Pregnancy With Diabetes: डायबिटीजमुळे प्रेग्नन्सीचं टेन्शन आहे? डायबेटिक महिलांसाठी डॉक्टरांनी दिला सोपा रोडमॅप

Is Pregnancy Possible With Diabetes: लग्न झाल्यांनतर काही वेळानंतर लोक प्रेग्नन्सीचा प्लॅन करत असतात. मात्र अनेकवेळा आपल्याला डायटीबीज आहे तर हे शक्य होईल का असा प्रश्न डायबेटिक महिलांना पडतो. आज उपलब्ध असलेल्या आणि सतत अपग्रेड होत असलेल्या वैद्यकीय तंत्रज्ञानामुळे हे सध्या होऊ शकतं. मात्र त्यासाठी प्रेग्नन्सीपूर्वीची तयारी अत्यंत महत्त्वाची ठरते. ब्लड शुगर नियंत्रणात ठेवली आणि इतर आरोग्यविषयक काळजी बाळगली तर निरोगी आणि सुरक्षित डिलिव्हरी होण्याची शक्यता वाढते. पण त्याचसोबत काही गोष्टी जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे असं तज्ज्ञ सांगतात. .प्रेग्नन्सी प्लॅन करण्यापूर्वी काय आवश्यक आहे?तज्ज्ञांनुसार प्रेग्नन्सी प्लॅन करण्याआधी सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे महिलांनी त्यांचं HbA1c साधारण 6.5% किंवा त्यापेक्षा कमी ठेवणं. सलग तीन महिने ब्लड शुगर नियंत्रणात ठेवली, तर मिसकॅरेज, पोटातील बाळाला काही विकृती होणे आणि प्री-एक्लॅम्प्सिया यांचा धोका खूपच कमी होतो. त्यासोबतच तुमचा टाईम-इन-रेंज (Time In Range) सुधारण्यासाठी आणि नियंत्रित ठेवण्यासाठी CGM सारखी प्रोडक्ट्स फायदेशीर ठरतात.मात्र प्रेग्नन्सीमध्ये डायबिटीजची औषधं सुरक्षित नसतात, त्यामुळे प्रेग्नन्सीच्या आधी ही औषधं बदलून घेणं आवश्यक आहे..Pregnancy & Air Pollution: प्रेग्नन्ट महिलांसाठी खराब हवा धोकादायक! डॉक्टर सांगतात आरोग्य जपण्याचे सोपे उपाय.फॉलिक ऍसिड गरजेचेडायबिटीज असलेल्या महिलांमध्ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्सचा धोका जास्त असतो, त्यामुळे प्रेग्नन्सीच्या किमान ३ महिने आधी रोज 5 mg फॉलिक अॅसिड घेणं आवश्यक आहे असं तज्ज्ञ सांगतात.PCOS आणि वजन यांचं मॅनेजमेंटआजकाल १० पैकी ८ महिलांना आणि मुलींना PCOSचं निदान होत आहे. तसेच बैठी जीवनशैली असंतुलित आहार यामुळे वजन नियंत्रित राहणं अवघड जात आहे. प्रेग्नन्सीपूर्वी 5–10% वजन कमी केलं तर अंड्याचं उत्सर्जन सुधारतं, इन्सुलिन रेसिस्टन्स कमी होतो आणि नॅचरल प्रेग्नन्सीची शक्यता वाढते. त्यासाठी रोज थोडी शारीरिक हालचाल केली तर वजन आणि ब्लड शुगर नियंत्रित राण्यासाठी मदत होते आणि इतर आरोग्यविषयक समस्यांचा धोका कमी होतो..जीवनशैलीमध्ये बदल महत्त्वाचेडायबिटीज असतानाही नॅचरल प्रेग्नन्सीसाठी आहार आणि जीवनशैलीतमधले बदल औषधांइतकेच महत्त्वाचा रोल बाजवतात. पुढे दिलेले सल्ले वापरून हे बदल करणं फायद्याचं ठरू शकतं.धान्यं, भाज्या, कमी चरबीयुक्त प्रथिने आणि चांगले फॅट्स यांचा समतोल आहारसाखर असलेले पदार्थ, भरपूर जेवण आणि रात्री उशिरा खाणं टाळावंआठवड्यात नियमित व्यायामताण कमी करण्यासाठी ध्यान, दीर्घ श्वसन, पुरेशी झोपहे सर्व ब्लड शुगर स्थिर ठेवून हार्मोनल आरोग्य सुधारतात आणि प्रेग्नन्सीची शक्यता वाढवतात..Couvade Syndrome: चक्क पुरुषांनाही जाणवतात प्रेग्नन्सीसारखी लक्षणं? जाणून घ्या काय आहे 'कूवाडे सिंड्रोम'.अनपेक्षित प्रेग्नन्सी धोकादायकडायबिटीजमुळे प्रेग्नन्सीमध्ये काही समस्या किंवा धोके निर्माण होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे प्रेग्नन्सी प्लॅन करण्याचाच डॉक्टर सल्ला देतात. तसेच ब्लड शुगर कंट्रोलमध्ये येईपर्यंत आणि औषधांचं मूल्यांकन व्यवस्थित होईपर्यंत गर्भनिरोधक गोळ्या (Contraceptive Pills) वापरण्याचा सल्लाही देतात.संशोधनानुसार प्रेग्नन्सीपूर्वी HbA1c जास्त असेल तर बाळाला जन्मजात विकृती, मिसकॅरेज आणि प्री-एक्लॅम्प्सिया यांचा धोका वाढतो. तर HbA1c मधील प्रत्येक 1% वाढ प्री-एक्लॅम्प्सियाचा धोका 18% ने आणि प्री-टर्म बर्थचा धोका 15% ने वाढवते..या गोष्टी ठेवा लक्षात- प्रेग्नन्सीपूर्वी ब्लड शुगर एकदम नियंत्रित ठेवा.- औषधांचं इव्हाल्युएशन, पुरेसं फॉलिक अॅसिड, योग्य आहार आणि नियमित व्यायाम करा.- थायरॉईड, डोळे, किडनी, ब्लड प्रेशर यांची तपासणी करून जोखीम कमी करा.- अनियोजित (Unplanned) प्रेग्नन्सी टाळा. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.