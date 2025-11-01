आरोग्य

Diabetes Check Mistakes: ब्लड शुगर चेक करताना होणाऱ्या 'या' चुकांमुळे वाढते डायबिटिजचे धोके

common mistakes while checking blood sugar at home: ब्लड शुगर चेक करताना टाळा 'या' सामान्य चुका
common mistakes while checking blood sugar at home:

common mistakes while checking blood sugar at home:

Sakal

पुजा बोनकिले
Updated on

how to correctly check blood sugar levels: दीर्घ, निरोगी आणि उत्साही आयुष्य जगण्यासाठी घरी बनवलेले खाद्यपदार्थ आवश्यक आहे. पोषणतज्ञ आणि अनेक अभ्यासांनी हे सिद्ध केले आहे की घरी बनवलेले ताजे खाद्यपदार्थ पौष्टिक असते, जे तुम्हाला निरोगी ठेवण्यास मदत करते. तसेच हृदयविकार, पचनाच्या समस्या कमी करून रोगप्रतिकारशक्ती वाढवते. जरी आजकाल लोक असे मानतात की घरी शिजवलेले अन्न नेहमीच निरोगी असते, परंतु प्रत्येक घरी शिजवलेले खाद्यपदार्थ आवश्यकतेने निरोगी नसते. अशापदार्थांमुळे मधुमेह आणि वजन वाढू शकते.

