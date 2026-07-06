Cancer Warning: वाढलेलं वजन फक्त 'फॅट' नाही! लठ्ठपणा ठरू शकतो १९ प्रकारच्या कॅन्सरचं कारण !

How Extra Weight Feeds Cancer Cells: आजकालची बैठी जीवनशैली आणि खाण्यापिण्याच्या चुकीच्या सवयींमुळे लठ्ठपणा (Obesity) ही एक जागतिक समस्या बनली आहे. अनेकदा आपण वजन वाढण्याकडे फक्त 'लूक' किंवा 'फिटनेस'च्या दृष्टीने पाहतो. पण, नुकत्याच समोर आलेल्या एका संशोधनाने सर्वांचेच डोळे उघडले आहेत. लठ्ठपणा हा फक्त शरीराचा आकार बदलत नाही, तर तो १९ प्रकारच्या कर्करोगांचा (Cancer) धोका लक्षणीयरीत्या वाढवू शकतो, असा धक्कादायक खुलासा एका नव्या संशोधनातून झाला आहे. त्यामुळे निरोगी वजन राखणे हे आता केवळ सुंदर दिसण्यासाठी नाही, तर जीवघेण्या आजारांपासून स्वतःला वाचवण्यासाठी अत्यंत गरजेचे झाले आहे..१५ लाख रुग्णांच्या अभ्यासातून काय आले समोर ?'Nature Metabolism' या जगप्रसिद्ध वैज्ञानिक नियतकालिकात (Journal) हे संशोधन प्रकाशित झाले आहे. या अभ्यासाचे गांभीर्य यावरून लक्षात येते की, यामध्ये तब्बल १५ लाखांहून जास्त कर्करोग रुग्णांच्या आरोग्यविषयक माहितीचे सखोल विश्लेषण करण्यात आले.या संशोधनात आधीपासून माहित असलेल्या कर्करोगांशिवाय, काही नवीन प्रकारच्या कॅन्सरचा थेट संबंध लठ्ठपणाशी असल्याचे सिद्ध झाले आहे..Weight Loss and Constant Fatigue: वजन कमी करण्याच्या नादात अशक्तपणा वाढतोय का? तज्ज्ञांनी सांगितले वॉर्निंग सिग्नल्स.'या' १९ प्रकारच्या कर्करोगांचा समावेशलठ्ठपणामुळे खालील प्रमुख कर्करोगांचा धोका सर्वाधिक वाढतो-रक्ताचा कर्करोग: ल्युकेमिया (Leukemia) आणि नॉन-हॉजकिन लिम्फोमा (Non-Hodgkin Lymphoma)पोटाचे विकार: कोलोरेक्टल (आतड्याचा) कर्करोगमहिलांचे आजार: रजोनिवृत्तीनंतरचा (Menopause) स्तनाचा कर्करोग आणि अंडाशयाचा (Ovary) कर्करोगइतर गंभीर प्रकार: मूत्राशयाचा कर्करोग आणि ग्लिओमा (मेंदूचा एक प्रकारचा कर्करोग).लठ्ठपणामुळे कॅन्सरचा धोका का वाढतो ? (Biological Reason)तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, जेव्हा शरीरात अतिरिक्त चरबी (Fat) जमा होते, तेव्हा ती फक्त पोटावर किंवा मांड्यांवर दिसत नाही, तर ती शरीराच्या आत अनेक घातक रासायनिक बदल घडवून आणते.१. दीर्घकालीन दाह (Chronic Inflammation): अतिरिक्त चरबीमुळे शरीरात सतत अंतर्गत सूज किंवा दाह निर्माण होतो, ज्यामुळे पेशींचे नुकसान होते.२. संप्रेरकांचे असंतुलन (Hormonal Imbalance): शरीरातील हार्मोन्सचे संतुलन बिघडते, विशेषतः महिलांमध्ये इस्ट्रोजेनची पातळी वाढते.३. इन्सुलिनचा ताण: लठ्ठपणामुळे इन्सुलिनच्या कार्यावर परिणाम होतो, ज्यामुळे रक्तातील साखरेचे प्रमाण अनियंत्रित होते.हे सर्व घटक एकत्र आल्यावर शरीरात कर्करोगाच्या पेशींची अनियंत्रित वाढ होण्यासाठी एक प्रकारे 'पोषक वातावरण' तयार होते..पुरुष आणि महिलांमध्ये वेगळा धोका!या संशोधनात अजून एक महत्त्वाची बाब समोर आली आहे, ती म्हणजे लिंग आणि भौगोलिक प्रदेशानुसार हा धोका बदलतो.महिला: पूर्व आशियाई महिलांमध्ये लठ्ठपणामुळे रजोनिवृत्तीनंतर स्तन आणि अंडाशयाच्या कर्करोगाचा धोका सर्वाधिक आढळला.पुरुष: पुरुषांमध्ये लठ्ठपणाचा थेट आणि मजबूत संबंध कोलोरेक्टल (आतड्याच्या) कर्करोगाशी दिसून आला.स्वतःचा बचाव कसा करायचा ? तज्ज्ञांचा सल्लाकर्करोगाचा हा धोका टाळण्यासाठी फक्त वजन कमी करणे पुरेसे नाही, तर रोजच्या जीवनशैलीत खालील ५ महत्त्वाचे बदल करणे गरजेचे आहे.१. संतुलित आहार: साखरेचे प्रमाण, मैद्याचे पदार्थ आणि अतिप्रक्रिया केलेले (Ultra-Processed) अन्न पूर्णपणे टाळा.२. नियमित व्यायाम: रोज किमान ३० ते ४५ मिनिटे वेगाने चालणे, धावणे किंवा व्यायाम करणे आवश्यक.३. व्यसनांपासून दूर: तंबाखू, धूम्रपान, मद्यपान पूर्णपणे बंद करा.४. पुरेशी झोप: दररोज ७ ते ८ तासांची गाढ झोप शरीरातील हार्मोन्स संतुलित ठेवते.५. मानसिक आरोग्य: तणाव (Stress) व्यवस्थापनासाठी योगासने किंवा ध्यानाचा आधार घ्या.हा अहवाल आपल्याला घाबरवण्यासाठी नाही, तर जागरूक करण्यासाठी आहे. आजच आपल्या वजनाकडे गांभीर्याने पहा, कारण तुमची आजची सतर्कता तुम्हाला भविष्यातील मोठ्या संकटापासून वाचवू शकते!.Women Health: महिलांना चाळीशीनंतर सतत लघवीला का जावं लागतं? डॉक्टरांनी सांगितली त्यामागची खरी कारणं.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.