कॅफिन आणि हृदयाचे आरोग्य

- डॉ. मृदुल देशपांडे, MBBS, फंक्शनल मेडिसिन नूट्रिशनिस्टकॉफी, चहा, ग्रीन टी या सगळ्यातील प्रमुख घटक म्हणजे कॅफिन. बऱ्याच लोकांसाठी दिवसाची सुरुवात कॅफिनशिवाय होतच नाही. कॅफिन हृदयासाठी चांगले की वाईट, यावर बरीच संशोधने झाली आहेत. फंक्शनल मेडिसिनमध्ये आपण केवळ 'कॅफिन वाईट' किंवा 'कॅफिन चांगले' असा निष्कर्ष काढत नाही, तर तुम्ही नक्की 'कशी' कॉफी पिताय यावर सगळं ठरतं. व्यक्ती, तिचा मेटाबॉलिझम आणि संपूर्ण जीवनशैली यांचा अभ्यास करून उत्तर शोधलं जातं. .कॅफिनचे शरीरावर परिणामकॅफिन हे एक उत्तेजक (Stimulant) आहे - जे ॲडेनोसिन रिसेप्टर्सना ब्लॉक करते. त्यामुळे थकवा कमी होतो, एकाग्रता वाढते. ते सिंपॅथेटिक नर्व्हस सिस्टिम सक्रिय करते, ज्यामुळे हृदयाचे ठोके व रक्तदाब तात्पुरते वाढू शकतात..संशोधन काय सांगते?१) दररोज तीन-चार कप ब्लॅक कॉफी घेणाऱ्या लोकांमध्ये काही संशोधनानुसार हृदयविकाराचा धोका कमी झालेला दिसतो. याचे कारण म्हणजे कॉफीतील पॉलीफिनॉल्स, अँटिऑक्सिडंट्स जे रक्तवाहिन्यांना संरक्षण देतात.२) पण त्याच कॉफीत दूध व साखर असेल आणि त्याचं प्रमाण दोन-तीन कपांपेक्षा जास्त घेतल्यास काही लोकांमध्ये हृदयाचे ठोके वाढणे, लठ्ठपणा वाढणे, उच्च-कॉर्टिसोल आणि अतालता (arrhythmia) निर्माण होऊ शकतात.३) दुधाची कॉफी; पण बिनसाखरेची दोन-तीन कप दिवसाला चांगली आहे. कोर्टिसोल जास्त असेल, तर सकाळी उठल्या-उठल्या काही तासांनी कॉफी घेणे फायदेशीर आहे.४) CYP१A२ जीन हे कॅफिन मेटाबॉलिझम ठरवते. ज्यांचा मेटाबॉलिझम वेगवान आहे (fast metabolizers) त्यांच्यासाठी मध्यम कॉफी सेवन हृदयासाठी फायदेशीर ठरू शकते; पण slow metabolizersमध्ये (Obese) कॉफीचे साइड-इफेक्ट्स अधिक दिसतात..फंक्शनल मेडिसिनमध्ये प्रत्येक व्यक्ती वेगळी मानली जाते. म्हणून कॅफिनचे हृदयावर परिणाम individualized असतात.लाइफस्टाइल घटक : स्ट्रेस जास्त असलेल्या, झोप कमी असलेल्या किंवा आधीच उच्च रक्तदाब असलेल्या लोकांनी कॅफिन मर्यादित करणे आवश्यक आहे आणि घेत असल्यास ती ब्लॅक कॉफी असावी व त्यासोबत काहीतरी नट्स किंवा शेगदाणे असावे.ब्लड शुगर बॅलन्स : उपाशीपोटी कॉफी (साखरेची) घेतल्यास कॉर्टिसोल व इन्सुलिन चढ-उतार होतात, जे अप्रत्यक्षपणे हृदयाच्या आरोग्यावर परिणाम करतात.हृदयविकाराचा इतिहास : ज्या व्यक्तीला आधीपासूनच अतालता किंवा उच्च रक्तदाब आहे त्यांनी कॅफिन (साखरयुक्त) कमी करणे सुरक्षित..टिप्समर्यादा पाळाअ. ब्लॅक कॉफी : दररोज तीन-चार कप, काही स्निग्ध (नट्स, शेंगदाणे ई) पदार्थांसोबत.ब. दुधाची कॉफी बिनसाखरेची : दोन-तीन कप पुरेसे.क. दूध व साखर असलेली कॉफी : एक कप फक्त.उपाशीपोटी नको : नेहमी प्रोटिन किंवा फॅटसह कॉफी घ्या.झोपेच्या आधी टाळा : कारण झोपेच्या गुणवत्तेवर परिणाम होतो.स्वत:च्या शरीराचे ऐका : Palpitations, अँक्झायटी, झोपेचा त्रास असेल तर कॅफिन कमी करणे योग्य..निष्कर्षकॅफिन हा काही शत्रू नाही. तीन-चार कप ब्लॅक कॉफी काही फॅट्ससोबत हे हृदयासाठी अगदी सेफ आहे. फंक्शनल मेडिसिनच्या दृष्टीने ते एक टूल आहे, जे योग्य प्रमाणात आणि योग्य व्यक्तीने वापरल्यास हृदयासाठी फायदेशीर ठरू शकते व वजन कमी करण्यातही मदत करते. मात्र, तीत साखर आली की, गोष्टी थोड्या बिघडू शकतात. म्हणूनच, मेटाबॉलिझम, स्ट्रेस आणि जीवनशैली लक्षात घेऊनच कॅफिनचे सेवन ठरवावे.