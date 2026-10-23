Cancer Early Symptoms : शरीर देतंय हे गंभीर संकेत! कर्करोग होण्यापूर्वी शरीरात दिसतात 'ही' 7 सुरुवातीची लक्षणे; वेळीच काळजी घ्या, अन्यथा...

Cancer Symptoms in the Early Stages : कर्करोगाचे वेळेत निदान झाल्यास उपचार अधिक प्रभावी ठरण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, सुरुवातीच्या टप्प्यात दिसणाऱ्या लक्षणांकडे अनेकदा दुर्लक्ष केले जाते. आरोग्य मंत्रालयाने कर्करोगाशी संबंधित काही महत्त्वाच्या धोक्याच्या लक्षणांची माहिती दिली आहे. शरीरात होणारे असामान्य बदल वेळीच ओळखून वैद्यकीय सल्ला घेणे महत्त्वाचे आहे..कर्करोगाची सुरुवातीची लक्षणे कोणती?कर्करोग हा गंभीर आजार असून, त्याचे स्वरूप आणि लक्षणे कर्करोगाच्या प्रकारानुसार बदलतात. सुरुवातीच्या टप्प्यात काही लक्षणे सौम्य असू शकतात. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष केल्यास निदानास विलंब होऊ शकतो. त्यामुळे शरीरात दीर्घकाळ टिकणारे किंवा असामान्य बदल जाणवल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे..कर्करोगाची ७ प्रमुख धोक्याची लक्षणेआरोग्य मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, कर्करोगाशी संबंधित पुढील लक्षणांकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे.1. मलविसर्जन किंवा लघवीच्या सवयींमध्ये बदल : मलविसर्जन किंवा लघवी करण्याच्या सवयींमध्ये सतत बदल होणे, तसेच असामान्य रक्तस्त्राव किंवा स्त्राव होणे.2. न भरणारी जखम : शरीरावरील जखम किंवा तोंडातील व्रण बराच काळ उपचार करूनही बरे न होणे.3. सतत खोकला किंवा आवाजात बदल : दीर्घकाळ खोकला येणे किंवा आवाज बसणे, तसेच त्यामध्ये सुधारणा न होणे.4. विनाकारण वजन कमी होणे : आहार किंवा व्यायामात बदल न करता शरीराचे वजन सतत कमी होणे.5. तिळाच्या किंवा मस्साच्या स्वरूपात बदल : तिळाचा आकार, रंग किंवा स्वरूप बदलणे अथवा त्वचेवर नवीन संशयास्पद बदल दिसणे.6. अपचन किंवा गिळण्यास त्रास : वारंवार अपचन होणे, अन्न गिळताना अडचण येणे किंवा गिळताना वेदना जाणवणे.7. शरीरात गाठ तयार होणे: स्तन, काख किंवा शरीराच्या इतर भागांत कडक गाठ किंवा असामान्य मांसल भाग तयार होणे.ही लक्षणे दिसली म्हणजे कर्करोगच झाला आहे, असे नाही. मात्र, लक्षणे सतत जाणवत असल्यास किंवा त्यांची तीव्रता वाढत असल्यास वैद्यकीय तपासणी करून घेणे महत्त्वाचे आहे..Health Benefits : कर्करोगाविरुद्ध 'ढाल' ठरणार हे छोटं निळं फळ! अँटीऑक्सिडंट्सचा खजिना अन् शरीराला मिळतात थक्क करणारे फायदे.फुफ्फुसाच्या कर्करोगाची लक्षणेफुफ्फुसाच्या कर्करोगामध्ये सतत खोकला येणे, खोकल्यातून रक्त पडणे, श्वास घेण्यास त्रास होणे आणि छातीत दुखणे अशी लक्षणे दिसू शकतात. याशिवाय वारंवार फुफ्फुसांचे संक्रमण होणे, भूक मंदावणे आणि सतत डोकेदुखी जाणवणे यांसारखी लक्षणेही आढळू शकतात..स्तनाच्या कर्करोगाची लक्षणेस्तनाच्या कर्करोगामध्ये स्तनात, काखेत किंवा हाडाजवळ गाठ जाणवू शकते. स्तनाला सूज येणे, त्वचेचा रंग किंवा पोत बदलणे, त्वचा संत्र्याच्या सालीसारखी दिसणे, लालसरपणा जाणवणे आणि स्तनाग्रांमध्ये बदल होणे हीदेखील संभाव्य लक्षणे आहेत. स्तनाग्रांतून असामान्य स्त्राव येणे किंवा वेदना होणे याकडेही दुर्लक्ष करू नये..पोटाच्या कर्करोगाची लक्षणेपोटाच्या कर्करोगामध्ये भूक कमी होणे, विनाकारण वजन घटणे, पोटात दुखणे आणि सतत अस्वस्थता जाणवणे अशी लक्षणे दिसू शकतात. थोडेसे अन्न खाल्ल्यानंतरही पोट भरल्यासारखे वाटणे, छातीत जळजळ होणे, अपचन, मळमळ किंवा उलट्या होणे हीदेखील संभाव्य लक्षणे आहेत. काही रुग्णांमध्ये पोट फुगणे, विष्ठेतून रक्त पडणे आणि अशक्तपणा जाणवणे असे बदलही दिसू शकतात..Stale Bhakri Benefits : शिळी भाकरी फेकून देण्याआधी 'हे' वाचा! सकाळी नाश्त्यात खाल्ल्यास आरोग्य अन् साखरेवर होतो मोठा परिणाम.आतड्यांच्या कर्करोगाची लक्षणेआतड्यांच्या कर्करोगामध्ये बद्धकोष्ठता किंवा अतिसाराचा त्रास वारंवार होणे, मलविसर्जनाच्या सवयींमध्ये बदल होणे आणि गुदद्वारातून रक्त येणे अशी लक्षणे आढळू शकतात. विष्ठेचा आकार नेहमीपेक्षा पातळ होणे किंवा मलविसर्जन करताना त्रास जाणवणे हीदेखील महत्त्वाची लक्षणे आहेत..तोंडाच्या कर्करोगाची लक्षणेतोंडाच्या किंवा ओठांच्या कर्करोगामध्ये न बरे होणारे व्रण, तोंडात जाड गाठ किंवा लाल-पांढरे डाग दिसू शकतात. याशिवाय रक्तस्त्राव होणे, तोंडात सुन्नपणा जाणवणे, आवाजात बदल होणे, दात सैल होणे आणि अन्न चावताना किंवा गिळताना त्रास होणे अशी लक्षणे दिसू शकतात. जबड्याला सूज येणे हेदेखील एक संभाव्य लक्षण आहे..कर्करोगाची लक्षणे दिसल्यास काय करावे?कर्करोगाची लक्षणे प्रत्येक व्यक्तीमध्ये सारखीच असतील असे नाही. काही लक्षणे इतर सामान्य आजारांमुळेही उद्भवू शकतात. त्यामुळे केवळ लक्षणांवरून कर्करोगाचे निदान करता येत नाही. त्यासाठी डॉक्टरांचा सल्ला, आवश्यक तपासण्या आणि वैद्यकीय मूल्यमापन गरजेचे असते..लक्षात ठेवा : शरीरात नवीन गाठ तयार होणे, विनाकारण वजन कमी होणे, असामान्य रक्तस्त्राव होणे किंवा दीर्घकाळ न बरी होणारी जखम अशी लक्षणे आढळल्यास तपासणी पुढे ढकलू नका. लवकर निदान आणि योग्य उपचारांमुळे अनेक प्रकारच्या कर्करोगांवर नियंत्रण मिळवण्याची शक्यता वाढू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.