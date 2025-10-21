आजाराविषयी मौन नको

आशा नेगी - लेखिका, कॅन्सर जनजागृतीसाठी कार्यरतकॅन्सर किंवा कर्करोग हा शब्द ऐकला की आजही अनेकांच्या अंगावर काटा येतो. काहींना तो शेवट वाटतो, काहींना लाज वाटते.. पण खरा शत्रू आजार नसतो, तर त्याभोवतीचं मौन असतं. आपल्याला जणू कॅन्सर हा शब्द उच्चारायलाही भीती वाटते; पण आजाराशी लढा देण्यासाठी सर्वांत पहिलं शस्त्र म्हणजे बोलणं... खुलेपणाने, प्रामाणिकपणे..कर्करोग झाला, की बरेच जण गप्प होतात. कुणाला सांगावं, कुणाकडून काय प्रतिक्रिया मिळेल, लोक काय विचार करतील या भीतीत ते जगतात. समाजात अजूनही ‘कर्करोग झाला म्हणजे आता संपलं” अशी चुकीची धारणा आहे; पण सत्य हे आहे की, कर्करोग म्हणजे शेवट नव्हे, तो फक्त एक टर्निंग पॉइंट आहे.आज विज्ञान आणि वैद्यकशास्त्र इतकं प्रगत झालं आहे, की अनेक प्रकारचे कर्करोग पूर्णपणे बरे होऊ शकतात. मात्र, उपचारांबरोबरच मानसिक आधार आणि समाजातील सकारात्मक वातावरण तितकंच महत्त्वाचं आहे. अनेकदा रुग्णाला ‘कर्करोग झाला’ हे जाहीर करण्याचीसुद्धा भीती वाटते. लोक काय म्हणतील, कामावर परिणाम होईल का, नातेवाईक कसे वागतील या विचारांनी अनेकजण स्वतःतच बंद होतात. मौन त्यांच्या मनाला खातं, आणि तीच खरी लढाई हरवते..माझ्या प्रवासात मी अनेक कॅन्सर फायटर्सना भेटले आहे. त्यांची कहाणी एकसमान असते, ‘आम्ही आजाराला नाही, समाजाच्या नजरेला घाबरलो.’ पण जेव्हा त्यांनी आपला अनुभव शेअर करायला सुरुवात केली, तेव्हा त्यांच्या आतल्या भीतीची भिंत कोसळली. त्यांना उमगलं बोलणं म्हणजे शक्ती. अनुभव शेअर करणं म्हणजे इतरांसाठी प्रकाशाची दिशा.आज कर्करोगाविषयी माहिती, उपचार, आणि मानसिक आधार देणाऱ्या सुविधा भरपूर आहेत; पण तरीही बरेच रुग्ण वेळेवर डॉक्टरांकडे जात नाहीत, कारण त्यांना भीती असते, ‘‘लोक काय म्हणतील?’’ याच भीतीतून आजार वाढतो, आणि जे बरे होऊ शकतं ते गंभीर बनतं. म्हणूनच मी नेहमी सांगते, ‘‘आजार वाईट नव्हे, मौन अधिक घातक आहे.’’.Crime News : नाशिकमध्ये विदेशी मद्याची तस्करी! स्कॉर्पिओ कारसह ६ लाखांचा मुद्देमाल सातपूर पोलिसांच्या ताब्यात.आपण जेव्हा आजाराविषयी मोकळेपणाने बोलतो, तेव्हा इतरांना धैर्य मिळतं. एखाद्या व्यक्तीनं सोशल मीडियावर ‘मला कॅन्सर झाला होता; पण मी लढले’ असं सांगणं हे इतरांसाठी प्रचंड प्रेरणादायी ठरतं. आपण स्वतःबद्दल बोललो, तर इतरांनाही बोलायचं धैर्य मिळतं.कर्करोगावरील उपचार हे फक्त औषधांनी होत नाहीत. ते आशा, सकारात्मकता आणि संवाद यांच्याही बळावर होतात. कॅन्सर फायटर्सनी आपला अनुभव शेअर करावा, कुटुंबीयांनी त्यांचं ऐकावं, आणि समाजाने त्यांचं कौतुक करावं ही खरी गरज आहे.आज मी स्वतः कॅन्सरवर मात केलेली व्यक्ती म्हणून सांगते.. बोलणं हेच बरे होण्याचं पहिलं पाऊल आहे. आपण कॅन्सरविषयी जितकं खुलेपणाने बोलू, तितकी समाजाची भीती कमी होईल, आणि आशेची किरणं अधिक तेजस्वी होतील..कर्करोग हा फक्त शारीरिक आजार नाही. तो मानसिक, सामाजिक आणि भावनिक पातळीवरही संघर्ष आहे. म्हणूनच ‘Treatment’ इतकंच नव्हे, तर ‘Talk’ सुद्धा महत्त्वाचं आहे. डॉक्टर, थेरपिस्ट, कुटुंब, आणि मित्र यांनी खुला संवाद ठेवणं हीच खरी थेरपी आहे. या आजाराबद्दल बोलायला शिकणं म्हणजे लाज नाही, तर सामर्थ्य आहे. आपण या विषयावर चर्चा करू, प्रश्न विचारू, अनुभव मांडू तेव्हाच तुम्ही या आजारातून बाहेर पडू शकाल. बोलणं म्हणजे जिवंतपणा आणि जिथं संवाद असतो, तिथं आशा असते. चला, कॅन्सरविषयी बोलायला शिकूया कारण आजार वाईट नाही, मौनच सर्वात घातक आहे....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.