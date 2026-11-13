आरोग्य

Cancer Research: कसे आहे 'ऑर्गन-ऑन-चिप' मॉडेल? कर्करोगावरील संशोधनात बजावणार महत्त्वाची भूमिका?

Researchers recreate tumour, blood vessels and nerves on a tiny chip: प्रयोगशाळेत मानवी शरीरासारखी रचना तयार करून ट्यूमरची वाढ आणि कर्करोगावरील औषधांचा परिणाम अभ्यासण्यासाठी नवे मॉडेल विकसीत करण्यात संशोधकांना यश.
Cancer Research

Cancer Research

esakal

Ashok Jawale
Updated on

New Delhi: कर्करोगाच्या पेशींची वाढ, रक्तवाहिन्यांशी त्यांचा संपर्क आणि नसांशी असलेले नाते आता एका छोट्या चिपवर अभ्यासता येणार आहे. स्वीडनमधील लिंकोपिंग विद्यापीठ आणि इटलीतील पॉलिटेक्निको दी मिलानो येथील संशोधकांनी डोके आणि मानेच्या कर्करोगासाठी नवे ‘ऑर्गन-ऑन-चिप’ मॉडेल विकसित केले आहे. ट्यूमरच्या आजूबाजूचे वातावरण त्याच्या वाढीवर आणि औषधांच्या परिणामांवर कसा प्रभाव टाकते, याचा अभ्यास करण्यासाठी या मॉडेलचा उपयोग होणार आहे.

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