आरोग्य

Cow Urine for Chikungunya: चिकनगुनियावर गोमूत्र प्रभावी ठरू शकतं? IIT रुडकीच्या संशोधनात आश्चर्यकारक दावा समोर

IIT रुडकीच्या संशोधनात गोमूत्र अर्काने प्रयोगशाळेत चिकनगुनिया विषाणूचे प्रमाण कमी केल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
IIT Roorkee Research Finds Cow Urine Distillate May Reduce Chikungunya Virus in Lab Tests

IIT Roorkee Research Finds Cow Urine Distillate May Reduce Chikungunya Virus in Lab Tests

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

चिकनगुनिया म्हणलं की डास, ताप, आणि असह्य सांधेदुखी डोळ्यांसमोर येते. बाकी त्रास कमी झाला तरी सांधेदुखी काही केल्या कमी होत नाही. पण आता याच्यावर प्रभावी उपाय म्हणून पारंपारिक ज्ञानाचाही आधार घेतला जात आहे. आयआयटी (IIT) रुडकीच्या एका नव्या अभ्यासात गौमूत्र अर्काने प्रयोगशाळेतल्या चाचण्यांमध्ये चिकनगुनिया विषाणूवर लक्षणीय परिणाम दाखवला आहे. त्यामुळे या संशोधनाची चर्चा सुरू झाली आहे.

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