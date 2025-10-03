आरोग्य

Kids Health: लठ्ठ मुलांना प्रौढावस्थेत आरोग्याचा गंभीर धोका 'या' समस्या उद्‍भवण्याचा तज्ज्ञांचा इशारा

Childhood Obesity: बालवयातील लठ्ठपणा शारीरिक व मानसिक आरोग्यास धोका निर्माण करतो. तज्ञांच्या मते, संतुलित आहार, व्यायाम आणि वजन व्यवस्थापन आवश्यक आहे.
छत्रपती संभाजीनगर : बालवयातील लठ्ठपणावर जर वेळीच लक्ष दिले नाही तर ते त्‍यांच्‍या वाढत्‍या वयात विविध शारीरिकसह मानसिक आरोग्य समस्यांना कारणीभूत ठरू शकते. यामध्ये मधुमेह आणि उच्च रक्तदाब यांसह आत्मविश्वास कमी होणे, नैराश्य यांसारख्या शारीरिक, भावनिक आणि मानसिक आरोग्य समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते.

