Burning Mouth Syndrome: तोंडात सतत जळजळ जाणवतेय? यामागील कारणे, लक्षणे आणि उपाय जाणून घ्या

थोडक्यात:तोंडात सतत जळजळ होणे ही सामान्य पण त्रासदायक समस्या आहे, जी वारंवार होऊ शकते.यामागे अॅसिड रिफ्लक्स, व्हिटॅमिनची कमतरता, औषधांचे दुष्परिणाम आणि तणाव यांसारखी कारणं असू शकतात.थंड पेये, तुळशीची पाने, बडीशेप यांसारखे घरगुती उपाय आणि आवश्यक असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला उपयुक्त ठरतो. .Burning Mouth Treatment: तोंड येणे आणि जळजळ ही समस्या दिसायला छोटी वाटते, पण ती अनेकदा खूप त्रासदायक ठरते. काही वेळेस ती एक-दोन दिवसात बरी होते, पण काही लोकांना ही समस्या वारंवार जाणवते. त्यामुळे खाणं-पिणं, बोलणं आणि दैनंदिन आयुष्यावर परिणाम होतो..जर तुम्हालाही अशीच समस्या वारंवार होत असेल, तर यामागची कारणं, लक्षणं आणि उपाय जाणून घेणं आवश्यक आहे..तोंड येण्याची व जळजळ होण्याची मुख्य कारणंअॅसिड रिफ्लक्सजेव्हा पोटातील आम्ल अन्ननलिकेत आणि तोंडात येतो, तेव्हा तोंडात जळजळ जाणवू शकते.व्हिटॅमिनची कमतरताविशेषतः व्हिटॅमिन B12, फोलिक अॅसिड आणि लोह (Iron) यांची कमतरता असल्यास तोंडात जळजळ किंवा चव बिघडण्याची तक्रार होऊ शकते.स्मोकिंग आणि मद्यपानसतत धूम्रपान आणि मद्यपान केल्यास तोंडातील ऊतींवर परिणाम होतो आणि त्यामुळे जळजळ होऊ शकते.औषधांचे दुष्परिणामकाही अॅन्टीबायोटिक्स, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करणारी औषधे किंवा अॅन्टिडिप्रेसंट्समुळे तोंड कोरडे पडते व त्यामुळे जळजळ होते.ताणतणाव आणि चिंतामानसिक तणावामुळे शरीरात काही हार्मोन्सची असंतुलन होते, ज्याचा परिणाम तोंडाच्या आरोग्यावर होतो.तोंडाची स्वच्छता न राखणेयोग्य स्वच्छता न राखल्यास बॅक्टेरिया वाढतात आणि त्यामुळे जळजळ होऊ शकते..तोंडात जळजळ होण्याची लक्षणे- तोंडात किंवा जिभेवर आग होत असल्यासारखी जाणीव- तोंड कोरडे पडणे- चव कमी जाणवणे किंवा बदलणे- तोंडातून दुर्गंधी येणे- जेवण करताना किंवा पाणी पिताना त्रास होणे.घरगुती व नैसर्गिक उपायथंड द्रवपदार्थ घ्यानारळपाणी, ताक, थंड दूध यामुळे जळजळ कमी होण्यास मदत होते.तुळशीची पाने चावून खातुळशीमध्ये अँटीबॅक्टेरियल गुणधर्म असतात जे फोडांवर प्रभावी असतात.बडीशेप व गुळाचा उपयोगजेवणानंतर बडीशेप खाल्ल्यास पचन सुधारते आणि तोंडाला थंडावा मिळतो.पाण्याचे सेवन वाढवाशरीरातील उष्णता नियंत्रित ठेवण्यासाठी दिवसभरात भरपूर पाणी प्या.तीव्र व तिखट अन्न टाळाफोड असताना अशा प्रकारचे अन्न टाळावे.कोरफडीचा रसतोंडात कोरफडीचा रस गरम न करता घेतल्यास फोडांवर आराम मिळतो.डॉक्टरांचा सल्ला घेणेघरगुती उपायांनंतरही त्रास कमी होत नसेल, तर तातडीने डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा..FAQsतोंडात वारंवार जळजळ का होते? (Why does burning sensation in the mouth occur frequently?)तोंडात वारंवार जळजळ होण्यामागे अॅसिड रिफ्लक्स, व्हिटॅमिनची कमतरता, औषधांचे दुष्परिणाम किंवा तणाव हे कारणीभूत असू शकतात.तोंडात जळजळ होत असताना कोणते अन्न टाळावे? (What foods should be avoided during mouth burning?)तिखट, मसालेदार, खारट आणि खूप गरम अन्न टाळावे; यामुळे तोंडात अधिक जळजळ होऊ शकते.तोंडात जळजळ कमी करण्यासाठी घरगुती उपाय कोणते आहेत? (What are some home remedies to reduce mouth burning?)नारळपाणी, थंड दूध, तुळशीची पाने, बडीशेप व कोरफडीचा रस हे काही उपयुक्त घरगुती उपाय आहेत.तोंडात जळजळ किती दिवस राहिल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा? (When should I consult a doctor for mouth burning?)जळजळ सात ते दहा दिवसांपेक्षा अधिक काळ राहिल्यास किंवा ती वारंवार होत असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.