आरोग्य

Cervical Cancer Early Detection: महिलांमध्ये गर्भाशयमुखाच्या कर्करोगाचा धोका आधीच ओळखता येणार; कामा रुग्णालयातील तज्ज्ञांच्या अभ्यासातून उघड

Early Detection of Cervical Cancer Risk in Women: स्त्रियांमध्ये गर्भाशयमुखाचा कर्करोग आधीच ओळखता येईल, केईएम रुग्णालयातील तज्ज्ञांच्या अभ्यासातून उघड.
Early Detection of Cervical Cancer Risk in Women

Early Detection of Cervical Cancer Risk in Women

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

गर्भाशयमुखाचा (सर्व्हायकल) कर्करोग हा भारतातील महिलांसाठी वाढता आरोग्य धोका ठरत आहे. जागतिक स्तरावर महिलांमध्ये होणाऱ्या कर्करोगांपैकी हा चौथ्या क्रमांकावर असून, भारतात दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक आढळणारा कर्करोग आहे, मात्र आता या कर्करोगाचा धोका आधीच ओळखता येऊ शकतो, असे राज्य सरकारच्या कामा रुग्णालयातील तीन वरिष्ठ स्त्रीरोगतज्ज्ञांच्या नव्या अभ्यासातून स्पष्ट झाले आहे. हा अभ्यास इंटरनॅशनल जर्नल ऑफ सायन्स अँड रिसर्च या आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकात प्रकाशित झाला आहे.

Loading content, please wait...
women
women body
women health
cervical cancer
health

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com