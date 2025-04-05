Heart Risk from Poor Oral Hygiene: रात्री दात घासले नाही तर हृदयविकाराचा धोका वाढू शकतो का? वाचा डॉक्टर काय सांगतात

थोडक्यात:लहानपणापासून रात्री झोपण्यापूर्वी दात घासण्याची सवय लावली जाते, पण मोठेपणी ती मोडते.थकवा किंवा धावपळ यामुळे अनेकजण रात्री दात घासण्याकडे दुर्लक्ष करतात.दात न घासल्याने केवळ दातांनाच नाही, तर हृदयाच्या आरोग्यालाही गंभीर धोका निर्माण होतो..Can Skipping Nighttime Brushing Increase Heart Disease Risk: आपल्याला लहानपणापासून रात्री झोपण्यापूर्वी दात घासण्याची सवय लावली जाते. परंतु आपण जसेजसे मोठे होतो तशी ही सवय मोडत जाते. रोजच्या धावपळीत किंवा थकव्यामुळे बरेचजण रात्री झोपताना दात घासण्याचा कंटाळा करतात. मात्र ही सवय केवळ दातांसाठी नाही, तर आपल्या हृदयासाठीही घातक ठरू शकते, असे हार्वर्ड आणि स्टॅनफर्ड विद्यापीठांत शिक्षण घेतलेल्या डॉक्टर सौरभ सेठी यांचे म्हणणे आहे. .त्यांच्या मते, तोंडातील स्वच्छतेकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे त्याठिकाणी हानिकारक जंतू जमा होऊ लागतात. हे जंतू रक्तप्रवाहात प्रवेश करून जळजळ होणे, सूज येणे यासाठी कारणीभूत ठरतात. जे हृदयविकार होण्यासाठी जबाबदार असते..Pregnancy and Hypertension: गर्भावस्थेत वाढणारा उच्च रक्तदाब किडनीसाठी ठरू शकतो धोकादायक; सोळाव्या आठवड्यानंतर काळजी घेणे गरजेचे.हृदयाच्या आरोग्यासाठी दातांची स्वच्छता का महत्त्वाची आहे?डॉ. सेठी यांनी त्यांच्या इंस्टग्रामवर शेअर केलेल्या पोस्ट मध्ये असे सांगितले आहे की, तोंडातील जंतू जर रक्तात मिसळले, तर त्याचा थेट परिणाम आपल्या हृदयावर होऊ शकतो. त्यामुळे हृदयविकार, अचानक झटका येणे किंवा इतर गंभीर आरोग्याच्या समस्या निर्माण होण्याचा धोका वाढतो..तोंडाची स्वच्छता फक्त दातांसाठीच नाही, तर आपल्या एकूण आरोग्यासाठीही तितकीच महत्त्वाची आहे. विशेषतः हिरड्यांमध्ये जर वारंवार सूज येत असेल, रक्त येत असेल, तर हे लक्षण सहज दुर्लक्ष करण्यासारखं नाही. कारण संशोधन असे सांगते की, अस्वच्छतेमुळे होणारे हे हिरड्यांचे आजार (गम डिसीज) आणि हृदयविकार यांचा परस्पर संबंध असू शकतो..या तीन गोष्टी लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे- तोंडातील जीवाणू जर रक्तप्रवाहात गेले, तर ते हळूहळू हृदयावर परिणाम करू शकतात आणि त्यामुळे शरीरात जळजळ निर्माण होऊन हृदयाचे नुकसान होण्याची शक्यता वाढते.- हिरड्यांशी संबंधित आजार, जे बहुतेक वेळा दातांची योग्य काळजी न घेतल्यामुळे होतात, त्यांचा संबंध हृदय व रक्तवाहिन्यांच्या आरोग्यावर परिणाम करणाऱ्या समस्यांशी जोडला जातो.- जे लोक दररोज नीट दात घासतात आणि नियमितपणे दातांची स्वच्छता करतात, त्यांचे हृदय तुलनेत जास्त निरोगी असते आणि हृदयविकाराचा धोका कमी होतो..Spinal Health Alert: हातातील अशक्तपणा किंवा सुन्नपणा दुर्लक्षित करू नका! असू शकतात पाठीच्या कण्यातील आजाराचे गंभीर संकेत.डॉ. सेठी यांच्या मते , रात्री झोपण्यापूर्वी दात घासणे ही अशी एक सोपी, पण प्रभावी सवय आहे, जी तुमच्या हृदयाचं आरोग्य जपण्यासाठी खूप उपयुक्त ठरू शकते. ही सवय रोजच्या दैनंदिनीत समाविष्ट केली तर केवळ तुमचं तोंड स्वच्छ राहात नाही, तर दीर्घकाळापर्यंत हृदयविकारांसारख्या गंभीर आजारांपासूनही तुमचे संरक्षण होऊ शकते. त्यामुळे आजपासूनच ही चांगली सवय लावा..FAQsरात्री झोपण्यापूर्वी दात घासणे का महत्त्वाचे आहे?(Why is it important to brush teeth before sleeping at night?)रात्री झोपण्यापूर्वी दात घासल्यामुळे तोंडातील हानिकारक जंतू जमा होण्यापासून रोखता येते. हे जंतू रक्तप्रवाहात मिसळल्यास सूज, जळजळ आणि हृदयविकारासारख्या गंभीर आजारांचा धोका वाढतो. त्यामुळे ही सवय दातांसोबतच हृदयाच्या आरोग्यासाठीही अत्यावश्यक आहे.तोंडाची अस्वच्छता आणि हृदयविकार यांचा संबंध कसा असतो?(How is oral hygiene linked to heart disease?)तोंड स्वच्छ न ठेवल्यास हिरड्यांमध्ये सूज येणे, रक्त येणे यांसारख्या समस्या निर्माण होतात. हे जंतू रक्तात मिसळून शरीरात जळजळ निर्माण करतात आणि हृदयावर परिणाम करतात. त्यामुळे गम डिसीज आणि हृदयविकार यांचा परस्पर संबंध असू शकतो.फक्त दात घासल्याने हृदय निरोगी राहते का?(Can brushing teeth regularly really keep the heart healthy?)होय! जे लोक नियमितपणे आणि योग्य पद्धतीने दात घासतात त्यांचे तोंड स्वच्छ राहते आणि हानिकारक जंतू रक्तात जाण्याची शक्यता कमी होते. यामुळे हृदयावर होणारा ताण आणि जळजळ कमी होऊन हृदयविकाराचा धोका घटतो.हिरड्यांमध्ये सूज किंवा रक्त येत असल्यास काय करावे?(What should be done if gums are swollen or bleeding?)हिरड्यांमध्ये वारंवार सूज येणे किंवा रक्त येणे ही अस्वच्छतेमुळे होणारी लक्षणे असू शकतात. अशावेळी डॉक्टरांचा सल्ला घेऊन दात आणि हिरड्यांची काळजी घेणे गरजेचे आहे. वेळेवर उपचार केल्यास पुढील हृदयाशी संबंधित समस्या टाळता येऊ शकतात. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.