आरोग्य

थोडंसं काम करताच धाप लागते? फक्त फुफ्फुस नव्हे, रक्तही असू शकतं कारणीभूत; वेळीच हिमोग्लोबिन तपासण्याचा डॉक्टरांचा सल्ला

Importance of Hemoglobin in Breathlessness: १० पायऱ्या जिना चढूनही धाप लागत असेल तर कारण फक्त फुफ्फुस नाहीत, रक्तातील हिमोग्लोबिनची पातळीही तपासणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे असं डॉक्टर सांगतात.
Importance of Hemoglobin in Breathlessness

Importance of Hemoglobin in Breathlessness

sakal

Anushka Tapshalkar
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श्वास घेण्यास त्रास होणे किंवा दम लागणे यासाठी नेहमीच फुफ्फुसांचे आजार कारणीभूत नसतात, रक्तातील हिमोग्लोबिनचे प्रमाण कमी-जास्त झाल्यासही थकवा आणि धाप लागण्याची समस्या उद्भवू शकते. त्यामुळे अशा लक्षणांकडे दुर्लक्ष न करता फुफ्फुसांच्या तपासणीसोबतच रक्ताची चाचणी करणेही आवश्यक असल्याचे मत फुफ्फुसविकारतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

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