आरोग्य

Children Fatigue Causes : मुलांच्या थकव्याकडे दुर्लक्ष करताय? पोषण आहाराची कमतरता हे असू शकतं कारण; वेळीच डॉक्टरांचा सल्ला घ्या

Why Children Feel Constantly Tired : पालकांनो, मुलांच्या थकव्याला दुर्लक्ष न करता त्यांच्या पोषण आहाराकडे त्वरित लक्ष द्या.
Nutritional Deficiency Causes Fatigue in Children

Nutritional Deficiency Causes Fatigue in Children

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Children Health Tips for Parents: वाढत्या वयातील मुलांमध्ये आरोग्याच्या दृष्टीने विविध पोषणतत्त्वांची गरज वाढते. या वयोगटातील मुलांमध्ये फक्त कॅल्शिअम आणि जीवनसत्त्व-डी(व्हिटॅमिन डी)चीच नव्हे, तर जीवनसत्त्व बी-१२ (व्हिटॅमिन बी १२)चीही कमतरता मोठ्या प्रमाणावर दिसून येत आहे. या पोषणतत्त्वांच्या अभावामुळे मुलांना थकवा, हातपायांमध्ये मुंग्या येणे, सुन्नपणा, भूक न लागणे आणि त्वचेचा रंग फिकट पडणे यांसारखी गंभीर लक्षणे दिसू लागतात. अशा स्थितीत वेळेवर वैद्यकीय तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे आवश्यक ठरते, असे बालरोगतज्ज्ञांचे मत आहे.

Loading content, please wait...
lifestyle
Life
children
child health tips
Children lifestyle News
parenting
health
Healthcare
Children Health
Children Health Tips
Health Tips

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com