Cow Urine for Chikungunya: चिकनगुनियावर गोमूत्र प्रभावी ठरू शकतं? IIT रुडकीच्या संशोधनात आश्चर्यकारक दावा समोर

चिकनगुनिया म्हणलं की डास, ताप, आणि असह्य सांधेदुखी डोळ्यांसमोर येते. बाकी त्रास कमी झाला तरी सांधेदुखी काही केल्या कमी होत नाही. पण आता याच्यावर प्रभावी उपाय म्हणून पारंपारिक ज्ञानाचाही आधार घेतला जात आहे. आयआयटी (IIT) रुडकीच्या एका नव्या अभ्यासात गौमूत्र अर्काने प्रयोगशाळेतल्या चाचण्यांमध्ये चिकनगुनिया विषाणूवर लक्षणीय परिणाम दाखवला आहे. त्यामुळे या संशोधनाची चर्चा सुरू झाली आहे..संशोधनात काय आढळले?IIT रुडकीच्या बायोसायन्सेस आणि बायोइंजिनिअरिंग विभागातील प्रा. शेली तोमर आणि त्यांच्या टीमने हा अभ्यास केला.संशोधकांच्या मते,गौमूत्र अर्कामुळे चिकनगुनिया विषाणूचे प्रमाण 90 टक्क्यांहून अधिक कमी झाले.नैसर्गिक जैवसक्रिय घटकांपासून तयार केलेल्या विशेष फॉर्म्युलेशनमुळे विषाणूचे प्रमाण तब्बल 99.85 टक्क्यांपर्यंत घटले.विषाणूविरोधी परिणाम करणारी काही महत्त्वाची नैसर्गिक संयुगेही संशोधकांनी ओळखली.हा संशोधनप्रबंध ACS Agricultural Science & Technology या आंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक नियतकालिकात प्रसिद्ध करण्यात आला आहे..Sickle Cell Test: लग्नाआधी करा 'ही' रक्त तपासणी; भविष्यात तुमच्या बाळाच्या आरोग्यासाठी ठरू शकते महत्त्वाची.हे संशोधन का महत्त्वाचं?चिकनगुनिया हा डासांमुळे पसरणारा एक संसर्गजन्य आजार आहे. संक्रमित एडीस डास चावल्यास हा आजार होऊ शकतो. यामध्ये ताप येणे, सांधे आणि शरीर दुखणे, डोकेदुखी तसेच खूप थकवा जाणवणे अशी लक्षणे दिसतात. बहुतेक लोक काही दिवसांत बरे होतात, पण काहींना सांधेदुखीचा त्रास अनेक आठवडे किंवा महिन्यांपर्यंत जाणवू शकतो.सध्या चिकनगुनियावर थेट परिणाम करणारे कोणतेही खास औषध उपलब्ध नाही. त्यामुळे शास्त्रज्ञ नैसर्गिक घटकांमध्ये विषाणूंशी लढण्याची क्षमता आहे का, याचा शोध घेत आहेत..आयुर्वेद आणि आधुनिक विज्ञानाचा संगमसंशोधकांच्या मते, या अभ्यासामुळे आयुर्वेदात वापरल्या जाणाऱ्या पारंपरिक घटकांची आधुनिक विज्ञानाच्या मदतीने तपासणी करता येते हे स्पष्ट झाले. यासाठी संशोधकांनी गौमूत्र अर्कातील विविध घटकांचा अभ्यास केला आणि प्रयोगशाळेत त्यांचा चिकनगुनिया विषाणूवर काय परिणाम होतो, हे तपासले..FIFA सामन्यात दिसलेलं 'ग्रीन व्हिसल' नेमकं आहे तरी काय? Pain कमी करणाऱ्या या उपकरणाची जगभर होतेय चर्चा!.लोकांनी चिकनगुनियासाठी गाईचे मूत्र वापरावे का?नाही. या संशोधनाच्या निष्कर्षांच्या आधारे लोकांनी स्वतःहून गाईचे मूत्र किंवा गौमूत्र अर्क यांचा उपचार म्हणून वापर करू नये. हा अभ्यास सध्या केवळ प्रयोगशाळेतील चाचण्यांपुरताच मर्यादित आहे. मानवांमध्ये वापर करण्यापूर्वी प्राण्यांवरील प्रयोग, क्लिनिकल चाचण्या आणि सुरक्षिततेशी संबंधित अनेक टप्पे पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे चिकनगुनियाची लक्षणे दिसल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घेणे, पुरेशी विश्रांती घेणे, भरपूर पाणी पिणे आणि योग्य वैद्यकीय उपचार घेणे अत्यावश्यक आहे. संशोधकांचे मत आहे की हे निष्कर्ष उत्साहवर्धक असले तरी प्रत्यक्ष उपचारपद्धती विकसित होण्यासाठी अजून मोठ्या प्रमाणावर आणि सखोल संशोधनाची गरज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.