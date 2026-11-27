डॉ. मालविका तांबेऋतुमानात किंवा वातावरणात थोडा बदल झाली की अनेकांना सर्दीचा त्रास होत असतो. सध्या ऋतीसंधीमुळे अनेक जण सर्दीच्या आजाराने बेजार आहेत. सर्दीची लक्षणे, त्यावर काय काळजी घ्यायची याची प्राथमिक माहिती सर्वांनाच असणे आवश्यक आहे.गेल्या आठवड्यात काही कारणानिमित्त विमानाने प्रवास केला. विमानाच्या आत बसल्यावर ते जाणवलं की किमान सत्तर टक्के तरी लोक सर्दी, पडसं, खोकला अशा आजाराने त्रस्त होते. विमानामधील वातानुकूलन यंत्रणा सुरू झाल्यावर मात्र सगळीकडेच खोकल्याची जुगलबंदी सुरू झाली. एकूणच या काळामध्ये सगळीकडेच लोकांना सर्दी खोकल्याचा त्रास जास्त प्रमाणातच होताना दिसतोय. अगदी लहान मुलांपासून ते मोठ्या व्यक्तीपर्यंत कोणालाही कधीही खूप सहजपणे होणारी आणि भरपूर त्रास देणाऱ्या आजाराचा विचार केल्यास त्याला सर्दी असं उत्तर लगेचच मिळेल. आयुर्वेदामध्ये सर्दी पडशाला प्रतिशाय असं म्हटलं जातं. ज्या विकारामध्ये कफ इत्यादी दोष श्वसनमार्गातून अर्थात नाकातून बाहेर पडतात त्याला प्रतिशाय असं म्हटलं जातं..सर्दीची पूर्व लक्षणेसर्दी सुरू होण्यापूर्वी आपल्याला काही लक्षणे जाणवायला लागतात. त्यावेळी लगेचच उपाय सुरू केला तर सर्दीचा त्रास फार प्रमाणात वाढत नाही. परंतु सहसा पूर्व लक्षणांकडे लक्ष न दिल्यामुळे सर्दीचा जोर वाढल्यानंतरच औषधं सुरू केली जातात आणि त्याच्यामुळे सर्दीचा एकदा जम बसला की मग तिला कमी करण्यामध्ये खूप प्रयत्न करावे लागतात.शिंका येण्यास सुरुवात होते.आवाज बसतो.नाकातून आवाज आल्यासारखा वाटतो.डोकं जड होतं.अंगावरती काटा येतो.थंडी वाजते.गरम कपडे घालावेसे वाटतात.शरीर आखडल्यासारखे वाटते. तसेच आळस व जांभई याची सुद्धा सुरुवात होते..सर्दीची कारणेतसं तर आपण गमतीत म्हणतो, की सर्दी व्हायला काही कारण लागत नाही. परंतु काहीही कारण मिळालं की सर्दी लगेचच होते. ऋतूसंधी अर्थात एक ऋतू दुसऱ्या ऋतूमध्ये बदलत असताना सर्दी हमखास होते. तसेच थंड पाण्याने फार वेळ स्नान केल्याने किंवा फार गार ठिकाणी राहिल्यामुळे, थंड वाऱ्याने, रात्रीच्या जागरणाने किंवा दिवसा झोपल्याने, धुळीच्या किंवा धुराच्या संपर्कात आल्याने, फार जोरात बोलल्यामुळे, रागावल्यामुळे, अतिमैथुनामुळे, काही चुकीचे खाल्ल्याने अपचन झाल्यामुळे तसेच मलमूत्रादी वेग अडवून ठेवल्यामुळे सुद्धा शरीरात प्रकुपित झालेला वात कफाला विरघळवून लगेचच सर्दी करतो. या व्यतिरिक्त अतिशय थंड, रुक्ष, स्निग्ध, जड, चिकट, शरीरात पित्त प्रकुपित करणारे उष्ण, तीक्ष्ण पदार्थांच्या अतिसेवनामुळेही पित्त दूषित होऊन प्रतिशाय होतो. मुख्यत्वे पित्त दोषाच्या प्रकोपामुळे थोड्या प्रमाणात सुरू झाल्यामुळे शरीरात प्रवेशित होणारे जीवाणू, बॅक्टेरिया, विषाणू, व्हायरस अशा प्रकारचे सूक्ष्मजंतू सुप्त अवस्थेतून कार्यान्वित होऊन सर्दीला कारणीभूत ठरतात. अनेकदा आपण सर्दी होते असं म्हणतो तेव्हा पित्तामुळे झालेली सर्दी आपल्याला जास्त प्रमाणात दिसते..सर्दीचे प्रकारआयुर्वेदिक तज्ज्ञ सर्दीच्या लक्षणांबरोबर सर्दीचे प्रकारही ठरवतात. वातामुळे झालेल्या सर्दीमध्ये नाकातून पाण्यासारखा स्राव येतो. गळा, टाळू, ओठ कोरडे पडतात. डोकं दुखतं, शिंका येतात आणि तोंडाची चव जाते. आवाज पूर्णपणे बसतो. पित्तामुळे सर्दी झाल्यास नाकामध्ये जळजळ होते. नाकातून येणारा स्राव पिवळ्या रंगाचा असतो. संपूर्ण अंग गरम झाल्यासारखे होते आणि फार प्रमाणात थकवा जाणवतो. कफामुळे झालेल्या सर्दीतून नाकातून घट्ट, चिकट व पांढरट स्राव येतो. डोकं जड होतं आणि तोंडाची चव जाते. घशामध्ये टाळूमध्ये खाज आल्यासारखे होते.