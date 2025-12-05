व्यवसाय आणि आरोग्य

कोण आहे? या प्रश्नाला ‘मी डॉक्टर आहे’, ‘मी इंजिनिअर आहे’, ‘मी पट्टेवाला आहे’, ‘मी पंतप्रधान आहे’ अशी अनेक उत्तरे आपणाला ताबडतोब मिळतात. ‘मी पुरुष आहे’, ‘मी स्त्री आहे’ असे सहसा कुणी सांगत नाही. त्याच्याही पलीकडे जाऊन ‘मी एक सज्जन मनुष्य आहे’, ‘मी एक चोर आहे’, ’ मी एक पापी आत्मा आहे‘ किंवा ‘मी एक पुण्यात्मा आहे’ हे आतील सत्य सहसा बोललेच जात नाही. .हा माझा मुलगा, ही माझी पत्नी असे नातेसंबंध सांगताना बंद घराच्या आत आमचा नातेसंबंध कसा आहे किंवा दोघांमध्ये किती प्रेम आहे हेही कुणी सांगत नाही. एकूणच जीवन फार उथळ होत असल्याने त्याच्या खळखळाटपणाचाच अधिक बोलबाला होतो. मनुष्याचा खरा मित्र व आपला अत्यंत खरा प्रियतम जोडीदार म्हणजे आपला ‘स्व’ खोलवर आत असतो, परंतु त्याची ओळख आपण लक्षातच घेत नाही. आपण त्याला फक्त त्याचे बाह्यस्वरूप व बाह्यजोडीदार म्हणजे त्याचा व्यवसाय यामुळेच ओळखतो. बऱ्याच वेळा व्यवसायाला तरुण सवतीची उपमा दिली जाते. त्याचे एक कारण म्हणजे मनुष्य व्यवसायामागे सतत पळत राहतो व त्यातच पुरुषार्थ मानतो आणि दुसरे कारण म्हणजे व्यवसायसुद्धा एकूण वैयक्तिक जीवनात मानसिक ताणच वाढवतो..प्रत्येक व्यवसायाचा एक विशिष्ट स्वभाव असतो आणि त्याप्रमाणे मानसिक ताण व त्याचे प्रकारही नक्की होतात. प्रकृती कुठल्याही प्रकारची असली तरी काही प्रमाणात असंतुलन होतेच. मुळात व्यवसायाला अनुरूप प्रकृती नसल्यास उत्पन्न होणाऱ्या रोगांचा काही ताळबंध राहात नाही. माणसाने करिअर निवडताना आपल्या प्रकृतीचा विचार न करता फक्त आवक व उत्पन्नाचा व नफ्या-तोट्याचा म्हणजेच फक्त पैशाचाच विचार केला की कसलेच भान राहू शकत नाही. सध्याच्या काळात तर हे प्रकर्षाने दिसून येत आहे. रुग्णालयासारखी सेवाक्षेत्रेही केवळ पैशाच्या आणि अधिक नफा मिळवण्याच्या कल्पनेने चालवली जातात किंवा तथाकथित साधुसंत जेव्हा ‘दुरितांचे तिमीर जावो’ ही कल्पना सोडून केवळ त्यांचे कार्यक्षेत्र पैशासाठी चालवतात, तेव्हा स्वतःची प्रकृती काय, कुठला व्यवसाय आपल्या शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक प्रकृतीला झेपेल असा सर्व विचार करणार कोण? तरुण मुले करिअर ठरवतात तेव्हा पालक पण केवळ आयुष्य जणू काही पैशांमुळेच सुखी होईल या कल्पनेने मुलांवर त्यांच्या शारीरिक व बौद्धिक कुवतीचा विचार न करता अधिक पैसा मिळवून देणारे अभ्यासक्रम लादतात..संत तुकाराम महाराजांची प्रकृती अत्यंत संतुलित परंतु तरीही कफ-पित्ताची व स्वभाव सात्त्विक व संतपद भूषवणारा. त्यांनी सुरू केलेल्या दुकानाचे म्हणजेच उपजीविकेसाठी पैसे मिळवण्याच्या तंत्राचे जरी तितकेसे जमले नाही तरी शांतता, समाधान व शेवटच्या क्षणापर्यंत वर्धमान पद्धतीने झालेला आयुष्यक्रम आणि त्यातून ‘आम्ही जातो अमुच्या गावा, अमुचा राम राम घ्यावा’ असा सर्वांना आनंदाने निरोप देत संपवलेली कर्मयात्रा आपल्याला बरेच काही सांगून जाते. घरात दोन मुले असली तर एकाचा पाय घरात टिकत नाही व दुसरा जागेवरून हालत नाही. पहिल्याची प्रकृती वाताची तर दुसऱ्याची कफाची. आईवडिलांनी लक्ष देऊन कफप्रकृतीच्या मुलाला मिळेल तेवढे निमित्त शोधून काही काम देऊन सारखे बाहेर पाठवले नाही तर त्याची प्रकृती बिघडेल व वात प्रकृतीच्या मुलाला एखाद्या चांगल्या आकर्षणाद्वारे एका ठिकाणी काही काळ बसवले नाही तर त्याचा अभ्यासच होणार नाही..श्रीमंत आईवडिलांच्या लाडामुळे गुटगुटीत झालेल्या सुखवस्तू प्रकृतीच्या व्यक्तीने वातानुकूलित खोलीत बसून मॅनेजरचा व्यवसाय करायचा ठरवल्यामुळे व कामावर ठेवलेल्या एखाद्या फाटक्या शरीराच्या वात-पित्त स्वभावाच्या व्यक्तीला डिलिव्हरीबॉय म्हणून (धक्के खाणारा) व्यवसाय दिल्यामुळे दोघांचेही नुकसानच होते. धक्के खाणाऱ्या व्यक्तीला नशिबानेच धक्का दिल्यामुळे असहायता तरी असते परंतु मॅनेजरला नशिबाने अनेक संधी दिलेल्या असतात. निदान व्यवसायातून झालेले शारीरिक असंतुलन रोज सकाळी चालायला जाऊन, पोहायला जाऊन, खेळायला जाऊन पुन्हा सावरता येते व आरोग्य टिकवता येते, हे तरी समजून घ्यायला पाहिजे..माणसाने चौकशा कमी करून थोडेसे अंतर्मुख होऊन स्वतःच्या कायिक, मानसिक व आध्यात्मिक प्रकृतीचा अभ्यास करून स्वतःचा व्यवसाय निवडावा, निदान व्यवसायाबरोबर येणारे आजार व मानसिक ताण दूर करण्याचा प्रयत्न कसोशीने करावा, अन्यथा करिअरमुळे प्राप्ती खूप झाली तरी ‘चणे आहेत पण दात नाहीत’ असे होऊ नये याकडे लक्ष ठेवावे.(श्रीगुरू डॉ. बालाजी तांबे यांच्या लेखन, व्याख्यानांतून संतुलन आयुर्वेदद्वारा संकलित).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.