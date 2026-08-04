चेतना तरंग : वासना आणि औदार्य

जेव्हा तुम्हाला जीवनात अडकून राहिल्यासारखे वाटते, प्रगती होत नाही असे जाणवते, मन असंख्य इच्छांनी व्यापून जाते, जीवन कोरडे, उत्साहहीन आणि नीरस वाटू लागते, तेव्हा काय करावे? अशा वेळी लगेच उदार व्हा. उद्या नाही, परवा नाही - आत्ताच उदार बना. औदार्य हा आत्म्याचा एक गुण आहे. राजा असो वा भिकारी, दोघेही उदार असू शकतात. जेव्हा तुम्ही उदार होता, तेव्हा तुमचे जीवन समृद्ध होते, करुणा आणि प्रेमाने परिपूर्ण होते..औदार्य हे बाह्य परिस्थितींवर अवलंबून नसते. कोणीही दुसरा तुम्हाला उदार बनवू शकत नाही. तो तुमचाच अंतर्गत निर्णय असतो. औदार्य ही चेतनेची एक अवस्था आहे. ती केवळ कृती नसली तरी, तिचे प्रकटीकरण मात्र कृतीतूनच होते.जेव्हा तुम्हाला ही जाणीव होते, की या जगात तुम्ही फक्त देण्यासाठीच आले आहात - सतत देत राहण्यासाठी - आणि तुम्ही स्वतःत तीव्र औदार्य अनुभवता, तेव्हा वासनेचे उदात्तीकरण होते. वासना माणसाला उदार बनवत नाही; उलट ती त्याला स्वामित्वाची भावना आणि आसक्तीकडे नेते. वासना ही अनेक लोकांच्या जीवनातील एक मोठी अडचण आहे. ती मनाला जखडून ठेवते, शरीराला थकवते आणि बुद्धीची धार बोथट करते. वासनांचा भोग घेत राहिल्यास जडत्व येते आणि त्यांचे दमन केल्यास क्रोध निर्माण होतो..प्रत्यक्षात वासना म्हणजे आदिम, अजून योग्य दिशा न मिळालेली ऊर्जा होय. हीच ऊर्जा योग्य प्रकारे वापरली गेली, तर ती उत्साह, तेज, बुद्धीची प्रखरता आणि प्रेम रूपात प्रकट होते. औदार्य हा त्या ऊर्जेचे उत्तम रूपांतर करून वासनेचे प्रेमात परिवर्तन करणारा एक प्रभावी मार्ग आहे.मग औदार्य म्हणजे कृतज्ञताच का? नाही. औदार्य आणि कृतज्ञता एकसारख्या नाहीत. कृतज्ञतेमध्ये नेहमीच स्वतःच्या हिताचा काही ना काही अंश असतो. आपण कृतज्ञ का असतो? कारण आपल्याला काही मिळाले आहे किंवा काही मिळण्याची अपेक्षा असते. वैराग्याच्या अवस्थेतही उदार रहा. औदार्याशिवायचे वैराग्य माणसाला आत्मकेंद्रित बनवते आणि जीवनात कोरडेपणा आणते.भूतकाळात तुम्ही इतरांसाठी काय केले याचा विचार करत बसू नका. त्यामुळे ‘मी केले’ हा कर्तेपणाचा भाव निर्माण होतो. केवळ या वर्तमान क्षणी औदार्याची अनुभूती घ्या. तेवढेच पुरेसे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.