आरोग्य

World Organ Donation Day 2026: कॅन्सर झाला असेल तर अवयवदान करता येतं का? जाणून घ्या तज्ज्ञ काय सांगतात

कॅन्सर असलेल्या किंवा पूर्वी कर्करोग झालेल्या व्यक्तीला अवयवदान करता येतं का, कोणत्या परिस्थितीत दान शक्य नसतं आणि याबाबत तज्ज्ञ काय सांगतात, जाणून घ्या.
World Organ Donation Day 2026

World Organ Donation Day 2026

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

अवयवदान हे अवयव निकामी होण्याच्या शेवटच्या टप्प्यातील रुग्णासाठी जीवनाची दुसरी संधी म्हणून पाहिले जाते. मात्र, कर्करोग असलेल्या व्यक्तीला अवयवदाता होता येते का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. याचे उत्तर काही परिस्थितींमध्ये होय, मात्र नेहमीच नाही असे आहे. कर्करोगाचा प्रकार, तो सध्या सक्रिय आहे की नाही, तो शरीराच्या इतर भागांमध्ये पसरला आहे का, कोणते अवयव प्रभावित झाले आहेत आणि दात्याची एकूण वैद्यकीय स्थिती यावर हा निर्णय अवलंबून असतो.

Loading content, please wait...
Cancer
Cancer Patients
Organ Donation
organ
health
organ donation facts
organ donation myths
Marathi News Esakal
www.esakal.com