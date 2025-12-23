High BP and Pregnancy: उच्च रक्तदाब असल्यास शस्त्रक्रियेद्वारे प्रसूती; कामा रुग्णालयातील डॉक्टरांचा अभ्यास

High Blood Pressure and Childbirth: गर्भावस्थेतील उच्च रक्तदाब विकार मातृ-नवजात आरोग्यासाठी गंभीर आव्हान ठरत असल्याचा निष्कर्ष एका अभ्यासातून समोर आला आहे. गर्भावस्थेतील उच्च रक्तदाब विकारांमुळे मातृ आणि नवजात गुंतागुंत वाढत असल्याचे स्पष्ट झाले असून शस्त्रक्रियेद्वारे प्रसुतीत वाढ झाल्याचे समोर आले आहे..गर्भावस्थेतील उच्च रक्तदाबाशी संबंधित विकार हे जगभरात विशेषतः विकसनशील देशांमध्ये, मातू आणि नवजात आजारपण व मृत्यूचे प्रमुख कारण ठरत आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील कामा आणि अल्बलेस रुग्णालयात करण्यात आलेल्या अभ्यासात अशा विकारांचा गर्भवती महिलांवर आणि नवजात बाळांवर होणारा परिणाम स्पष्टपणे समोर आला आहे. हा अभ्यास जून ते नोव्हेंबर २०२५ या सहा महिन्यांच्या कालावधीत करण्यात आला असून, २० आठवड्यांहून अधिक गर्भवती असलेल्या ३० गर्भवती महिलांचा समावेश होता..Preterm Delivery Risk: पती-पत्नीतील सततच्या वादामुळे प्री-टर्म डिलिव्हरीचा धोका; सकारात्मक आणि सुरक्षित वातावरणाची गरज.अभ्यासानुसार गर्भावस्थेतील उच्च रक्तदाब विकारांमध्ये उच्च रक्तदाब हा सर्वाधिक आढळून आला असून, त्याचे प्रमाण ६३.३ टक्के होते. त्यानंतर गर्भावस्थेतील उच्च रक्तदाब १६.७ टक्के, गर्भावस्थेतील तीव्र उच्च रक्तदाब विकार व गुंतागुंतीचे प्रकार १६.७ टक्के, तर गर्भावस्थेतील झटके विकाराचे प्रमाण ३.३ टक्के नोंदवले गेले. अभ्यासातील बहुतेक रुग्ण २५ ते ३४ वयोगटातील होते आणि सुमारे ४० टक्के महिला पहिल्यांदा गर्भवती राहिल्या होत्या. उपचारांच्या दृष्टीने ८६.७ टक्के महिलांमध्ये शस्त्रक्रियेद्वारे प्रसूतीचा पर्याय अवलंबण्यात आला, तर केवळ १३.३ टक्के महिलांनी नैसर्गिक प्रसूती केली..Premature Babies Now Safer: वेळेआधी जन्मलेली बाळं आता जास्त सुरक्षित; तंत्रज्ञानाच्या मदतीने वाढतंय प्रिमॅच्योर बाळांचं आयुष्य.तज्ज्ञांचा सल्ला काय?तज्ज्ञांच्या मते, गर्भावस्थेतील उच्च रक्तदाब विकारांचे वेळेत निदान, नियमित तपासणी आणि योग्य वेळी तृतीयस्तरीय रुग्णालयात संदर्भदिल्यास मातृ व नवजात गुंतागुंत मोठ्या प्रमाणात टाळता येऊ शकते.प्राथमिक आरोग्यसेवा बळकट करणे, गर्भवती महिलांची लवकर नोंदणी आणि सतत निरीक्षण यावर भर देण्याची गरज आहे. - डॉ. तुषार पालवे, वैद्यकीय अधीक्षक, कामा रुग्णालय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.