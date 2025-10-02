Antibiotics Testing: गंभीर संसर्ग झालेल्या रुग्णांना अतिदक्षता विभागात दाखल करावे लागते. त्यांचा आजार साधारण प्रतिजैविकांनी (जीवाणूविरोधी औषध) बरा होत नाही, त्यांना ‘कोलिस्टिन’ प्रतिजैविक दिले जाते. परंतु, त्याचा रुग्णांवर प्रतिकूल परिणामही होऊ शकतो. त्यातच ते या रुग्णांवर काम करेल की नाही? हे पाहण्यासाठीची प्रक्रियाही महागडी व वेळखाऊ आहे. मात्र, बी. जे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात यावर झालेल्या संशोधनातून पूर्वीच्या पद्धतीपेक्षाही कोलिस्टिन ब्रॉथ डिस्क इल्यूशन (सीबीडीई) पद्धत अचूक आणि कमी खर्चिक असल्याचे आढळल्याने ती उपयुक्त ठरत आहे. .अतिदक्षता कक्षात दाखल असलेल्या रुग्णांचे आजारपण गंभीर असते. न्यूमोनिया, सेप्टिसेमिया झालेल्या रुग्णांमध्ये जीवाणू अनेकदा नेहमीच्या प्रतिजैविकांना दाद देत नाहीत. त्यावर त्यांना कार्बापेनम गटातील प्रतिजैविके द्यावी लागतात. त्यानेही बरे न झाल्यास ‘कोलिस्टिन’ हे अंतिम उपाय असलेले रामबाण प्रतिजैविक अतिदक्षता विभागातील फिजिशियन देतात. त्याने हा संसर्ग बरा होतो. परंतु, त्याची चाचणी प्रक्रियेसाठी वेळ लागतो..Side Effects of Overuse of Antibiotics: प्रतिजैविक औषधांचा अंदाधुंद वापर धोकादायक तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या परिषदेत विस्तृत चर्चा.बी. जे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या प्रयोगशाळेत डिसेंबर २०२२ ते जून २०२४ दरम्यान औषधाच्या वापराबाबत अभ्यास करण्यात आला. यात रुग्णांकडून मिळालेल्या १२० जीवाणूंच्या नमुन्यांची तपासणी करण्यात आली. यामध्ये बहुसंख्य मानवी आतड्यातील ‘एंटरोबॅक्टेरिएसी’ आणि श्वसन संस्थेच्या आजारास कारणीभूत ठरणारा ‘प्स्युडोमोनास एरुजिनोसा’ जीवाणू कार्बापेनम प्रतिजैविकांना प्रतिरोधक आहेत. हे जीवाणू ‘कोलिस्टिन’लादेखील प्रतिकार करणारे काही नमुने आढळले. मात्र, ‘सीबीडीई’ जवळपास १०० टक्के अचूक ठरत आहे, अशी माहिती ‘बी. जे.’च्या सूक्ष्मजीवशास्त्र विभागाचे प्रमुख डॉ. राजेश कार्यकर्ते यांनी दिली..गरज नसताना सरसकट प्रतिजैविकांच्या सेवनामुळे औषधांना प्रतिकार करणाऱ्या (मल्टिड्रग रेझिस्टन्स) संसर्गांचा धोका कर्करोगापेक्षाही गंभीर होत आहे. त्यावर कार्बापेनमसारखी शक्तिशाली प्रतिजैविके जेव्हा काम करत नाहीत, तेव्हा शेवटचा पर्याय म्हणून कोलिस्टिन दिले जाते. मात्र, तो जीवाणूंवर प्रभावी ठरेल की नाही? हे तपासणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. त्यावर ‘बीजे’मध्ये ‘सीबीडीई’ ही नवी पद्धत प्रभावी ठरत आहे. अभ्यासात ही पद्धत अत्यंत विश्वासार्ह ठरली असून, पेपरही प्रकाशित झाला आहे.’’- डॉ. राजेश कार्यकर्ते, विभागप्रमुख, सूक्ष्मजीवशास्त्र विभाग, बी. जे. वैद्यकीय महाविद्यालय.Antibiotic Resistance Kidney Health: अँटीबायोटिक्स रेझिस्टन्समुळे मूत्रपिंडाची समस्या गंभीर ठरू शकते! लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नका.काय आढळले?संशोधनातून असे आढळले, की ‘कोलिस्टिन’ तपासणीसाठी ‘सीबीडीई’ पद्धत अचूक, स्वस्त आणि विश्वासार्ह आहे. त्यासाठी पूर्वीची महागडी व ‘ब्रॉथ डायल्यूशन’ चाचणी न करता कमी साधनसामग्री वापरून प्रयोगशाळेतसुद्धा तपासणी सहज करता येईल. त्यामुळे धोकादायक जीवाणूंच्या उपचारात डॉक्टरांना वेगवान व योग्य निर्णय घेणे शक्य होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.