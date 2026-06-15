थोडंसं काम करताच धाप लागते? फक्त फुफ्फुस नव्हे, रक्तही असू शकतं कारणीभूत; वेळीच हिमोग्लोबिन तपासण्याचा डॉक्टरांचा सल्ला

श्वास घेण्यास त्रास होणे किंवा दम लागणे यासाठी नेहमीच फुफ्फुसांचे आजार कारणीभूत नसतात, रक्तातील हिमोग्लोबिनचे प्रमाण कमी-जास्त झाल्यासही थकवा आणि धाप लागण्याची समस्या उद्भवू शकते. त्यामुळे अशा लक्षणांकडे दुर्लक्ष न करता फुफ्फुसांच्या तपासणीसोबतच रक्ताची चाचणी करणेही आवश्यक असल्याचे मत फुफ्फुसविकारतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे..शरीराला पुरेशा प्रमाणात ऑक्सिजन मिळण्यासाठी फुफ्फुसे आणि रक्त या दोन्हींचे आरोग्य चांगले असणे आवश्यक असते. हिमोग्लोबिनची पातळी कमी झाल्यास अशक्तपणा येतो. अशावेळी फुफ्फुसे सामान्यपणे कार्यरत असतानाही शरीराच्या उतींना पुरेसा ऑक्सिजन मिळत नाही. परिणामी, शारीरिक हालचालीदरम्यान धाप लागणे, लवकर थकवा येणे, जलद श्वास घेणे आणि सहनशक्ती कमी होणे अशी लक्षणे दिसून येतात. अनेकदा अशा रुग्णांना दमा किंवा इतर फुफ्फुसविकार झाल्याचा संशय येतो; मात्र प्रत्यक्षात समस्या रक्तातील ऑक्सिजन वाहून नेण्याच्या क्षमतेशी संबंधित असू शकते..अनेक रुग्ण धाप लागत असल्याने उपचारासाठी येतात. मात्र सतत थकवा जाणवणे ही लक्षणे केवळ फुफ्फुसाच्या आजारांशी संबंधित असतीलच असे नाही. अनेक वेळा साधी हिमोग्लोबिन तपासणी या लक्षणांमागील खरे कारण उघड करू शकते. त्यामुळे अशा तक्रारींकडे दुर्लक्ष न करता वैद्यकीय सल्ला घेणे आवश्यक आहे. श्वासोच्यासाची प्रक्रिया केवळ फुप्फुसांपुरती मर्यादित नसून त्यात रक्ताचीही महत्त्वाची भूमिका असते.- डॉ. आनंद विजय, फुफ्फुसविकारतज्ज्ञ.निरोगी रक्तासाठी काय काळजी घ्यावी?नियमित हिमोग्लोबिनची पातळी तपासून घ्यावी.लोह आणि व्हिटॅमिन 'सी'युक्त आहारलोहतत्त्वाच्या शोषणासाठी व्हिटॅमिन 'सी'युक्त पदार्थांचा आहारात समावेश करा,तज्ज्ञांचा सल्ला आणि प्रतिबंध धूम्रपान टाळासतत थकवा किंवा धाप लागत असल्यास त्वरित वैद्यकीय सल्ला घ्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.