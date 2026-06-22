तुम्ही रोज झोपता त्या उशीमुळे सुद्धा खरंच कॅन्सर होऊ शकतो का? वाचा तज्ज्ञ काय सांगतात या viral दाव्याबद्दल

Does Sleeping on the Same Pillow Lead to Cancer: अलीकडे सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका दाव्यामुळे अनेक जणांची झोपच उडाली आहे. या दाव्यानुसार, जुनी उशी जास्त वेळ वापरल्यामुळे कॅन्सरचा धोका वाढू शकतो, असं म्हटलं जातं. काही लोकांनी तर उशीला डायरेक्ट "कॅन्सरचं घर" अशी उपमा दिली आहे. पण या दाव्यात प्रत्यक्षात किती तथ्य आहे? उशीमुळे खरोखर कॅन्सर होतो का, की हा फक्त सोशल मीडियावर पसरलेला आणखी एक गैरसमज आहे? याबाबत तज्ज्ञांचं मत काय आहे, ते समजून घेऊया..तज्ज्ञांचं मत काय?कॅन्सरतज्ज्ञ डॉ. अनिल ठाकवानी यांचं म्हणणं आहे की उशीचा वापर आणि कॅन्सर यांच्यात डायरेक्ट संबंध असल्याचे कोणतेही वैज्ञानिक पुरावे आढळलेले नाहीत. त्यामुळे जुनी उशी वापरल्यामुळे कॅन्सर होतो, असा दावा चुकीचा आहे..Weight Loss and Constant Fatigue: वजन कमी करण्याच्या नादात अशक्तपणा वाढतोय का? तज्ज्ञांनी सांगितले वॉर्निंग सिग्नल्स.जास्त काळासाठी एकच उशी वापरणं योग्य आहे का?एकच उशी बरीच वर्ष वापरली, तर त्यामध्ये धूळ, घाम, त्वचेचे सूक्ष्म कण आणि शरीरातलं तेल जमा होऊ शकतं. तसच दमट हवामानात उशीमध्ये बुरशीही वाढू शकते. पण, या गोष्टींमुळे कॅन्सर होतो, असं कोणतंही वैज्ञानिक संशोधन सांगत नाही..जुनी उशी वापरल्याचे परिणामउशीमध्ये जमा होणाऱ्या धूळकणांमुळे आणि डस्ट माइट्समुळे काही लोकांना आरोग्याच्या समस्या उद्भवू शकतात.ऍलर्जी वाढू शकतेदमा असलेल्या व्यक्तींना त्रास होऊ शकतोत्वचेची खाज किंवा जळजळ होऊ शकतेश्वसनाशी संबंधित किरकोळ समस्या निर्माण होऊ शकताततज्ज्ञांच्या मते, या समस्या अस्वस्थता निर्माण करू शकतात, पण त्यांचा कर्करोगाशी थेट संबंध नाही..Bihar Uranium Scare Explained: बिहारमधील आईच्या दुधात युरेनियम असल्याचा दावा अखेर खोटा ठरला? BARC च्या अहवालातून मोठा खुलासा.उशी स्वच्छ ठेवणे का गरजेचे?उशीमुळे कर्करोग होत नसला तरी स्वच्छता आणि चांगल्या झोपेसाठी उशीची योग्य काळजी घेणे आवश्यक आहे. उशीचे कव्हर नियमित धुणे, उशी हवेत वाळवणे आणि ठराविक कालावधीनंतर उशी बदलणे फायदेशीर ठरू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.