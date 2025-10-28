Black Cumin Cancer Prevention: ‘काळे जिरे’ मध्ये कर्करोग प्रतिबंधक घटक; संशोधनात समोर आली माहिती

Black Cumin Cancer: मौलाना आझाद महाविद्यालयाच्या प्राणीशास्त्र विभागातील संशोधक इम्रान खान अमानुल्ला खान यांनी काळे जिरे या वनस्पतीवरील संशोधनातून कर्करोगविरोधी नैसर्गिक औषधनिर्मितीच्या दिशेने नवे पाऊल ठेवले आहे. त्यांच्या अभ्यासातून या बियांतील घटकांमध्ये मधुमेह नियंत्रण व कर्करोग पेशींच्या वाढीस अटकाव करणारे गुणधर्म असल्याचे स्पष्ट झाले आहे..डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने या संशोधनासाठी इम्रान खान यांना नुकतीच पीएच.डी. पदवी प्रदान केली. डॉ. जे.डी. शेख यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांनी काळे जिरे बियातील सक्रिय घटकांचे प्राण्यांच्या पेशीरेषेत कर्करोगविरोधी गुणधर्मांचा अभ्यास या विषयावर संशोधन पूर्ण केले.अभ्यासात इथेनॉल, मिथेनॉल, एसिटोन, हेक्झेन आणि एक्वियस अशा विविध अर्कांचा वापर करून जैवसक्रिय घटकांचा परिणाम तपासला गेला. त्यात एथेनॉल आणि ॲसिटोन अर्कांनी स्तन व कोलन कर्करोग पेशींवर सर्वाधिक प्रभावी परिणाम दर्शवला. तसेच, मिथेनॉल आणि एथेनॉल अर्कांनी उत्कृष्ट अँटिऑक्सिडंट क्रिया, तर हेक्झेन व एक्वियस अर्कांनी उच्च अँटिडायबेटिक परिणाम दाखवले..Winter Fitness Tips: वाढत्या थंडीत स्वत:ला अॅक्टिव कसे ठेवावे? जाणून घ्या 'या' ३ सोप्या पद्धती.काळ्या जिऱ्यामध्ये असलेले जैवक्रियाशील घटक मानवांतील ऑक्सिडेटिव्ह स्ट्रेस कमी करण्यास, मधुमेह नियंत्रित ठेवण्यास आणि कर्करोग पेशींच्या वाढीस अटकाव करण्यास सक्षम आहेत. या नैसर्गिक यौगिकांवर आधारित औषधे भावी औषधनिर्मिती उद्योगाला नवीन दिशा देतील. हे संशोधन नामांकित आंतरराष्ट्रीय रिसर्च जर्नलमध्ये प्रकाशित झाले आहे..या संशोधनामागचा उद्देश नैसर्गिक आणि परवडणारे उपचार पर्याय विकसित करणे हा होता. पुढील टप्प्यात ते अँटिबायोटिक, अँटिहायपरटेन्सिव्ह (उच्च रक्तदाबविरोधी) आणि अँटिकॅन्सर फॉर्म्युलेशन्स विकसित करण्याचे काम हाती घेणार आहेत.— इम्रान खान, संशोधक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.