Child Mental Health: मुलांमध्ये मानसिक तणाव वाढतोय? पालकांनी लावाव्यात 'या' 5 सवयी!

थोडक्यात:लहान मुलांनाही मानसिक तणावाचा सामना करावा लागत असून पालकांनी त्यांच्या दैनंदिन सवयींकडे लक्ष द्यायला हवे.झोप, भावना व्यक्त करणे, ध्यान आणि इतरांशी तुलना न करणे या गोष्टी मानसिक आरोग्यासाठी महत्वाच्या आहेत.मुलांना प्रेम, सन्मान आणि आत्मविश्वासाची शिकवण दिल्यास ते तणावमुक्त राहू शकतात..World Mental Health 2025: आजच्या धावपळीच्या जगात फक्त मोठ्यांनाच नाही, तर लहान मुलांनाही मानसिक तणावाचा सामना करावा लागतोय. शालेय अभ्यास, मोबाईलचा अति वापर, इतरांशी तुलना आणि सतत यशस्वी होण्याची अपेक्षा हे सर्व त्यांच्या कोवळ्या मनावर ताण आणत आहे..आज १० ऑटोबेरला साजरा होणार वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ही एक चांगली संधी आहे पालकांनी आपल्या मुलांच्या मानसिक आणि आरोग्याकडे लक्ष देण्याची. चला तर जाणून घेऊया कोणत्या आहेत ५ सवयी ज्याने तुमची मुलं तणावमुक्त राहतील..नियमित झोपेची सवयझोप ही मानसिक आरोग्यासाठी अत्यंत महत्वाची असते. मोबाईल, गेम्स, टीव्ही यामुळे मुलं उशिरा झोपताना आणि सकाळी दमलेली वाटतात. त्यामुळे ठराविक वेळेला झोपायचं, याची सवय लावा. याने मानसिकदृष्ट्या ताजेतवाने राहतील..भावना व्यक्त करायला शिकवामुलांना लहानपानपासूनच आपल्या भावना व्यक्त करण्याची सवय लावलीपाहिजे . मानत काही गोष्टी दडपून ठेवली, की ती तणावाचं कारण बनते. दररोज मुलांशी संवाद साधा."आज शाळेत काय झालं?", डब्बा शेअर केलास का? आणि मूड कसा आहे?' अशा प्रश्नांनी त्यांचं मन हलकं होईल आणि ए तुमच्याशी मोकळेपणाने बोलतील.इतरांशी तुलना करू नकाअनेक वेळा पालक आपल्या मुलांची तुलना इतर मुलांसोबत करतात. अभ्यासात किंवा इतर गोष्टीमध्ये. ही तुलना मुलांच्या आत्मविश्वासावर परिणाम करतो आणि त्यांना मानसिक दबाव जाणवू लागतो. म्हणूनच मुलांना इतरांशी स्पर्धा कारण्याऐवजी स्वतःवर विश्वास ठेवायला शिकवा..ध्यान करण्याची सवय लावाध्यान हे स्ट्रेस दूर करून मन शांत ठेवण्यासाठीच उत्तम उपाय आहे. सुरवातीला खेळाच्या स्वरूपात त्यांना मेडिटेशन शिकवा, श्वास घेण्याच्या सोपे क्रिया, शांत बसणं किंवा इतर गोष्टी हळूहळू ही सवय त्यांच्या दैनंदिन जीवनाचा भाग बनेल. यामुळे मन शांत राहील आणि तणाव दूर होईल.इतरांना प्रेम व सन्मान देणं शिकवाअनेक वेळा मुलांमध्ये दुसऱ्याबद्दल नकारात्मक भावना निर्माण होते. ज्यामुळे मुलांचं मानसिक आरोग्य बिघडते. म्हणून त्यांना प्रत्येक व्यक्तीबरोबर प्रेम आणि आदराने वागायला शिकवा. ही सवय त्याच्या व्यक्तिमत्वाला सकारात्मक वळण देईल आणि स्ट्रेसपासून दूर ठेवेल.FAQs1. मुलांमध्ये मानसिक तणाव का वाढतो आहे? (Why is mental stress increasing among children?)शालेय दडपण, मोबाइलचा अति वापर, सतत यशस्वी होण्याचा ताण आणि तुलना केल्यामुळे तणाव वाढतो.2. मुलांना तणावापासून दूर ठेवण्यासाठी झोप का महत्वाची आहे? (Why is sleep important to reduce stress in children?)नियमित झोप मानसिक ताजेपणा देते आणि एकाग्रता सुधारते, जे तणाव कमी करण्यात मदत करते.3. तुलना केल्यामुळे मुलांवर काय परिणाम होतो? (How does comparison affect children?)तुलना केल्याने आत्मविश्वास कमी होतो आणि मुलांमध्ये मानसिक दबाव निर्माण होतो.4. ध्यान (Meditation) कसा उपयोगी आहे मुलांसाठी? (How is meditation useful for children?)ध्यानामुळे मन शांत राहते, भावनिक स्थैर्य वाढते आणि तणाव नियंत्रणात राहतो.