सर्दीवरचे उपायआयुर्वेदामध्ये दोषाच्या प्रकारानुसार सर्दीवर केलेले उपचार व औषध वेगवेगळ्या प्रकारचे असतात. तरीसुद्धा सगळ्या प्रकारच्या सर्दीमध्ये मदत होऊ शकेल असे उपचार आपण पहिले बघूया.आपण राहणार आहोत त्या ठिकाणी शुद्ध हवा असावी. परंतु फार जास्त प्रमाणामध्ये गार वारं किंवा वाहत वारं नसावं. दुसरं, छातीला पाठीला गरम तेलाने अभ्यंग करावा व गरम पाण्याच्या पिशवीने शेकावे. शक्य असल्यास रुईची पानं घेऊन त्यांना तेल लावून तव्यावरती किंचित गरम करून त्याच्याने स्वेदन केल्याने फायदा होऊ शकतो. कुणाकुणाला रुईची पाने त्वचेवर लगेच सहन होत नाही अशा लोकांनी पातळ फडकं छातीवर ठेवून मग या रुईच्या पानांनी स्वेदन करावे.लोखंडी तव्यावर ओवा गरम करून त्याची पुरचुंडी करावी, त्याने लहान मुलांना स्वेदन करणे उत्तम राहील.औषधी धुरी घेण्याने सर्दीचा त्रास कमी व्हायला मदत होते. लहान मुलांना अशा प्रकारे नियमित धुरी दिल्याने सर्दी खोकल्यापासून प्रतिबंध व्हायला मदत होते. संतुलनचा टेंडरनेस धूप मुले आणि मोठ्यांसाठी नियमित वापरल्यास त्याचा फायदा होतो.गरम पाण्यामध्ये मीठ व हळद घालून गुळण्या कराव्या.स्वतःच्या डोक्यावर सुती किंवा लोकरी टोपी घालावी व छातीवरसुद्धा उबदार कपडे घालणं, पायामध्ये मोजे घालणं इष्ट ठरेल.पचायला हलके, स्निग्ध, ताजे व गरम अन्न खाणे उत्तम राहील. फार प्रमाणात पाणी पिणे टाळावे व शक्यतो उकळून गरम केलेले पाणी पिणे उत्तम राहील.सर्दीची सुरुवात होते आहे असे वाटताच सितोपलादी चूर्ण पाण्यासह किंवा मधासह घेतल्याचा उत्तम फायदा होताना दिसतो.कापूर, दालचिनी, तमालपत्र हे रुमालामध्ये बांधून थोड्या थोड्या वेळाने हुंगावे. शक्य झाल्यास गरम पाण्यामध्ये निलगिरी तेलाचे काही थेंब घालून वाफ घेण्याचा फायदा होतो..वातज सर्दीमध्ये नाकामध्ये अणू तेलाचे तीन चार थेंब नक्की टाकावे. संतुलन रॉझ ब्युटीसारखे एखादे तेल कपाळाला, सायनसला हलक्या हाताने जिरवल्याने दुखण्याचा त्रास कमी व्हायला मदत मिळते. पित्ताच्या सर्दीमध्ये सुंठ घालून उकळलेले दूध प्यावे. नाकामध्ये आग होत असल्यास संतुलनचे नस्य सॅन घृत किंवा घरचे साजूक तूप दोन तीन थेंब टाकत राहावे. कफाचा दोष जास्त असल्यास पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे ओवा, वेखंड, सुंठ, मिरी, पिंपळी यांना एकत्र करून त्याची वाफ घ्यावी. तसेच गरम पाण्याच्या पिशवीने शेक करणं उत्तम राहील. या सगळ्या बरोबरच वैद्याच्या सल्ल्याने त्रिभुवन कीर्ती, शृंग भस्म, वासावलेह तसेच ब्रॉन्कोसॅन सीरप, तलीसादि चूर्ण, परांसान प्राण सॅन योग इत्यादी औषधांची योजना करता येऊ शकते..सर्दीचा आजार हा नंतर खोकल्यामध्ये परिवर्तित होतो. तसा त्रास होऊ नये म्हणून मधूनमधून पाव अर्धा चमचा मध घेणे, ब्रॉन्कोसॅन सीरप घेणे महत्त्वाचे ठरते. सर्दी हा आजार लहान असला तरीसुद्धा ते झाल्यावर आठवडा, दहा दिवस तरी कुठल्याही कामामध्ये मन लागत नाही. तसेच प्रतिकारशक्ती व ताकद कमी झाल्यामुळे इतर आजारसुद्धा होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे शक्यतो नियमित संतुलन च्यवनप्राश, आत्मप्राशसारखा अवलेह घेतल्याने प्रतिकारशक्ती वाढून अशा प्रकारच्या त्रासाला प्रतिबंधसुद्धा करता येऊ शकेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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