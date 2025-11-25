आरोग्य

सेलिब्रिटी आणि कॅन्सर : बदलती मानसिकता, बदलतं समाजाच भान

सेलिब्रिटींच्या कॅन्सरविषयीच्या मनमोकळ्या संवादामुळे समाजाची मानसिकता बदलते आहे. त्यांच्या धैर्याने रुग्णांना नवी आशा आणि लढण्याची शक्ती मिळत आहे.
Hina Khan’s Journey: Strength in Vulnerability

Hina Khan’s Journey: Strength in Vulnerability

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

आशा नेगी

(लेखिका, कॅन्सर जनजागृतीसाठी कार्यरत)

आजच्या काळात कॅन्सरसारख्या गंभीर आजारांबद्दल बोलण्याची भीती अनेकांनी मागे सारली आहे. विशेषतः सेलिब्रिटी ज्यांना समाज सतत उजेडात ठेवतो, ते आता आपल्या आजारांविषयी मोकळेपणाने बोलू लागले आहेत. परंतु ही परिस्थिती नेहमी अशी नव्हती. एकेकाळी एखाद्या कलाकाराला, खेळाडू, राजकारणी किंवा प्रख्यात व्यक्तीला कॅन्सर झाला, तेव्हा ते लपवून ठेवत असत. कारण त्यांना वाटायचं की, ही माहिती बाहेर गेली, तर त्यांच्या करिअरला, त्यांच्या कामाच्या संधींना आणि त्यांच्या प्रतिमेला मोठा धक्का बसेल.

Loading content, please wait...
Cancer
awareness
celebrities
health

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com