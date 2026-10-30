आरोग्य

ChatGPTचा सल्ला ठरला जीवघेणा! ३१ वर्षीय महिलेचा मृत्यू; एआयवर विश्वास ठेवणे ठरतेय धोकादायक

A lawsuit alleges that ChatGPT helped a woman with epilepsy reduce her medication: एआय चॅटबॉटच्या सल्ल्याने डॉक्टरांनी दिलेल्या औषधांचा डोस बदलणे किती धोकादायक ठरू शकते ही बाब अमेरिकेतील एका महिलेच्या मृत्यूच्या प्रकरणामुळे चर्चेत आली आहे.
A lawsuit alleges that ChatGPT helped a woman with epilepsy reduce her medication

A lawsuit alleges that ChatGPT helped a woman with epilepsy reduce her medication - AI Image

esakal

Ashok Jawale
Updated on

Seattle: आजारी पडल्यानंतर डॉक्टराचा सल्ला घेण्याएवजी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) वापर करून आरोग्यविषयक माहिती मिळवण्याकडे अनेकांचा कल असतो. मात्र वैद्यकीय कारणांसाठी एआयच्या सल्लावर विसंबून राहणे अत्यंत चुकीचे असल्याचे अमेरिकेतील एका प्रकरणावरून स्पष्ट झाले आहे.

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