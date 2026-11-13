Cancer Research: कसे आहे 'ऑर्गन-ऑन-चिप' मॉडेल? कर्करोगावरील संशोधनात बजावणार महत्त्वाची भूमिका?

New Delhi: कर्करोगाच्या पेशींची वाढ, रक्तवाहिन्यांशी त्यांचा संपर्क आणि नसांशी असलेले नाते आता एका छोट्या चिपवर अभ्यासता येणार आहे. स्वीडनमधील लिंकोपिंग विद्यापीठ आणि इटलीतील पॉलिटेक्निको दी मिलानो येथील संशोधकांनी डोके आणि मानेच्या कर्करोगासाठी नवे ‘ऑर्गन-ऑन-चिप’ मॉडेल विकसित केले आहे. ट्यूमरच्या आजूबाजूचे वातावरण त्याच्या वाढीवर आणि औषधांच्या परिणामांवर कसा प्रभाव टाकते, याचा अभ्यास करण्यासाठी या मॉडेलचा उपयोग होणार आहे..कसे आहे नवे मॉडेल?या मॉडेलमध्ये कर्करोगाच्या पेशी, रक्तवाहिन्यांसारख्या रचना आणि चेहरा व तोंडातील संवेदना तसेच वेदनांशी संबंधित मज्जातंतूंच्या (ट्रायजेमिनल नर्व्ह) रचना एकत्र आणल्या आहेत. याशिवाय, पेशींच्या आजूबाजूला असलेल्या नैसर्गिक आधाररचनेची म्हणजेच ‘एक्स्ट्रासेल्युलर मॅट्रिक्स’ची नक्कल करणारे विशेष साहित्य वापरण्यात आले आहे. यामुळे ट्यूमरच्या पेशी, रक्तवाहिन्या आणि नसा यांच्यात कसा परस्परसंबंध निर्माण होतो, याचा प्रयोगशाळेत अभ्यास करणे शक्य होणार आहे..AI Cancer Cure: पुढील १० वर्षांत कर्करोग इतिहासजमा होणार? अँथ्रोपिकच्या प्रमुखांची मोठी भविष्यवाणी.ट्यूमरच्या वाढीचा अभ्यासकर्करोगाच्या पेशींची वाढ केवळ त्यांच्या स्वतःच्या गुणधर्मांवर अवलंबून नसते. त्यांच्या आजूबाजूच्या ऊती, रक्तवाहिन्या आणि नसा यांचाही त्यावर प्रभाव पडू शकतो. त्यामुळे ट्यूमरचा अभ्यास करताना या सर्व घटकांचा एकत्रित विचार करणे महत्त्वाचे ठरते. नव्या चिपमध्ये संशोधकांना ट्यूमरचा रक्तवाहिन्यांशी होणारा संपर्क आणि नसांशी असलेले नाते अभ्यासता येणार आहे. कर्करोगाच्या पेशींच्या वर्तनावर या घटकांचा कसा परिणाम होतो, हे समजून घेण्यासाठी हे मॉडेल उपयुक्त ठरू शकते, असा संशोधकांचा दावा आहे..Sonia Gandhi Health Journey: कर्करोगाशी दोनदा झुंज देताना हादरले होते ;सोनिया गांधी यांनी आत्मचरित्रातून उलगडला आजारपणाचा संघर्ष .कर्करोगावरील औषधांचाही अभ्याससंशोधकांनी या मॉडेलमध्ये ‘सिस्प्लॅटिन’ या कर्करोगावरील औषधाचाही अभ्यास केला. ट्यूमरच्या आजूबाजूच्या ऊतींची रचना औषधाच्या परिणामावर कसा प्रभाव टाकते, हे तपासण्यात आले. त्यामुळे कर्करोगाच्या पेशींबरोबरच त्यांच्या सभोवतालच्या वातावरणाचाही औषधांच्या परिणामांचा अभ्यास करताना विचार करणे आवश्यक असल्याचे या संशोधनातून अधोरेखित होते..‘ऑर्गन-ऑन-चिप’ म्हणजे काय?‘ऑर्गन-ऑन-चिप’ म्हणजे मानवी शरीरातील एखाद्या अवयवाच्या किंवा ऊतींच्या काही महत्त्वाच्या कार्यांची प्रयोगशाळेत छोट्या चिपवर नक्कल करणारे तंत्रज्ञान. त्यात मानवी पेशी आणि विशेष जैविक साहित्य वापरून शरीरातील परिस्थितीसारखे वातावरण तयार केले जाते. अशा चिपच्या मदतीने औषधांचा परिणाम, पेशींमधील परस्परसंबंध आणि रोगांची वाढ यांचा अभ्यास करता येतो. भविष्यात औषधांच्या प्राथमिक चाचण्या आणि उपचारांशी संबंधित संशोधनासाठी या तंत्रज्ञानाचा उपयोग केला जाणार आहे.