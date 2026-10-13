सेरेब्रल पाल्सीमुळे हालचालींवर कसा होतो परिणाम? Breaking Bad फेम RJ Mitte यांच्या आजाराविषयी जाणून घ्या महत्त्वाच्या गोष्टी

CEREBRAL PALSY CAUSES SYMPTOMS AND TREATMENT: हॉलिवूडमधील लोकप्रिय मालिका 'ब्रेकिंग बॅड'मध्ये वॉल्टर व्हाईट ज्युनियरची भूमिका साकारणारा अभिनेता RJ Mitte याच्या निधनाची बातमी समोर आली आहे. RJ Mitte याला लहानपणीच सेरेब्रल पाल्सी (Cerebral Palsy) या वैद्यकीय स्थितीचं निदान झालं होतं. या स्थितीमुळे शरीराच्या हालचाली, स्नायूंचा समन्वय आणि शरीराचा तोल राखण्यात अडचणी येऊ शकतात. मात्र, Mitteने अभिनयासोबतच दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्कांसाठीही काम केलं. त्याच्या निमित्ताने जाणून घेऊया, सेरेब्रल पाल्सी म्हणजे नेमकं काय, हा आजार कशामुळे होतो, त्याची लक्षणं कोणती आणि उपलब्ध उपचार कोणते?.सेरेब्रल पाल्सी म्हणजे काय?सेरेब्रल पाल्सी (CP) ही मेंदूच्या विकासाशी संबंधित न्यूरोलॉजिकल स्थिती आहे. गर्भावस्थेत, जन्मादरम्यान किंवा जन्मानंतरच्या सुरुवातीच्या काळात मेंदूचा विकास अपेक्षेप्रमाणे न होणे किंवा मेंदूला इजा होणे यामुळे ही स्थिती उद्भवू शकते. याचा प्रामुख्याने शरीराच्या हालचाली, स्नायूंचा ताण, शरीराची ठेवण आणि समन्वय यांवर परिणाम होतो.या स्थितीमुळे काही व्यक्तींना दैनंदिन कामे करताना अडचणी येऊ शकतात. मेंदूला झालेली मूळ इजा सहसा वाढत जात नाही; मात्र वयानुसार लक्षणे आणि शारीरिक अडचणी बदलू शकतात..सेरेब्रल पाल्सीचे प्रमुख प्रकार कोणते?सेरेब्रल पाल्सीचे प्रकार व्यक्तीच्या हालचालींवर आणि स्नायूंच्या कार्यावर होणाऱ्या परिणामांनुसार ठरवले जातात.स्पॅस्टिक सेरेब्रल पाल्सी (Spastic CP): हा एक सामान्य प्रकार आहे. यामध्ये स्नायू ताठ होतात आणि हालचाली करणे कठीण होऊ शकते.डिस्कायनेटिक सेरेब्रल पाल्सी (Dyskinetic CP): हात, पाय किंवा शरीराच्या इतर भागांच्या हालचालींवर नियंत्रण ठेवण्यात अडचण येते. अनैच्छिक हालचाली होऊ शकतात.अॅटॅक्सिक सेरेब्रल पाल्सी (Ataxic CP): शरीराचा तोल राखणे, चालणे आणि हालचालींमध्ये योग्य समन्वय साधणे कठीण होऊ शकते.मिक्स्ड सेरेब्रल पाल्सी (Mixed CP): यामध्ये एकापेक्षा अधिक प्रकारांची लक्षणे दिसतात..सेरेब्रल पाल्सीची लक्षणे कोणती?सेरेब्रल पाल्सीची लक्षणे प्रत्येक व्यक्तीमध्ये वेगवेगळी असू शकतात. काही मुलांमध्ये लक्षणे सौम्य असतात, तर काहींना दैनंदिन हालचालींसाठी मदतीची आवश्यकता असते.प्रमुख लक्षणे पुढीलप्रमाणे आहेत:स्नायू ताठ होणे किंवा कमकुवत पडणे.हात-पायांच्या हालचालींवर नियंत्रण ठेवण्यात अडचण येणे.चालताना शरीराचा तोल राखता न येणे.बसणे, उभे राहणे किंवा चालणे यांसारख्या विकासाच्या टप्प्यांना उशीर होणे.बोलताना, चावताना किंवा अन्न गिळताना अडचण येणे.काही व्यक्तींमध्ये दृष्टी, श्रवण किंवा शिकण्याशी संबंधित अडचणी दिसणे.लक्षात ठेवा: ही सर्व लक्षणे प्रत्येक व्यक्तीमध्ये दिसतातच असे नाही. काही लक्षणे इतर कारणांमुळेही उद्भवू शकतात, त्यामुळे योग्य निदानासाठी डॉक्टरांचा सल्ला आवश्यक आहे..सेरेब्रल पाल्सी होण्याची कारणे काय?सेरेब्रल पाल्सी होण्यामागे मेंदूच्या विकासातील अडथळे किंवा मेंदूला झालेली इजा ही प्रमुख कारणे आहेत. ही समस्या तीन टप्प्यांमध्ये उद्भवू शकते.