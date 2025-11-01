Diabetes Check Mistakes: ब्लड शुगर चेक करताना होणाऱ्या 'या' चुकांमुळे वाढते डायबिटिजचे धोके

how to correctly check blood sugar levels: दीर्घ, निरोगी आणि उत्साही आयुष्य जगण्यासाठी घरी बनवलेले खाद्यपदार्थ आवश्यक आहे. पोषणतज्ञ आणि अनेक अभ्यासांनी हे सिद्ध केले आहे की घरी बनवलेले ताजे खाद्यपदार्थ पौष्टिक असते, जे तुम्हाला निरोगी ठेवण्यास मदत करते. तसेच हृदयविकार, पचनाच्या समस्या कमी करून रोगप्रतिकारशक्ती वाढवते. जरी आजकाल लोक असे मानतात की घरी शिजवलेले अन्न नेहमीच निरोगी असते, परंतु प्रत्येक घरी शिजवलेले खाद्यपदार्थ आवश्यकतेने निरोगी नसते. अशापदार्थांमुळे मधुमेह आणि वजन वाढू शकते. .भातभात हा प्रामुख्याने राजमा भात, छोले भात आणि कढी भात सारख्या पदार्थांशी संबंधित आहे. पण तुम्हाला माहित आहे का की पांढरा भात हा उच्च ग्लायसेमिक इंडेक्स असलेला पदाऱ्थ आहे, ज्यामुळे एकदा सर्विंग केल्यानंतर लगेच रक्तातील साखरेची पातळी वेगाने वाढते? म्हणून, जर तुम्ही सतत भात खाल्ले तर इन्सुलिनची पातळी अस्थिर होते आणि वजन वाढण्याची शक्यता असते..फुल क्रीम दूधफुल क्रीम असलेले दूध प्यायल्याने वजन वाढू शकते. कारण यामध्ये जास्त फॅट असतात. दररोज जास्त प्रमाणात सेवन केल्याने कॅळरीज वाढते. .Cardiologist's Warning: मधुमेहाला आमंत्रण देणारे 4 पदार्थ घरात ठेवू नका- कॉर्डीओलॉजिस्टने शेअर करत दिली माहिती.पांढरी ब्रेडजवळजवळ प्रत्येकजण नाश्त्यात पांढरी ब्रेड खातात. पांढरी ब्रेड ही मैद्यापासून बनवली जाते. त्यात फायबरचे प्रमाण कमी असते, ज्यामुळे जास्त काळ पोट भरल्यासारखे वाटत नाही. परिणामी, जास्त खाणे वाढते आणि साखरेवर नियंत्रण ठेवणे कठीण होते..साखरचहापासून ते सरबतपर्यंत सर्व पदार्थांमध्ये वापरली जाणारी साखर रक्तातील साखरेची पातळी तात्काळ वाढवते. ज्यामुळे शरीरात चरबी जमा होण्याची प्रक्रिया वेगवान होते. परिणामी, त्याचे सतत सेवन केल्याने केवळ मधुमेहाचा धोकाच वाढत नाही तर वजन जलद वाढणे आणि विविध आरोग्य समस्या देखील उद्भवतात..मीठमीठ तुमच्या जेवणाची चव नक्कीच वाढवते. पण जास्त प्रमाणात सेवन केल्याने हृदय आणि मूत्रपिंडांना नुकसान होते. त्यामुळे रक्तदाबही वाढू शकतो. शिवाय, जास्त प्रमाणात मीठ सेवन केल्याने भूक वाढू शकते आणि वजन वाढू शकते..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.