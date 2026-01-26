आरोग्य

Hunger Disease : सतत भूक लागणे ही चांगली गोष्ट नाही; यामागे दडलाय मोठा आजार, आजच पाहा 'ही' 5 लक्षणे, अजिबात करू नका दुर्लक्ष

Constant hunger causes polyphagia : पोटभर जेवूनही सतत आणि असामान्य भूक लागत असेल तर या 3 आजारांचे लक्षण असू शकते. वेळीच डॉक्टरांचा सल्ला घ्या आणि आरोग्य तपासून घ्या
Saisimran Ghashi
तुमच्या शरीराची भूक लागण्याची प्रक्रिया ही ऊर्जेची गरज दर्शवते, परंतु जर तुम्हाला सतत आणि असामान्य भूक लागत असेल, तर याकडे दुर्लक्ष करणे महागात पडू शकते. वैद्यकीय भाषेत याला 'पॉलिफॅजिया' असे म्हणतात. अनेकदा आपण याला वाढलेली पचनशक्ती समजतो, मात्र हे शरीरात उद्भवणाऱ्या एखाद्या गंभीर आजाराचे सुरुवातीचे संकेत असू शकतात. २०२६ मधील बदलत्या जीवनशैलीत अशा लक्षणांकडे वेळीच लक्ष देणे आरोग्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

