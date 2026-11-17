सकाळची वेळ होती. ४८ वर्षांच्या निशा शर्मा नेहमीप्रमाणे स्वयंपाकघरात पोळ्यांसाठी कणिक मळत होत्या. मात्र, अचानक त्यांच्या उजव्या हाताची ताकदच गेली आणि कणकेचा गोळा हातातून निसटून खाली पडला. काही महिन्यांपासून त्यांच्या उजव्या हाताचा अंगठा, मधलं बोट आणि अनामिका या बोटांमध्ये विचित्र मुंग्या येणे, जळजळ आणि बधीरपणा जाणवत होता. कधीकधी या संवेदना मनगटापासून वर कोपराच्या दिशेने पसरल्यासारखी वाटायच्या. रात्री तर त्यांची झोपच उडाली होती..गाढ झोपेत असताना मध्यरात्री अचानक उजव्या हाताला तीव्र मुंग्या येऊन हात पूर्णपणे बधीर व्हायचा. असह्य वेदनेने त्या खडबडून जाग्या व्हायच्या आणि हातातील रक्ताभिसरण पुन्हा सुरू व्हावे, या आशेने आपला हात हवेत जोरात झटकायच्या. काही मिनिटे हात झटकल्यानंतर त्यांना तात्पुरता आराम मिळायचा; पण हा प्रकार रोजचाच झाला होता. सुरुवातीला हा त्रास मानेच्या मणक्याच्या (सर्व्हायकल स्पाईन) झीजेमुळे असावा, असा समज करून त्यांनी बाहेरून त्या दृष्टीने अनेक तपासण्या आणि उपचारही करून घेतले होते. मात्र, काहीच निष्पन्न झाले नाही..खरा धोका तर पुढेच दडला होता. एके दिवशी नेहमीप्रमाणे दुचाकी चालवताना अचानक त्यांच्या उजव्या हातातील संवेदना आणि ताकद तात्पुरती पूर्णपणे नाहीशी झाली. गाडीचे हँडल हातातून निसटले, गाडीवरील ताबा सुटला आणि त्या पडता-पडता थोडक्यात बचावल्या. हाताच्या पकडीत आलेला हा गंभीर अशक्तपणा पाहून त्या आणि त्यांचे कुटुंबीय गडबडून गेले.अखेर त्यांनी सखोल तपासणीचा निर्णय घेतला. आमच्या टीमनं त्यांची लक्षणे समजून घेतल्यानंतर अचूक क्लिनिकल तपासणी केली. प्राथमिक निदानानंतर हाताच्या नसांची कार्यक्षमता आणि विद्युतीय वेग तपासण्यासाठी आम्ही ‘ईएमजी’ (इलेक्ट्रोमायोग्राफी) आणि ‘एनसीव्ही’ (नर्व्ह कंडक्शन व्हेलॉसिटी) या विशेष चाचण्या केल्या. या चाचण्यांमधून त्यांच्या उजव्या मनगटातील ‘मीडियन नर्व्ह’ या मुख्य नसेवर प्रचंड दाब येत असल्याचे स्पष्ट झाले. वैद्यकीय भाषेत त्याला ‘कार्पल टनेल सिंड्रोम’ म्हणतात..कार्पल टनेल सिंड्रोम म्हणजे काय?आपल्या मनगटाच्या तळभागातून हाडे आणि एका घट्ट स्नायूबंधामधून एक अरुंद बोगदा जातो, ज्याला ‘कार्पल टनेल’ म्हणतात. या बोगद्यातून बोटांच्या हालचाली नियंत्रित करणाऱ्या नसा आणि हाताला संवेदना देणारी महत्त्वाची ‘मीडियन नर्व्ह’ पुढे जात असते. सतत मनगटाची एकाच प्रकारची हालचाल करणे, टायपिंग, स्वयंपाकातील कामे, शिवणकाम किंवा वयोमानानुसार; तसेच हार्मोनल बदलांमुळे या बोगद्यातील सूज वाढते. थायरॉईड किंवा