Child Marriage Crisis: बालविवाहांमुळे आरोग्य धोक्यात; कुपोषणासह कमी वजनाचे बाळ आणि मातामृत्यू दरात वाढ

Child Brides, Unhealthy Mothers: बालविवाहामुळे मातांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होऊन कुपोषण, कमी वजनाची बाळे आणि मातामृत्यू दरात मोठी वाढ दिसून येते.
Child Marriage Impact on Girl's Health

Child Marriage Impact on Girl's Health

The Hidden Health Impact of Child Marriages: जिल्ह्याच्या जव्हार, मोखाडा, डहाणू, तलासरी व वाडा या ग्रामीण भागांमध्ये बालविवाहासारख्या अनिष्ट रूढी-परंपरा अजूनही कमी झालेल्या नाहीत. गेल्या पाच ते सहा वर्षात पाचशेहून अधिक बालविवाह झाल्याचे एका सर्वेक्षण अहवालातून समोर आले होते. बालविवाहामुळे कुपोषण, बालमृत्यू व मातामृत्यूसारखे गंभीर परिणाम समोर येत आहेत. जिल्ह्यात गेल्या १० वर्षांत ४,२०० च्या जवळपास बालमृत्यू झालेले आहेत. त्यामध्ये सर्वाधिक मृत्यू मूदतपूर्व प्रसूती, कमी वजनाची बालके, श्वासोच्छ्रास कोंडून झाले आहेत.

