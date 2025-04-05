आरोग्य

Heart Risk from Poor Oral Hygiene: रात्री दात घासले नाही तर हृदयविकाराचा धोका वाढू शकतो का? वाचा डॉक्टर काय सांगतात

What Is The Connection Between Night Time Brushing And Heart Diseases: रात्री दात न घासल्यास तोंडातील जंतूंमुळे हृदयविकाराचा धोका वाढू शकतो, असा हार्वर्ड विद्यापीठातील डॉक्टरांचा इशारा आहे.
Updated on

थोडक्यात:

  1. लहानपणापासून रात्री झोपण्यापूर्वी दात घासण्याची सवय लावली जाते, पण मोठेपणी ती मोडते.

  2. थकवा किंवा धावपळ यामुळे अनेकजण रात्री दात घासण्याकडे दुर्लक्ष करतात.

  3. दात न घासल्याने केवळ दातांनाच नाही, तर हृदयाच्या आरोग्यालाही गंभीर धोका निर्माण होतो.

Can Skipping Nighttime Brushing Increase Heart Disease Risk: आपल्याला लहानपणापासून रात्री झोपण्यापूर्वी दात घासण्याची सवय लावली जाते. परंतु आपण जसेजसे मोठे होतो तशी ही सवय मोडत जाते.

रोजच्या धावपळीत किंवा थकव्यामुळे बरेचजण रात्री झोपताना दात घासण्याचा कंटाळा करतात. मात्र ही सवय केवळ दातांसाठी नाही, तर आपल्या हृदयासाठीही घातक ठरू शकते, असे हार्वर्ड आणि स्टॅनफर्ड विद्यापीठांत शिक्षण घेतलेल्या डॉक्टर सौरभ सेठी यांचे म्हणणे आहे.

