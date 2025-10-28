आरोग्य

Black Cumin Cancer Prevention: ‘काळे जिरे’ मध्ये कर्करोग प्रतिबंधक घटक; संशोधनात समोर आली माहिती

black cumin cancer: अभ्यासात इथेनॉल, मिथेनॉल, एसिटोन, हेक्झेन आणि एक्वियस अशा विविध अर्कांचा वापर करून जैवसक्रिय घटकांचा परिणाम तपासला गेला. त्यात एथेनॉल आणि ॲसिटोन अर्कांनी स्तन व कोलन कर्करोग पेशींवर सर्वाधिक प्रभावी परिणाम दर्शवला
Black Cumin Cancer: मौलाना आझाद महाविद्यालयाच्या प्राणीशास्त्र विभागातील संशोधक इम्रान खान अमानुल्ला खान यांनी काळे जिरे या वनस्पतीवरील संशोधनातून कर्करोगविरोधी नैसर्गिक औषधनिर्मितीच्या दिशेने नवे पाऊल ठेवले आहे. त्यांच्या अभ्यासातून या बियांतील घटकांमध्ये मधुमेह नियंत्रण व कर्करोग पेशींच्या वाढीस अटकाव करणारे गुणधर्म असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

