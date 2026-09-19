मोकळे व्हा : बाळाच्या संगोपनात भावनांचा गुंता!

डॉ. स्मिता प्रकाश जोशी, समुपदेशकप्रश्न : माझे बाळ सहा महिन्यांचे असून त्याच्या आहाराबाबत मी बालरोगतज्ज्ञांचा सल्ला घेते. डॉक्टरांनी एक वर्षापर्यंत बाळाला अतिरिक्त साखर व मीठ न देण्याचा सल्ला दिला आहे. बाळाच्या जन्माच्या सहा महिन्यांनंतर मी ऑफिसला जाऊ लागले आणि दिवसभर बाळाला सासूबाई सांभाळू लागल्या. त्या बाळाला हळूहळू गोड पदार्थ आणि मीठ घातलेले पदार्थ देऊ लागल्या आहेत. मी त्यांना सांगितले, तर त्या म्हणतात, ‘मला बाळे वाढवण्याचा खूप अनुभव आहे. मला शिकवू नकोस. मी माझी मुले अशीच वाढवली आहेत.’ त्यांच्या अनुभवाबद्दल मला आदर आहे; पण बाळाच्या आरोग्याबाबत मला तडजोड करायची नाही. त्यामुळे मी संभ्रमात आहे. मी डॉक्टरांचा सल्ला पाळावा की सासूबाईंच्या अनुभवावर विश्वास ठेवावा? .उत्तर : तुमची चिंता योग्य आहे. येथे प्रश्न सासूबाईंचे बरोबर की तुमचे बरोबर असा नसून बाळासाठी सध्या योग्य काय, हा आहे. सासूबाईंचा अनुभव निश्चितच महत्त्वाचा आहे. त्यांनी स्वतःची मुले वाढवली आहेत. परंतु आज बालपोषणाबाबतचे वैज्ञानिक ज्ञान व मार्गदर्शक तत्त्वे अधिक स्पष्ट आहेत. त्यामुळे बाळाच्या आहाराबाबत बालरोगतज्ज्ञांनी दिलेला सल्ला हा प्राथमिक आधार असायला हवा.डॉक्टरांनी तुमच्या बाळासाठी विशिष्ट सूचना दिल्या असतील, तर त्या पाळणे योग्य आहे. आहाराबाबत शंका असल्यास पुन्हा बालरोगतज्ज्ञांशी दोघांनीही बोलावे..सासूबाईंशी बोलताना ‘तुम्हाला काही कळत नाही,’ अशा पद्धतीने बोलण्याऐवजी, ‘तुमचा अनुभव मला मान्य आहे; पण डॉक्टरांनी बाळासाठी काही विशिष्ट सूचना दिल्या आहेत. आपण त्या पाळूया,’ असे सांगा. तुम्ही ऑफिसला जात असल्यामुळे बाळाच्या आहाराची एक छोटी लिखित दिनचर्या तयार करून ठेवा- काय द्यायचे, किती द्यायचे आणि काय टाळायचे. शक्य असल्यास डॉक्टरांनी दिलेल्या सूचना सासूबाईंना समजावून सांगा. त्यामुळे हा प्रश्न ‘आई विरुद्ध सासू’ न राहता ‘बाळाच्या आरोग्यासाठी आपण सगळे एकत्र’ असा होईल. घरातील मोठ्यांचा अनुभव महत्त्वाचा असला, तरी बाळाच्या आरोग्याविषयीचा अंतिम निर्णय पालकांनी व बालरोगतज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाने घ्यायला हवा..तुमच्या मनात अपराधीपणा ठेवू नका. ऑफिसला जाणे म्हणजे बाळाकडे दुर्लक्ष करणे नाही. तुम्ही बाळासाठी योग्य आहाराची व्यवस्था करून, काळजी घेणाऱ्या व्यक्तींशी स्पष्ट संवाद साधत आहात, हीच जबाबदार पालकत्वाची भूमिका आहे. बाळ वाढवताना प्रेमाबरोबर माहितीही आवश्यक आहे आणि अनुभवाला विज्ञानाची साथ मिळाली, तर संगोपन अधिक सुरक्षित आणि सुंदर होते..