World Organ Donation Day 2026: कॅन्सर झाला असेल तर अवयवदान करता येतं का? जाणून घ्या तज्ज्ञ काय सांगतात

अवयवदान हे अवयव निकामी होण्याच्या शेवटच्या टप्प्यातील रुग्णासाठी जीवनाची दुसरी संधी म्हणून पाहिले जाते. मात्र, कर्करोग असलेल्या व्यक्तीला अवयवदाता होता येते का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. याचे उत्तर काही परिस्थितींमध्ये होय, मात्र नेहमीच नाही असे आहे. कर्करोगाचा प्रकार, तो सध्या सक्रिय आहे की नाही, तो शरीराच्या इतर भागांमध्ये पसरला आहे का, कोणते अवयव प्रभावित झाले आहेत आणि दात्याची एकूण वैद्यकीय स्थिती यावर हा निर्णय अवलंबून असतो..सामान्यतः सक्रिय किंवा मेटास्टॅटिक कर्करोग हा अवयव प्रत्यारोपणासाठी अवयव स्वीकारला न जाण्याचे एक महत्त्वाचे कारण ठरू शकतो. यामागील प्रमुख चिंता म्हणजे दात्याच्या शरीरातील कर्करोगाच्या पेशी अवयव प्रत्यारोपणाद्वारे प्राप्तकर्त्याच्या शरीरात जाण्याची शक्यता. प्रत्यारोपण झालेल्या रुग्णांना रोगप्रतिकारक शक्ती कमी करणारी औषधे घ्यावी लागतात. त्यामुळे शरीराला कर्करोगाच्या पेशी ओळखणे आणि त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणे अधिक कठीण होऊ शकते..नॅशनल ऑर्गन अँड टिश्यू ट्रान्सप्लांट ऑर्गनायझेशन (NOTTO) च्या मृत किडनी दात्यांसाठीच्या निकषांनुसार, दात्याला कोणताही घातक कर्करोग (malignancy) नसावा. मात्र, काही अपवाद आहेत, ज्यामध्ये विशिष्ट प्रकारचे प्राथमिक मेंदूतील ट्यूमर आणि उपचार झालेले वरवरचे त्वचेचे कर्करोग यांचा समावेश होतो. त्याचप्रमाणे, प्रत्येक अवयवासाठी दाता निवडीचे स्वतंत्र निकष असू शकतात. उदाहरणार्थ, NOTTO च्या हृदयदाता प्रोटोकॉलमध्ये प्राथमिक मेंदूतील ट्यूमर वगळता ज्ञात कर्करोग नसणे हा दाता निवडीचा एक निकष आहे..“कर्करोग झाला आहे याचा अर्थ प्रत्येक प्रकारचे अवयव किंवा ऊतींचे दान अशक्य आहे, असे नाही. कर्करोग सध्या सक्रिय आहे की नाही, त्याचा प्रकार कोणता आहे, तो शरीरात इतरत्र पसरल्याचे पुरावे आहेत का आणि कोणता अवयव दानासाठी विचारात घेतला जात आहे, हे महत्त्वाचे ठरते. पूर्वी कर्करोग झालेला आणि त्यावर यशस्वी उपचार झालेला व्यक्ती काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये अवयवदाता म्हणून विचारात घेतला जाऊ शकतो. मात्र, सक्रिय कर्करोग, विशेषतः शरीरात पसरण्याचा उच्च धोका असलेला कर्करोग, अवयवदानासाठी सामान्यतः अयोग्य ठरतो. कारण प्राप्तकर्त्याला दात्याकडून कर्करोग होण्याची शक्यता टाळणे हे सर्वात महत्त्वाचे आहे,” असे डॉ. अमोल राठोड, कर्करोगतज्ज्ञ, M|O|C Cancer Care Kalyan सांगतात..महत्त्वाचे म्हणजे, पूर्वी कर्करोग झालेला असणे हे अवयवदानासाठी नेहमीच पूर्णपणे अडथळा ठरत नाही. काही काळजीपूर्वक निवडलेल्या प्रकरणांमध्ये, यशस्वी उपचार झाल्यानंतर आणि योग्य कालावधीपर्यंत कर्करोगमुक्त राहिल्यानंतर अवयवदानाचा विचार केला जाऊ शकतो. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रत्यारोपणाच्या अनुभवातूनही असे दिसून आले आहे की, कर्करोगाचा पूर्वइतिहास असलेल्या काही दात्यांचे अवयव वैयक्तिक जोखमीचे मूल्यांकन केल्यानंतर सुरक्षितपणे वापरता येऊ शकतात.हाच सिद्धांत ऊतींच्या (tissues) दानालाही लागू होतो. एखादा विशिष्ट अवयव प्रत्यारोपणासाठी योग्य नसला, तरी परिस्थितीनुसार काही ऊती दानासाठी योग्य ठरू शकतात..शेवटी, एखाद्या व्यक्तीला कर्करोग आहे की पूर्वी कर्करोग झाला होता, यावरूनच अवयवदानाचा निर्णय घेतला जात नाही. प्रत्यारोपण तज्ज्ञांची टीम दात्याचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याच्या वैद्यकीय नोंदी, कर्करोगाचा इतिहास, विविध तपासण्यांचे अहवाल आणि प्रत्येक अवयवाची उपयुक्तता यांचे सखोल मूल्यांकन करते. NOTTO देखील वैद्यकीयदृष्ट्या अवयवदानाची उपयुक्तता प्रत्येक प्रकरणानुसार ठरवली जाते, यावर भर देते.त्यामुळे कर्करोगाचा पूर्वइतिहास असलेल्या व्यक्तींनी अवयवदानाची इच्छा व्यक्त करण्यापासून किंवा अवयवदानासाठी नोंदणी करण्यापासून परावृत्त होऊ नये. अंतिम निर्णय वैद्यकीय आणि प्रत्यारोपण तज्ज्ञांच्या टीमकडून घेतला जातो. दुसऱ्या व्यक्तीचे प्राण वाचवण्याची शक्यता वाढवतानाच प्राप्तकर्त्याची सुरक्षितता सुनिश्चित करणे, हेच या निर्णयामागील प्रमुख उद्दिष्ट असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.