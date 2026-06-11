आरोग्य

सकाळी उठल्या उठल्या WhatsApp, Instagram चेक करताय? ही सवय पडू शकते महागात! डॉक्टर देतात वेळीच काळजी घेण्याचा इशारा

Morning Phone Addiction Mental Health: सकाळी उठताच मोबाईल चेक करण्याची सवय तुमचा तणाव आणि चिंता वाढवत असेल; तज्ज्ञ काय सांगतात ते जाणून घ्या.
Checking Phone in Morning Triggers Stress & Anxiety, Warn Doctors

Checking Phone in Morning Triggers Stress & Anxiety, Warn Doctors

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

Why You Should Not Use Phone After Waking Up: आजकाल अनेकांची सकाळ डोळे उघडताच मोबाईल पाहून सुरू होते. किती वाजले आहेत, व्हॉट्सअॅपवर कोणाचा मेसेज आलाय का, इन्स्टाग्रामवर पोस्ट किंवा रीलला किती लाइक्स आणि कमेंट्स मिळाले आहेत, ई-मेल किंवा बातम्या तपासणं अशा गोष्टी अनेक जण उठल्या उठल्या करतात. पण डॉक्टरांच्या मते, सकाळी उठल्यानंतर लगेच मोबाईल पाहण्याची ही सवय मेंदू आणि मानसिक आरोग्यावर वाईट परिणाम करू शकते. त्यामुळे दिवसभर तणाव, चिडचिड, चिंता किंवा मन अस्वस्थ राहण्यामागे हे एक कारण असू शकतं.

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