सेलिब्रिटी आणि कॅन्सर : बदलती मानसिकता, बदलतं समाजाच भान

आशा नेगी(लेखिका, कॅन्सर जनजागृतीसाठी कार्यरत)आजच्या काळात कॅन्सरसारख्या गंभीर आजारांबद्दल बोलण्याची भीती अनेकांनी मागे सारली आहे. विशेषतः सेलिब्रिटी ज्यांना समाज सतत उजेडात ठेवतो, ते आता आपल्या आजारांविषयी मोकळेपणाने बोलू लागले आहेत. परंतु ही परिस्थिती नेहमी अशी नव्हती. एकेकाळी एखाद्या कलाकाराला, खेळाडू, राजकारणी किंवा प्रख्यात व्यक्तीला कॅन्सर झाला, तेव्हा ते लपवून ठेवत असत. कारण त्यांना वाटायचं की, ही माहिती बाहेर गेली, तर त्यांच्या करिअरला, त्यांच्या कामाच्या संधींना आणि त्यांच्या प्रतिमेला मोठा धक्का बसेल..पूर्वीच्या काळात सेलिब्रिटी हा शब्द म्हणजे परिपूर्णता, ग्लॅमर, ताकद आणि सतत उत्तम दिसणं याचं प्रतीक. आजारपण, विशेषतः कॅन्सरसारखा शब्द त्यांच्या प्रतिमेशी जुळत नाही अशी समाजाची समजूत होती. त्यामुळे सेलिब्रिटी स्वतः व त्यांच्या कुटुंबाच्या मर्यादित वर्तुळातच आजाराशी झुंज देत असत. त्यांच्यावर केवळ शरीराचा नाही तर मानसिक ताणाचाही प्रचंड भार असायचा 'ही बातमी बाहेर आली तर काय होईल?' या प्रश्नाने ते चिंतेत राहत. परंतु गेल्या काही वर्षांत हा प्रवास मोठ्या प्रमाणात बदलला. आता प्रसिद्ध व्यक्ती स्वतःहून पुढे येऊन सांगतात की, त्यांना कॅन्सर झाला आहे आणि ते कोणते उपचार घेत आहेत, आणि ते या आजाराशी कसे लढत आहेत. त्यांच्या या प्रामाणिक स्वीकृतीमुळे समाजात कॅन्सरविषयीची चर्चा सामान्य झाली आहे. कॅन्सर आता 'लपवण्याचा आजार' न राहता 'लढण्याचा आजार' बनत आहे..यामध्ये एक अत्यंत प्रभावी उदाहरण म्हणजे हिंदी इंडस्ट्रीतील हिना खान. त्यांना ब्रेस्ट कॅन्सरचे निदान झाले. त्यांनी सुरुवातीपासूनच आपल्या आजाराविषयी सर्वांना सांगितले. उपचारांच्या प्रत्येक टप्प्या दरम्यान त्या सोशल मीडियावर दिसत राहिल्या. केमोथेरपी, हॉस्पिटलच्या भेटी, त्या अनुभवत असलेले भावनिक क्षण, सगळं त्यांनी प्रामाणिकपणे शेअर केलं. इतकंच नाही, उपचार सुरू असतानाही त्यांनी आपले काम बंद केलं नाही. फॅशन शो, फोटोशूट, शूटिंग त्या शक्य तेवढं करत राहिल्या. मग त्यांच्या या धैर्यपूर्ण प्रवासातून हजारो कॅन्सर पेशंट्सना नवी प्रेरणा मिळाली. 'ती करत आहे, मग आपण का नाही?' असा आत्मविश्वास अनेकांच्या मनात निर्माण झाला. कॅन्सर असूनही दैनंदिन जीवन सुरू ठेवता येतं, काम करता येतं, स्वतःला सकारात्मक ठेवता येतं... हा महत्त्वाचा संदेश हिना खान यांच्या उदाहरणातून सर्वत्र पोहोचला. त्यांच्या प्रत्येक पोस्टने, प्रत्येक व्हिडीओने रुग्णांना भीतीऐवजी आशा दिली आणि लढण्याची ताकद वाढवली..यामुळे वेगळ्या प्रकारचा आत्मविश्वास, ऊर्जा आणि आशेचा संदेश समाजात पसरतो. हिना खानसारख्या सार्वजनिक व्यक्ती आजारानंतरही जीवन थांबत नाही हे दाखवतात, तेव्हा हजारो रुग्णांना मानसिक बळ मिळतं. हा फक्त अवेअरनेस नाही..