गर्भावस्थेत: मेंदूच्या विकासातील दोष, काही संसर्ग किंवा गर्भावस्थेत मेंदूला रक्तपुरवठा कमी होणे.जन्मादरम्यान: मेंदूला ऑक्सिजन किंवा रक्तपुरवठा अपुरा मिळाल्यामुळे होणारी इजा, काही संसर्ग किंवा मेंदूतील रक्तस्राव.जन्मानंतर: मेंदूला गंभीर दुखापत होणे, मेंदूचे संसर्ग किंवा मेंदूला ऑक्सिजनचा पुरवठा अपुरा मिळणे.काही प्रकरणांमध्ये नेमके कारण शोधता येत नाही. तसेच, सेरेब्रल पाल्सी ही सहसा आनुवंशिक स्थिती नसते; मात्र काही प्रकरणांमध्ये आनुवंशिक घटकांचा सहभाग असू शकतो..कोणत्या घटकांमुळे सेरेब्रल पाल्सीचा धोका वाढू शकतो?काही परिस्थितींमध्ये मुलाला सेरेब्रल पाल्सी होण्याचा धोका वाढू शकतो.अकाली जन्म होणे.जन्मावेळी बाळाचे वजन कमी असणे.गर्भावस्थेत काही संसर्ग होणे.मेंदूमध्ये रक्तस्राव होणे किंवा मेंदूच्या ऊतींना इजा होणे.गर्भावस्थेत प्री-एक्लॅम्प्सियासारखी गुंतागुंत उद्भवणे.मात्र, यापैकी एखादा घटक असला म्हणजे मुलाला सेरेब्रल पाल्सी होईलच असे नाही..सेरेब्रल पाल्सीचे निदान कसे केले जाते?डॉक्टर मुलाचा वैद्यकीय इतिहास, गर्भावस्था आणि जन्मासंबंधी माहिती तसेच शारीरिक तपासणीच्या आधारे निदान करतात. मुलाच्या हालचालींचा विकास, स्नायूंचा ताण आणि शरीराचा समन्वय यांचेही निरीक्षण केले जाते.गरजेनुसार मेंदूचे MRI, नवजात बाळांमध्ये क्रॅनियल अल्ट्रासाऊंड किंवा इतर तपासण्या केल्या जाऊ शकतात. अनेकदा वयाच्या १ ते २ वर्षांदरम्यान निदान होते; मात्र काही प्रकरणांत त्याआधीही निदान होऊ शकते..सेरेब्रल पाल्सीवर कोणते उपचार केले जातात?सेरेब्रल पाल्सीवर सध्या पूर्णपणे बरे करणारा निश्चित उपचार उपलब्ध नाही. मात्र, योग्य उपचार आणि पुनर्वसनामुळे लक्षणे नियंत्रित करण्यास, हालचाली सुधारण्यास आणि दैनंदिन जीवन अधिक स्वावलंबी बनवण्यास मदत होऊ शकते.फिजिओथेरपी: स्नायूंची ताकद, शरीराचा तोल आणि हालचालींचा समन्वय सुधारण्यासाठी.स्पीच थेरपी: बोलणे, संवाद साधणे आणि काही प्रकरणांत गिळण्याशी संबंधित अडचणी हाताळण्यासाठी.औषधे: स्नायूंचा ताण, वेदना किंवा अपस्मारासारख्या संबंधित समस्यांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी.शस्त्रक्रिया: काही गंभीर प्रकरणांमध्ये स्नायू, कंडरा किंवा हाडांशी संबंधित समस्या सुधारण्यासाठी.नियमित पुनर्वसन: व्यक्तीच्या गरजांनुसार उपचारांमध्ये बदल करून हालचाली आणि स्वावलंबन सुधारण्यावर भर दिला जातो..डॉक्टरांचा सल्ला कधी घ्यावा?मुलाच्या विकासात विलंब जाणवत असल्यास, बसणे किंवा चालणे यांसारख्या हालचाली अपेक्षित वेळेत होत नसल्यास किंवा स्नायू खूप ताठ अथवा सैल वाटत असल्यास बालरोगतज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.आधी शिकलेल्या हालचाली किंवा कौशल्ये अचानक कमी होणे, हालचाली किंवा बोलण्यात अचानक बदल होणे अथवा पहिल्यांदाच झटके येणे ही तातडीने वैद्यकीय तपासणी करून घेण्याची कारणे आहेत..हे लक्षात ठेवासेरेब्रल पाल्सीचे लवकर निदान आणि वेळेवर पुनर्वसन सुरू केल्यास मुलाच्या हालचाली, संवादकौशल्य आणि दैनंदिन जीवनातील स्वावलंबनाला मदत होऊ शकते. प्रत्येक व्यक्तीची लक्षणे आणि गरजा वेगळ्या असल्याने उपचारही वैयक्तिक स्वरूपाचे असतात. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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