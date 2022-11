Chapati-Bhakri : भाकरी खाणे चांगले आहे की चपाती?

देशाच्या वेगवेगळ्या भागात कुठे गव्हाची पोळी, कुठे मैद्याची रोटी, कुठे गव्हाची बाटी तर कुठे तांदळाचे डोसे केले जातात. भाजी पोळी हा नेहमीचा आपला आहार आहे. विशेषत: महाराष्ट्रात सुरवातीला पोळीच्या जागी भाकरी केली जायची पण बदलत्या जीवनमानानुसार भाकरीची जागा पोळीने घेतली. तरीसुद्धा ग्रामीण भागात आवडीने ज्वाकी बाजरीची भाकरी खाल्ली जाते.

पण तुम्हाला माहितीये का पोळी खाणे आरोग्यासाठी फायदेशीर आहे का की भाकरी खाणे? चला तर जाणून घ्या. (Chapati Bhakri which is better one for health)

ज्वारी बाजरी पासून बनणाऱ्या भाकरी पोळी पेक्षा अधिक पौष्टिक असतात. मुळात गहू पित्तकरी असून ज्वारी-बाजरीमध्ये क्षारही असतात त्यामुळे आरोग्यासाठी भाकरी अधिक चांगले असतात. शिवाय चपातीमध्ये साखरेचे प्रमाण ज्वारी-बाजरी पेक्षा जास्त असते म्हणून मधुमेहाच्या रूग्णांना डॉक्टर चपाती ऐवजी भाकरी खाण्याचा सल्ला देतात.

हेही वाचा: Stress Free Life : आयुष्यभर राहायचे असेल आनंदी तर ही कामे करा

विशेषत: तीन प्रकारच्या भाकरी खाल्ल्या जातात. बाजरी, ज्वारी आणि नाचणी.