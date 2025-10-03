छत्रपती संभाजीनगर : बालवयातील लठ्ठपणावर जर वेळीच लक्ष दिले नाही तर ते त्यांच्या वाढत्या वयात विविध शारीरिकसह मानसिक आरोग्य समस्यांना कारणीभूत ठरू शकते. यामध्ये मधुमेह आणि उच्च रक्तदाब यांसह आत्मविश्वास कमी होणे, नैराश्य यांसारख्या शारीरिक, भावनिक आणि मानसिक आरोग्य समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते..भविष्यातील गुंतागुंत टाळण्यासाठी व मुलांनी निरोगी राहावे यासाठी पालकांनी आपल्या मुलांना आहाराच्या निरोगी सवयी लावणे, नियमित शारीरिक हालचाली, व्यायाम व वजन व्यवस्थापन करणे आवश्यक असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले..बाल लठ्ठपणा ही एक वैद्यकीय स्थिती असून, मुलाचे वजन वय व उंचीच्या तुलनेत जास्त असते. शारीरिक हालचालींचा अभाव, आहाराच्या चुकीच्या सवयी, आनुवंशिकता, कौटुंबिक इतिहास, वाढलेला स्क्रीन टाइम आणि तणाव यांच्यामुळे लठ्ठपणा वाढतो..त्यांची संख्याही वाढत आहे. जलद गतीने वजन वाढणे, हार्मोनल असंतुलन, दम लागणे, सांधेदुखी आणि थकवा ही लक्षणे दिसून येतात. दुर्दैवाने जर वेळीच लक्ष दिले नाही तर ते टाइप २ मधुमेह, उच्च कोलेस्ट्रॉल पातळी वाढ, यकृताच्या समस्या व अगदी हाडांच्या समस्यांना कारणीभूत ठरू शकते. तसेच एकटेपणा येणे, चिडचिड, नैराश्य, आत्मविश्वास खालावणे अशा समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते. इतरांकडून थट्टा केली जाण्याच्या भीतीमुळे मूल समाजात मिसळणे टाळते, असे बालरोगतज्ज्ञ आणि किशोरवयीन समुपदेशकांनी सांगितले..Explained: लठ्ठपणाची समस्या भारतीयांना का त्रास देतेय? वाचा कारणे, लक्षणे आणि स्थूलतेवरील उपाय.शिक्षणपद्धतीतून व्हावे समुपदेशनप्रौढांपेक्षा लहान मुलांमध्ये लठ्ठपणाचे प्रमाण हे अधिक आहे. मुलांना आदर्श आहार पद्धती म्हणजे काय आहे, त्यांना चुकीच्या आहार पद्धतीचे कोणते अपाय होऊ शकतात याची जाणीव नाही. त्यांना फक्त दारू व सिगारेट, व्यसने वाईट, इतकेच शिकवले जाते. परंतु, गोड, तेलकट खाण्याबद्दल कोणीच काही शिकवत नाही. त्यांना शिक्षण पद्धतीमध्ये याची माहिती द्यायला हवी. असे हार्मोन आणि मधुमेह तज्ज्ञ डॉ. नीलेश लोमटे म्हणाले..बालवयातील लठ्ठपणा मधुमेह प्रकार दोन, रक्तातील चरबी, यकृतात चरबी साठणे, त्यानंतर लठ्ठपणामुळे मुली लवकर वयात येतात. तर मुले उशिरा वयात येतात. मासिक पाळीत अनियमितता (पीसीओएस) येते. लठ्ठ पणामुळे आत्मविश्वास कमी होतो. अति ताणामुळे लहान मुले अधिक खातात, नैराश्याकडे जातात. आत्मविश्वास कमी होता. त्यासाठी बदल महत्त्वाचे आहे. मुलांनी योग्य आहार आणि रोज कमीत ते कमीत ४५ मिनिटे ते एक तास मैदानी खेळ खेळले पाहिजे. याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.- डॉ. प्रीती फटाले, बालमधुमेह तज्ज्ञ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.