Child Heart Attack: लहान मुलांना हार्टअटॅकचा धोका का वाढतो? जाणून घ्या कारणं आणि उपाय

Heart Attack Risk Is Rising In Children: अलीकडे लहान मुलांमध्येही हार्ट अटॅक येण्याच्या घटना वाढत आहेत. कोल्हापूरमधल्या १० वर्षांच्या मुलाला हार्ट अटॅक आल्याची घटना घडल्याने सगळेच हादरले आहेत. त्यामुळे आता हे समजून घेणं गरजेचं आहे की लहान वयात हार्ट अटॅक का येतो आणि त्यापासून वाचण्यासाठी काय करता येईल?
  1. लहान वयात हार्ट अटॅक येण्यामागे बदलती जीवनशैली, तणाव आणि अयोग्य आहार हे प्रमुख कारणं आहेत.

  2. सतत स्क्रीनसमोर बसणं आणि मैदानी खेळांपासून दूर राहणं शारीरिक हालचाल कमी करतं.

  3. वेळेवर तपासणी, संतुलित आहार आणि भावनिक संवादामुळे हा धोका टाळता येऊ शकतो.

