Children Protein Intake : प्रोटीन बार, शेक आणि पावडरच्या जाहिरातींना भुलू नका; मुलांच्या आहारात अतिरिक्त प्रथिनांचा वापर ठरू शकतो त्रासदायक

पुणे : मुलांची उंची वाढावी आणि शरीराची योग्य वाढ व्हावी, यासाठी आजकाल पालकांचा कल मुलांच्या आहारात प्रथिनांचे (प्रोटीन) प्रमाण वाढवण्याकडे अधिक दिसून येत आहे. मात्र, मुलांना घरच्या संतुलित आहारातूनच ही गरज पूर्ण होऊ शकते. त्यासाठी अतिरिक्त प्रथिनांची गरज नसते, असे मत आहारतज्ज्ञ व बालरोगतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे..आजकाल समाजमाध्यमे आणि सुपरमार्केटमध्ये मुलांसाठी अतिरिक्त प्रोटीन मिळावे यासाठी प्रोटीन बार, शेक, पावडर आणि कुकीज यांसारख्या पदार्थांच्या जाहिरातींचा मोठ्या प्रमाणावर भडीमार केला जात आहे. पालकांना आपल्या मुलांना सर्वोत्तम आहार देण्याची इच्छा असल्याने ते अशा उत्पादनांकडे वळतात. मात्र, बहुतांश निरोगी मुलांना संतुलित आहारातून आवश्यक प्रथिने सहज मिळू शकतात. गरजेपेक्षा जास्त प्रथिने दिल्यास, विशेषतः मूत्रपिंडाचा आजार असलेल्या मुलांमध्ये मूत्रपिंडांवरील भार वाढू शकतो. त्यामुळे जाहिरातींना बळी न पडता मुलांच्या प्रत्यक्ष गरजा लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे, असे मत आहारतज्ज्ञ व पोषणतज्ज्ञ डॉ. इनशारा मुस्तफा यांनी व्यक्त केले..महागड्या प्रोटीन पावडरऐवजी घरातील डाळी, कडधान्ये, दूध, दही, पनीर, अंडी, मासे, चिकन, सोयाबीन, सुका मेवा आणि बिया यांमधून प्रथिनांची गरज पूर्ण करता येते. केवळ प्रथिनांचा आग्रह धरल्यास मुलांच्या मनात अन्नाविषयी चुकीच्या कल्पना निर्माण होऊ शकतात. शरीराच्या विकासासाठी प्रथिनांसोबतच कर्बोदके, स्निग्ध पदार्थ, जीवनसत्त्वे आणि खनिजे यांचीही तितकीच गरज असते. केवळ एकाच घटकावर भर दिल्यास इतर पोषक तत्वांची कमतरता निर्माण होऊ शकते. त्यासाठी नैसर्गिक स्रोतांवर भर द्यावा, असे आवाहनही डॉ. मुस्तफा यांनी केले.मुलाची वाढ योग्य होत नसेल किंवा आहार अत्यंत मर्यादित असेल, तरच पूरक आहाराचा विचार करावा. अशा वेळी स्वतः निर्णय न घेता बालरोगतज्ज्ञ किंवा आहारतज्ज्ञांचा सल्ला घेणे अनिवार्य आहे. मुलांच्या ताटात केवळ प्रथिने नसून सर्वसमावेशक संतुलित आहार असावा, याकडे पालकांनी लक्ष देणे गरजेचे असल्याचे पोषणतज्ज्ञ सांगतात..प्रथिनांचा अतिवापर आणि दुष्परिणाम;मूत्रपिंडांवर अतिरिक्त ताणगरजेपेक्षा जास्त प्रथिनांचे सेवन केल्यास विशेषत: मूत्रपिंडाचा त्रास असलेल्या मुलांच्या अवयवांवर भार वाढतो.केवळ प्रथिनांवर भर दिल्यास कर्बोदके, जीवनसत्त्वे आणि खनिजे यांची शरीरात कमतरता निर्माण होऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.