हा जिवंतपणे दिलेला प्रेरणेचा धडा आहे. मराठी चित्रपटसृष्टीतील शरद पोंक्षे यांचा प्रवासही तितकाच प्रेरणादायी आहे. कॅन्सरचं निदान झाल्यानंतर त्यांनी केवळ उपचार पूर्ण केले नाहीत, तर या विषयावर समाजात जागरूकता निर्माण करण्याचं ध्येय स्वीकारलं. आज ते अनेक व्याख्यानांमधून लोकांना धीर देतात. 'कॅन्सर म्हणजे शेवट नाही, लढण्याची सुरुवात आहे,' असा आत्मविश्वास ते रुग्णांमध्ये रुजवतात. त्यांच्या अनुभवांमधून मिळणारा प्रामाणिक संदेश अनेकांना मानसिक आधार देतो आणि कॅन्सरविषयीची भीती कमी करतो..माझ्या केमोथेरपी सुरू होत्या, तेव्हा मला फार एकटं वाटत होतं. मनात खूप अस्वस्थता होती. माझ्या भावना फक्त एक कॅन्सर पेशंट समजू शकत होता. म्हणून त्या क्षणी मी सरांना फेसबुक मेसेंजरवर मेसेज केला.. मला ब्रेस्ट कॅन्सर झाला आहे, केमो सुरू आहेत आणि त्रासही खूप होतो आहे. आश्चर्य म्हणजे, सरांचा लगेच मला उत्तर आला. त्यांनी त्यांच्या कामाच्या प्रचंड व्यग्रतेतही माझा मेसेज वाचला, स्वतःचा नंबर पाठवला आणि म्हणाले, 'आपण फोनवर बोलूया.' एवढ्या मोठ्या दर्जावर काम करणारा व्यक्ती इतक्या सहजपणे, इतक्या मनापासून एखाद्या रुग्णाला आधार देतो, हे शब्दांत मावणाऱ्या कौतुकापेक्षा खूप मोठं आहे. त्यांच्या 'आपण फोनवर बोलूया' या वाक्याने मला खूप धीर दिला..सेलिब्रिटींच्या ओपननेसमुळे सामान्य लोकांमध्ये आरोग्य तपासण्याबद्दलचा सजगपणा वाढला आहे. ''त्यांनी मोकळेपणानं सांगितलं आणि उपचार घेतले, तर आपण का नाही?'' असा विचार अनेक महिलां-पुरुषांच्या मनात येऊ लागला आहे. ब्रेस्ट सेल्फ-एग्झॅमपासून ते नियमित ब्लड टेस्ट, सोनोग्राफी, मेमोग्राफी, स्कॅनपर्यंत अनेक तपासण्या अधिक लोक वेळेत करायला सुरुवात करत आहेत. कॅन्सरचं लवकर निदान झालं, तर उपचाराची संधीही वाढते..हा महत्त्वाचा संदेश सेलिब्रिटींच्या अनुभवांनी सर्वदूर पोहोचला आहे. त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे, ते समाजाला एक भावनिक आधार देतात. जेव्हा एखादा सेलिब्रिटी केमो घेत असूनही हसत कॅमेरा समोर दिसतो, तेव्हा कॅन्सर पेशंट्सच्या मनात आशेची नवी किरण फुलते. 'मी एकटा किंवा एकटी नाही' ही भावना निर्माण होते..आज सेलिब्रिटींच्या मनमोकळेपणामुळे कॅन्सर हा गुप्त ठेवायचा आजार नाही राहिला. आजार हा व्यक्तीच्या मूल्यमापनाचा निकष नाही, ही विचारसरणी रुजते आहे. ते यश, सौंदर्य आणि प्रेरणेचे प्रतीक असतानाच धैर्य, लढण्याची शक्ती आणि सत्य स्वीकारण्याचं उदाहरणही बनले आहेत. आणि सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे; कॅन्सरवर बोलणं म्हणजे त्याला हरवण्याच्या दिशेने टाकलेलं पहिलं पाऊल..