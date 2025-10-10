आरोग्य

Child Mental Health: मुलांमध्ये मानसिक तणाव वाढतोय? पालकांनी लावाव्यात 'या' 5 सवयी!

Mental Health Awareness in Childhood: आजच्या धावपळीच्या जीवनात फक्त मोठ्यांनाच नाही, तर लहान मुलांनाही मानसिक तणावाचा सामना करावा लागतोय. यासाठी पालकांनी आजपासूनच आपल्या मुलांना काही चांगल्या सवयी लावायला हव्यात
Monika Shinde
Updated on

थोडक्यात:

  1. लहान मुलांनाही मानसिक तणावाचा सामना करावा लागत असून पालकांनी त्यांच्या दैनंदिन सवयींकडे लक्ष द्यायला हवे.

  2. झोप, भावना व्यक्त करणे, ध्यान आणि इतरांशी तुलना न करणे या गोष्टी मानसिक आरोग्यासाठी महत्वाच्या आहेत.

  3. मुलांना प्रेम, सन्मान आणि आत्मविश्वासाची शिकवण दिल्यास ते तणावमुक्त राहू शकतात.

