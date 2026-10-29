Child Cholesterol Test: मुलांची वयाच्या १०व्या वर्षीच करा कोलेस्टेरॉल तपासणी! तज्ज्ञ डॉक्टरांनी काय दिला सल्ला?

New Delhi: हृदयविकाराचा धोका केवळ वयस्कर व्यक्तींनाच असतो, हा समज चुकीचा आहे. काही मुलांमध्ये जन्मापासूनच कोलेस्टेरॉलची पातळी वाढलेली असू शकते. ही समस्या सुरुवातीला लक्षात येत नसल्याने भविष्यात हृदयविकाराचा धोका वाढू शकतो. त्यामुळे लहान वयातच आरोग्यविषयक जोखीम ओळखणे महत्त्वाचे ठरते.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .Kat Benefits for Oral Health : तोंडाचे आरोग्य सांभाळायचंय? कात खाण्याचे फायदे आणि तोटे जाणून घ्या.एका माध्यमसमूहाने आयोजित केलेल्या आरोग्यविषय परिषदेमध्ये बोलताना हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. अशोक सेठ आणि डॉ. अनूप मिश्रा यांनी हृदयविकार, लठ्ठपणा आणि त्यांच्याशी संबंधित जोखमीच्या घटकांबद्दल माहिती दिली. या वेळी मुलांमधील लपलेल्या हृदयविकारांचा धोका वेळीच ओळखण्याच्या गरजेवरही भर देण्यात आला..Children Eye Health: मुलांना कमी वयातच चष्मा का लागतोय? मोबाईलच्या अतिवापरामुळे डोळ्यांवर होतोय परिणाम? वाचा तज्ज्ञ काय सांगतात.९ ते ११ वर्षांदरम्यान तपासणी महत्त्वाचीमुलांमधील कोलेस्टेरॉलची पातळी तपासण्यासाठी लिपिड प्रोफाइल ही रक्तचाचणी केली जाते. यात एकूण कोलेस्टेरॉल, LDL म्हणजे हानिकारक कोलेस्टेरॉल, HDL म्हणजे उपयुक्त कोलेस्टेरॉल आणि ट्रायग्लिसराइड्सचे प्रमाण समजते. अमेरिकन ॲकॅडमी ऑफ पेडियाट्रिक्सच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, मुलांची नियमित कोलेस्टेरॉल तपासणी साधारणपणे वयाच्या ९ ते ११ वर्षांदरम्यान करण्याची शिफारस केली जाते..आनुवंशिक कोलेस्टेरॉलचा धोका काय?फॅमिलियल हायपरकोलेस्टेरोलेमिया हा आनुवंशिक विकार असून, यात LDL कोलेस्टेरॉलची पातळी खूप वाढू शकते. त्यामुळे रक्तवाहिन्यांमध्ये चरबीसारखे पदार्थ साचण्याची प्रक्रिया लवकर सुरू होऊन हृदयविकाराचा धोका वाढतो. अशा वेळी केवळ आहारातील बदल पुरेसे ठरतीलच असे नाही; काही मुलांना डॉक्टरांच्या सल्ल्याने औषधोपचारांची गरज भासू शकते..पालकांनी काय काळजी घ्यावी?कुटुंबातील सदस्यांना कमी वयात हृदयविकार झाला असल्यास डॉक्टरांना त्याची माहिती द्यावी. मुलांना व्यायाम करताना छातीत दुखणे, चक्कर येणे किंवा बेशुद्ध पडणे असे त्रास होत असल्यास वैद्यकीय तपासणी आवश्यक आहे. प्रत्येक मुलाला विशेष हृदयतपासणीची गरज नसते; ती डॉक्टरांच्या सल्ल्याने ठरवावी..संतुलित आहार, नियमित खेळणे, पुरेशी झोप आणि शारीरिक हालचाल या सवयी मुलांच्या हृदयाच्या आरोग्यासाठी महत्त्वाच्या आहेत. योग्य वेळी तपासणी केल्यास आनुवंशिक कोलेस्टेरॉलसारख्या समस्या लवकर ओळखून भविष्यातील धोका कमी करण्यासाठी उपाय करता येतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.