मधुमेह असलेल्या व्यक्तींमध्येही हा त्रास अधिक दिसून येतो. परिणामी बोगद्यातील जागा अरुंद होते आणि त्यातून जाणारी नाजूक मीडियन नर्व्ह दाबली जाते. यालाच कार्पल टनेल सिंड्रोम (सीटीएस) म्हणतात. यामध्ये प्रामुख्याने अंगठा, तर्जनी, मधले बोट आणि अर्ध्या अनामिकेला मुंग्या येतात. याकडे दुर्लक्ष झाले, तर हळूहळू अंगठ्याच्या मुळाशी असलेले स्नायू कमजोर होऊन आकुंचन पावू लागतात आणि दैनंदिन कामे करणे कठीण होते..निदान आणि प्राथमिक उपचारअनेकदा रुग्ण केवळ मानेचे एक्स-रे किंवा एमआरआय करत राहतात, ज्यामुळे मूळ आजाराचे निदान लांबते आणि योग्य उपचार वेळेवर सुरू होत नाहीत. अनुभवी डॉक्टरांच्या क्लिनिकल चाचण्यांसोबतच ‘एनसीव्ही’ आणि ‘ईएमजी’ तपासणीमुळे नसेवरील दाबाची तीव्रता आणि नेमके ठिकाण अचूक कळते. या आजाराचे निदान अगदी सुरुवातीच्या टप्प्यात झाले, तर शस्त्रक्रियेशिवाय प्राथमिक उपचार नक्कीच शक्य असतात. यामध्ये मनगटाला पुरेशी विश्रांती देणे, रात्री झोपताना मनगट वाकू न देता सरळ राहण्यासाठी विशिष्ट पट्टी (रिस्ट स्प्लिंट) वापरणे, दैनंदिन कामाच्या पद्धतीत योग्य बदल करणे; तसेच फिजिओथेरपी आणि नसांना बळकटी देणारी जीवनसत्त्वांची औषधे यांचा प्रामुख्याने समावेश होतो..शस्त्रक्रियेची गरज आणि उपचारप्राथमिक उपचारांनी फरक न पडल्यास किंवा निशाताईंप्रमाणे हाताची पकड सैल पडून वस्तू हातातून गळू लागल्यास वेळ न दवडता शस्त्रक्रिया करणे गरजेचे असते. कारण दाब दीर्घकाळ राहिल्यास नस कायमची निकामी होऊ शकते आणि हाताच्या स्नायूंची ताकद पुन्हा मिळवणे कठीण होते. या छोट्या आणि सुरक्षित शस्त्रक्रियेला ‘कार्पल टनेल रिलीज’ म्हणतात. यामध्ये मनगटातील घट्ट झालेला स्नायूबंध मोकळा केला जातो, ज्यामुळे मीडियन नर्व्हला मोकळी जागा मिळते आणि तिच्यावरील दाब कायमचा नाहीसा होतो. निशाताईंवर आमच्या टीमने हीच शस्त्रक्रिया यशस्वीरीत्या पार पाडली. शस्त्रक्रियेनंतर त्यांच्या हातातील रात्रीच्या वेदना आणि मुंग्या पूर्णपणे थांबल्या. हळूहळू त्यांच्या हाताची ताकद आणि संवेदना पूर्ववत होऊ लागल्या. आज त्या पुन्हा आत्मविश्वासाने दुचाकी चालवण्यासह सर्व दैनंदिन कामे आनंदाने करत आहेत..थोडक्यात, हाताला येणाऱ्या मुंग्यांकडे केवळ थकवा, रक्ताची कमतरता किंवा मानेचा त्रास म्हणून दुर्लक्ष करू नका. अचूक न्युरोसर्जिकल तपासणी आणि वेळेवर केलेले योग्य उपचार आपल्या हाताची ताकद जाण्यापासून आणि मीडियन नर्व्हचे कायमस्वरूपी नुकसान होण्यापासून नक्कीच वाचवू शकतात. वेळीच घेतलेला वैद्यकीय निर्णय तुमचे दैनंदिन आयुष्य, कार्यक्षमता आणि स्वावलंबन आयुष्यभर सुरक्षित ठेवू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.