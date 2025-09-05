Child Heart Attack: लहान मुलांना हार्टअटॅकचा धोका का वाढतो? जाणून घ्या कारणं आणि उपाय

थोडक्यात:लहान वयात हार्ट अटॅक येण्यामागे बदलती जीवनशैली, तणाव आणि अयोग्य आहार हे प्रमुख कारणं आहेत.सतत स्क्रीनसमोर बसणं आणि मैदानी खेळांपासून दूर राहणं शारीरिक हालचाल कमी करतं.वेळेवर तपासणी, संतुलित आहार आणि भावनिक संवादामुळे हा धोका टाळता येऊ शकतो..Heart Attack Risk in Children: पूर्वी जे आजार केवळ वयोवृद्धांमध्ये दिसायचे, ते आता लहान वयातच दिसायला लागलेत. त्यातलाच एक चिंताजनक आजार म्हणजे हार्ट अटॅक! हो, आश्चर्य वाटेल, पण आजकाल लहान मुलांनाही हृदयविकाराचा झटका येण्याचं प्रमाण वाढत चाललं आहे..कोल्हापूरमधल्या अवघ्या १० वर्षांच्या मुलाला आलेल्या हार्ट अटॅकने सर्वच चिंतेत टाकले आहेत. ही गोष्ट केवळ वैद्यकीयच नाही, तर सामाजिक आणि कौटुंबिक पातळीवरही विचार करण्यास भाग पाडणारी आहे. पण हा धोका का वाढतोय? आणि पालकांनी नेमकी कोणती काळजी घ्यावी? चला तर जाणून घेऊयात..Bhagavad Gita for Youth: आजच्या तरुणांना भगवद्गीतेतून काय शिकायला हवं? वाचा एका क्लिकवर.हार्ट अटॅक म्हणजे नेमकं काय?हृदयाच्या रक्तवाहिन्यांमध्ये अडथळा आल्यामुळे हृदयाला ऑक्सिजनचा पुरवठा थांबतो, आणि त्यामुळे हृदयाचं काम थांबण्याची स्थिती म्हणजे हार्ट अटॅक. लहान वयात हा त्रास पूर्वी फारसा दिसत नव्हता, पण सध्याच्या जीवनशैलीमुळे ही स्थिती बदलत आहे..काय बदललंय आजच्या मुलांमध्ये?1. बसून राहण्याची सवयमुलं मैदानी खेळांपासून दूर झाली आहेत. फोन, टॅब, टीव्ही, गेम्स यांच्यातच अडकून बसली आहेत. यामुळे शरीराचं नैसर्गिक हालचालच थांबली आहे.2. अन्नाची अयोग्य निवडपिझ्झा, बर्गर, पॅकेट स्नॅक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स यामुळे शरीरात साचतोय वाईट कोलेस्टेरॉल जो लहान वयातच रक्तवाहिन्या बंद करतो..Pregnancy Delivery Methods : नैसर्गिक बाळंतपण की सिझेरियन ऑपरेशन? जाणून घ्या फायदे, धोके आणि उपाय.3. तणाव आणि दबावहो, मुलांनाही तणाव होतो. शैक्षणिक स्पर्धा, पालकांची अपेक्षा, सोशल मिडियाचं प्रभाव हे सर्व मानसिक आरोग्यावर परिणाम करतं, आणि हृदयावरही.4. वंशानुक्रम आणि लठ्ठपणाघरात हृदयविकाराचा इतिहास असेल तर मुलांमध्येही धोका वाढतो. त्यातच व्यायामाचा अभाव आणि वजन वाढलं, की धोका अजून गंभीर होतो..हार्ट अटॅकची शक्यता दर्शवणारी लक्षणं- छातीत दुखणं- श्वास घेण्यास त्रास- अचानक थकवा किंवा अशक्तपणा- हृदयाची धडधड वेगाने होणं- चक्कर येणं किंवा बेशुद्ध होणं.पालकांनी घ्यावयाची काळजी:- मुलांना रोज थोडा वेळ मैदानी खेळ, सायकलिंग किंवा चालण्याची सवय लावा- जंक फूड, साखर, फास्ट फूड टाळा आणि घरचं पौष्टिक अन्न द्या- मोबाईल आणि स्क्रीन टाइमवर मर्यादा ठेवा- मुलांशी संवाद साधा तणावातून बाहेर पडण्यासाठी त्यांना मदत करा- वार्षिक आरोग्य तपासणी करून घ्या. विशेषतः वजन, बीपी आणि कोलेस्टेरॉलसाठी - घरात हृदयविकाराचा इतिहास असल्यास अधिक सतर्क राहा.FAQsQ1. लहान मुलांनाही हार्ट अटॅक का येतो? (Why are children getting heart attacks?)सध्याची निष्क्रिय जीवनशैली, जंक फूडचा जास्त वापर, मानसिक तणाव आणि वंशानुगत कारणांमुळे लहान वयात हार्ट अटॅक येण्याचे प्रमाण वाढले आहे.Q2. हार्ट अटॅक येण्यापूर्वी कोणती लक्षणं दिसतात? (What are the symptoms of a heart attack in children?)छातीत दुखणं, श्वास घेण्यास त्रास, थकवा, चक्कर येणं किंवा बेशुद्ध होणं ही सामान्य लक्षणं आहेत.Q3. पालकांनी कोणती खबरदारी घ्यावी? (What precautions should parents take?)मुलांना नियमित व्यायामाची सवय लावावी, जंक फूडपासून दूर ठेवावं, तणाव दूर करण्यासाठी संवाद साधावा आणि आरोग्य तपासणी करावी.Q4. हार्ट अटॅकचा धोका टाळण्यासाठी काय करता येईल? (How can the risk of heart attacks be reduced in children?)संतुलित आहार, शारीरिक हालचाल, स्क्रीन टाइमवर मर्यादा, आणि भावनिक आरोग्याकडे लक्ष देणं गरजेचं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.