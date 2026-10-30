ChatGPTचा सल्ला ठरला जीवघेणा! ३१ वर्षीय महिलेचा मृत्यू; एआयवर विश्वास ठेवणे ठरतेय धोकादायक

Seattle: आजारी पडल्यानंतर डॉक्टराचा सल्ला घेण्याएवजी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) वापर करून आरोग्यविषयक माहिती मिळवण्याकडे अनेकांचा कल असतो. मात्र वैद्यकीय कारणांसाठी एआयच्या सल्लावर विसंबून राहणे अत्यंत चुकीचे असल्याचे अमेरिकेतील एका प्रकरणावरून स्पष्ट झाले आहे. सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IIT खरगपूरमध्ये उभारणार देशातील पहिले 'फिजिकल AI स्कूल'; ३५ कोटींच्या खर्चातून साकारणार अत्याधुनिक शैक्षणिक केंद्र.एपिलेप्सी (अपस्मार) या आजाराने ग्रस्त असलेल्या ३१ वर्षीय बोवेन वान या सॉफ्टवेअर इंजिनिअरचा फेब्रुवारी २०२६ मध्ये मृत्यू झाला. तिच्या पालकांनी चॅटजीपीटीची निर्मिती करणाऱ्या ओपन एआय आणि कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सॅम ऑल्टमन यांच्याविरोधात चुकीच्या सल्ल्यामुळे मृत्यू झाल्याचा आरोप करत खटला दाखल केला आहे. वानने डॉक्टरांच्या देखरेखीशिवाय औषधांचा डोस कमी केल्याचा आणि त्यासाठी चॅटजीपीटीची मदत घेतल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. .ChatGPT ला 'हे' प्रश्न विचारणं पडू शकतं महागात, कोणते ते पहा!\n.वान गेल्या अनेक वर्षांपासून एपिलेप्सीवर उपचार घेत होती. तिला लॅमोट्रिजिन (Lamotrigine) हे झटके नियंत्रित करण्यासाठी वापरले जाणारे औषध दररोज ४०० मिलिग्रॅम इतक्या प्रमाणात दिले जात होते. मात्र, औषधामुळे विचार करण्याच्या क्षमतेवर आणि बोलण्यावर परिणाम होत असल्याची चिंता तिने व्यक्त केली होती. नोकरीच्या मुलाखतींमध्ये याचा अडथळा येऊ नये, या उद्देशाने तिने औषधाचा डोस कमी करण्याबाबत चॅटजीपीटीशी संवाद साधला. .वानच्या पालकांनी दाखल केलेल्या खटल्यानुसार, चॅटबॉटने औषधाचा डोस टप्प्याटप्प्याने कमी करून काही आठवड्यांत पूर्णपणे बंद करण्याचे वेळापत्रक तयार केले. तसेच, हा बदल डॉक्टरांना न सांगण्यास प्रोत्साहन दिल्याचा आरोपही करण्यात आला. डोस कमी करत असताना वानने गोंधळल्यासारखे वाटणे आणि स्मरणशक्तीशी संबंधित अडचणी अशी लक्षणे सांगितली होती. मात्र, चॅटबॉटने या लक्षणांबाबत तिला चुकीची माहिती दिल्याचा दावा कुटुंबियांनी केला आहे. .मृत्यूचे कारण काय?माध्यमांनी दिलेल्या वृत्तांनुसार, वैद्यकीय परीक्षकांनी वानच्या मृत्यूचे कारण एपिलेप्सीशी संबंधित अचानक, अनपेक्षित मृत्यू (Sudden Unexpected Death in Epilepsy - SUDEP) असे नमूद केले. औषधांचा डोस कमी करण्याच्या प्रक्रियेचा आणि चॅटबॉटच्या सल्ल्याचा तिच्या मृत्यूशी संबंध होता, असा तिच्या पालकांचा दावा आहे. ही घटना अत्यंत दुःखद असल्याचे ओपनएआयच्या प्रवक्त्याने म्हटले आहे. चॅटजीपीटी हे वैद्यकीय उपचारांना पर्याय नसल्याचे कंपनीने स्पष्ट केले असून, वानने वापरलेले GPT-4o हे मॉडेल आता उपलब्ध नसल्याचेही म्हटले आहे..एपिलेप्सीमध्ये झटके नियंत्रित ठेवण्यासाठी औषधांचा नियमित वापर महत्त्वाचा असतो. डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय औषधाचा डोस कमी करणे किंवा ते अचानक बंद करणे यामुळे झटके पुन्हा येण्याचा किंवा त्यांची तीव्रता वाढण्याचा धोका असतो. औषधांमुळे त्रास होत असल्यास रुग्णांनी स्वतःहून डोस बदलण्याऐवजी उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांशी संपर्क साधावा..एआय चॅटबॉट आरोग्यविषयक माहिती समजून घेण्यासाठी किंवा डॉक्टरांना विचारायचे प्रश्न तयार करण्यासाठी उपयोगी ठरू शकतात. मात्र, रुग्णाची संपूर्ण वैद्यकीय पार्श्वभूमी तपासून उपचारांबाबत निर्णय घेण्याची क्षमता त्यांच्याकडे नसते. त्यामुळे औषधांचा डोस बदलणे, उपचार बंद करणे किंवा लक्षणांकडे दुर्लक्ष करणे यासाठी एआयवर अवलंबून राहणे टाळणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.