्सिजनची योग्य पातळी नसेल, तर थोड्या हालचालींनंतरच थकवा जाणवतो..कमकुवत फुफ्फुसे किंवा शॅलो ब्रीदिंगप्राणायाम, व्यायाम याची सवय नसल्याने खोल श्वास घेण्याची सवय नसल्याने फुफ्फुसांची क्षमता कमी होते.व्हिटॅमिन बी12 आणि व्हिटॅमिन डीची कमतरताशरीरासाठूी आवश्यक पोषणाच्या अभावामुळे थकवा आणि दम लागण्याचा त्रास होतो..Everything About Hormones: हार्मोन बिघाड म्हणजे काय? कारणं, लक्षणं आणि उपचार यांची संपूर्ण माहिती.हे उपाय आहेत प्रभावीधाप लागण्याचा त्रास कमी करण्यासाठी काही सोपे उपाय:आहारात बदलबीट आणि आवळ्याच्या रसाने दिवसाची सुरुवात दिवसाची सुरूवात बीट आणि आवळ्याच्या ज्यूसने करा. हे शरीरातील हिमोग्लोबिन पातळी नैसर्गिकरित्या वाढवण्यास मदत करते. .शरीरात साचलेले टॉक्सिन्स आणि कमी स्टॅमिनाशरीर शुद्धीकरण व्यवस्थित न झाल्यामुळे शरीरात घाण साचते. परिणामी शरीरातील स्फूर्ती कमी होते.हॉर्मोनल असंतुलनामुळे मेटाबॉलिझम मंदावतोवाढत्या वयासोबत, बदलती जीवनशैली, अयोग्य आहार आणि व्यायामाचा अभाव यामुळे आपल्या शरीरातील हॉर्मोन्सचे संतुलन बिघडते. यामुळे शारीरिक क्षमता कमी होते ज्यामुळे अनेकदा श्वास घ्यायला त्रास होतो किंवा थोडेसे चालले तरू लगेच धाप लागते..कडीपत्ता आणि भिजवलेले मनुका रोज खाकडीपत्ता आणि भिजवलेले मनुका दररोज खायला सुरुवात करा. हे थकवा कमी करून लोहाची कमतरता भरून काढते.मिलेट्स आणि तूपाचा आहारात समावेशयाव्यतिरिक्त आहारात मिलेट्स आणि तूपाचा समावेश करा. हे स्टॅमिना वाढवतात आणि शरीराला आवश्यक ऊर्जा देतात.जेवण चुकवू नकातसेच वजन कमी करण्यासाठी दिवसातून एकच जेवण जेवणे आणि उपाशी राहिल्यास थकवा अधिक वाढतो. हे टाळले तर धाप लागणे टाळता येते..श्वासोच्छवास सुधारण्यासाठी प्राणायामअनुलोम-विलोमरोज ५ मिनिटं हा प्राणायाम केल्याने छाती मोकळी होते. फुफ्फुसांची क्षमता देखील वाढते.भ्रमरीहा प्राणायाम करताना शरीरात कंपनं तयार होतात. त्यामुळे रक्ताभिसरण सुधारते. परिणामी संपूर्ण शरीराला व्यवस्थित रक्तपुरवठा होतो ज्यामुळे प्रसन्न आणि ताजेतवाने वाटते. तसेच फुफ्फुसांची देखील क्षमता वाढल्याने धाप लागण्याची समस्या उद्भवत नाही..Brain Disease Risk: काय सांगता? तुमचा पत्ता ठरवतो तुमचं भविष्य? राहत्या जागेशी जोडला गेलाय 'हा' मेंदूचा रोग.स्टेअर इंटरव्हल प्रॅक्टिसदररोज स्टेअर इंटरव्हल प्रॅक्टिस करा. सुरुवातीला एक मजला हळू चढा, मग थोडी विश्रांती घ्या. हे दिवसातून २ ते ३ वेळा आवर्जून करा. यामुळे स्टामिना वाढतो आणि फुफ्फुसांची क्षमता वाढते..FAQsधाप लागण्याचं मुख्य कारण काय असू शकतं? (What are the main causes of breathlessness?)धाप लागण्यामागे फक्त जास्त वजन किंवा वय हे कारण नसतं. लो हिमोग्लोबिन, लोहाची कमतरता, कमकुवत फुफ्फुसे, व्हिटॅमिन बी12 व डीची कमतरता, शरीरातील टॉक्सिन्स साचणे आणि हॉर्मोनल असंतुलन ही देखील महत्त्वाची कारणं असू शकतात.धाप लागण्याची समस्या कमी करण्यासाठी आहारात काय बदल करावेत? (What dietary changes can help reduce breathlessness?)दिवसाची सुरुवात बीट आणि आवळ्याच्या रसाने करावी, रोज कढीपत्ता आणि भिजवलेले मनुके खावेत, तसेच आहारात मिलेट्स आणि तूपाचा समावेश करावा. हे उपाय लोहाची कमतरता कमी करून स्टॅमिना वाढवतात.श्वासोच्छवास सुधारण्यासाठी कोणते प्राणायाम उपयुक्त आहेत? (Which breathing exercises are useful to improve lung capacity?)अनुलोम-विलोम आणि भ्रमरी हे प्राणायाम फुफ्फुसांची क्षमता वाढवतात, रक्ताभिसरण सुधारतात आणि छाती मोकळी करतात. यामुळे थोड्या हालचालींनंतर होणारी धाप कमी होण्यास मदत होते.शारीरिक क्षमता वाढवण्यासाठी घरच्या घरी कोणता व्यायाम करावा? (Which simple exercise can help increase stamina at home?)स्टेअर इंटरव्हल प्रॅक्टिस हा सोपा आणि प्रभावी व्यायाम आहे. सुरुवातीला एक मजला हळू चढून विश्रांती घ्यावी आणि हे दिवसातून २-३ वेळा करावे. यामुळे फुफ्फुसांची ताकद वाढते आणि शरीर स्टॅमिना सुधारतो.