Explained: भारतातील महिलांसाठी हृदय निरोगी राखण्याचा मार्ग – अँजाइनाबाबत सर्व महत्त्वाची माहिती

Women’s Heart Care in India: भारतीय महिलांसाठी हृदय निरोगी ठेवण्याचे मार्ग, अँजायनाची लक्षणे आणि त्यावरील उपाय सोप्या भाषेत समजून घ्या.
Heart Health Tips for Indian Women

Heart Health Tips for Indian Women

Anushka Tapshalkar
Indian Women Heart Health: कोरोनरी आर्टरी डिसीज (सीएडी) हा आजार बहुतेकदा पुरुषांना प्रामुख्याने प्रभावित करणारा आजार मानला जातो. प्रत्यक्षात, महिलांना देखील या आजाराचा तितकाच धोका आहे. त्यांना वारंवार अँजाइनासारखी लक्षणे जाणवतात, जसे हृदयात रक्‍तप्रवाह कमी झाल्यामुळे छातीत दुखणे. असे असताना देखील महिलांना अजूनही निदान आणि योग्य उपचार मिळत नाहीत, याचे मुख्‍य कारण म्‍हणजे जागरूकतेचा अभाव.

