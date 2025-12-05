आरोग्य

व्यवसाय आणि आरोग्य

व्यवसायाचा आरोग्यावर होणारा परिणाम आणि मानसिक तणावाचे व्यवस्थापन आयुर्वेदाच्या दृष्टिकोनातून समजावून सांगणारा लेख. प्रकृतीनुसार करिअर निवडल्यास शारीरिक, मानसिक आणि आध्यात्मिक स्वास्थ्य टिकवता येते.
How Career Choices Affect Physical and Mental Health

How Career Choices Affect Physical and Mental Health

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोण आहे? या प्रश्नाला ‘मी डॉक्टर आहे’, ‘मी इंजिनिअर आहे’, ‘मी पट्टेवाला आहे’, ‘मी पंतप्रधान आहे’ अशी अनेक उत्तरे आपणाला ताबडतोब मिळतात. ‘मी पुरुष आहे’, ‘मी स्त्री आहे’ असे सहसा कुणी सांगत नाही. त्याच्याही पलीकडे जाऊन ‘मी एक सज्जन मनुष्य आहे’, ‘मी एक चोर आहे’, ’ मी एक पापी आत्मा आहे‘ किंवा ‘मी एक पुण्यात्मा आहे’ हे आतील सत्य सहसा बोललेच जात नाही.

Loading content, please wait...
Business
Career
Fitness Special
Mindset
health

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com