प्रश्न : मी व माझी पत्नी माहिती तंत्रज्ञान कंपनीत नोकरी करतो. आम्हाला दोन वर्षांचे बाळ आहे. बाळाला सांभाळण्यासाठी माझ्या पत्नीने तिच्या आईला-म्हणजे माझ्या सासूबाईंना आमच्याकडे बोलावले. माझ्या आईलाही नातवाला सांभाळण्याची खूप इच्छा होती; पण पत्नीने माझ्या आईला न बोलावता स्वतःच्याच आईला बोलावले. ही गोष्ट माझ्या मनाला खूप लागली आहे. सासूबाई बाळाची काळजी घेतात; पण बाळ जेवताना त्याच्या मागे पळता येत नाही म्हणून मोबाईलवर व्हिडिओ दाखवत भरवतात. आता त्याला मोबाईल बघत जेवायची सवय लागली आहे. मी ऑफिसमधून घरी आलो आणि हे दृश्य पाहिले की माझ्या तळपायाची आग मस्तकाला जाते. मनात येते, की माझ्या आईने बाळाला छान सांभाळले असते व अशी मोबाईलची सवय लावली नसती. कधी कधी वाटते, की माझ्या आईला संधीच दिली नाही. पत्नीने माझ्या आईला बाळापासून दूर ठेवले याची खंत माझ्या मनात साचली आहे. मी पत्नी व सासूबाईंशी कसे बोलावे?.उत्तर : तुमच्या रागामागे केवळ मोबाईलचा प्रश्न नाही, तर तुमची आईबद्दलची खंत व तिची तुलना सासूबाईंशी करण्याची भावनाही दिसते. म्हणून प्रथम स्वतःच्या भावनेला प्रामाणिकपणे ओळखा. तुम्हाला वाटते, की ‘माझ्या आईने अधिक चांगले सांभाळले असते.’ हा तुमचा विश्वास असू शकतो; पण प्रत्येक आजीची बाळ सांभाळण्याची पद्धत वेगळी असते. त्यामुळे तुलना करण्याऐवजी बाळासाठी कोणती सवय योग्य आहे, यावर लक्ष केंद्रित करा.मोबाईलचा वापर कमी करायचा असेल तर सासूबाईंना दोष देऊ नका. ‘तुम्ही चुकीचे करता,’ असे म्हणण्याऐवजी, ‘आपण बाळाची स्क्रीनची सवय हळूहळू कमी करूया,’ असे सहकार्याच्या भूमिकेतून बोला. बालरोगतज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन आई-वडील आणि सासूबाई यांनी एकच पद्धत स्वीकारणे अधिक योग्य ठरेल..तुमच्या मनातील मूळ खंत पत्नीशी स्वतंत्रपणे बोलणेही आवश्यक आहे. ‘तुझ्या आईला बोलावले म्हणून मला राग नाही; पण माझ्या आईलाही बाळाच्या संगोपनात सहभागी करून घेतले असते, तर मला आनंद झाला असता.’ असे तुमचे मन मोकळे करा. आरोप किंवा तुलना टाळा. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे, सासूबाईंबद्दलचा जुना राग बाळाच्या प्रत्येक कृतीशी जोडू नका. आज तुमच्या दोघांच्या नोकरीमुळे त्या बाळासाठी वेळ देत आहेत, हेही पाहा.बाळाला चांगल्या सवयी लावणे ही तुमची जबाबदारी आहे; पण त्याच वेळी त्याला सांभाळणाऱ्या व्यक्तीबद्दल मनात असलेला राग ओळखून त्यावर काम करणेही तितकेच गरजेचे आहे. बाळाच्या हातातला मोबाईल काढण्यापूर्वी कधी कधी आपल्या मनातला राग आणि तुलना बाजूला ठेवावी लागते; आई-वडिलांनीही घरी बाळासमोर मोबाईलचा वापर कमी करणे आवश्यक आहे. तेव्हाच बाळासाठी योग्य निर्णय घेता येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.