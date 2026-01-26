Hunger Disease : सतत भूक लागणे ही चांगली गोष्ट नाही; यामागे दडलाय मोठा आजार, आजच पाहा 'ही' 5 लक्षणे, अजिबात करू नका दुर्लक्ष

तुमच्या शरीराची भूक लागण्याची प्रक्रिया ही ऊर्जेची गरज दर्शवते, परंतु जर तुम्हाला सतत आणि असामान्य भूक लागत असेल, तर याकडे दुर्लक्ष करणे महागात पडू शकते. वैद्यकीय भाषेत याला 'पॉलिफॅजिया' असे म्हणतात. अनेकदा आपण याला वाढलेली पचनशक्ती समजतो, मात्र हे शरीरात उद्भवणाऱ्या एखाद्या गंभीर आजाराचे सुरुवातीचे संकेत असू शकतात. २०२६ मधील बदलत्या जीवनशैलीत अशा लक्षणांकडे वेळीच लक्ष देणे आरोग्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे..पोटभर जेवण करूनही सतत भूक लागण्यामागे मधुमेह (Diabetes Type 2) हे सर्वात मोठे आणि मुख्य कारण असू शकते. जेव्हा तुमच्या रक्तातील साखर पेशींपर्यंत पोहोचत नाही तेव्हा शरीर सतत काहीतर खाणे यासाठी तुम्हाला संकेत देते. यामुळे तुम्हाला वारंवार काहीतरी खावेसे वाटते. यासोबतच जर तुम्हाला जास्त तहान लागत असेल आणि वारंवार लघवीला जावे लागत असेल, तर ही मधुमेहाची स्पष्ट लक्षणे आहेत. अशा वेळी रक्तातील साखरेची चाचणी करून घेणे हिताचे ठरते..Astrology Money : 1 फेब्रुवारी! माघ पौर्णिमेला सर्वार्थ सिद्धि योगसह अनेक शुभ योग; 2026 मध्ये धनलाभ हवा असेल तर नक्की करा 'हे' एक काम.दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे हायपरथायरॉईडीझम (Hyperthyroidism). जेव्हा तुमची थायरॉईड ग्रंथी गरजेपेक्षा जास्त संप्रेरके तयार करते तेव्हा शरीराचा मेटाबॉलिजम रेट किंवा चयापचय क्रिया कमालीची वाढते. यामुळे शरीर वेगाने कॅलरीज जाळते आणि तुम्हाला सतत ऊर्जेची कमतरता भासून भूक लागते. कितीही खाऊनही तुमचे वजन वाढत नसेल किंवा अचानक कमी होत असेल तर हे थायरॉईड बिघडल्याचे लक्षण असू शकते.रेल्वेला उशीर, AC किंवा कोचमध्ये बिघाड असल्यास चिंता करू नका! तिकीटाचा एक-एक पैसा मिळणार परत, IRCTC कडून रिफंड घेण्यासाठी करा हे एकच काम.मानसिक आरोग्य आणि भूक यांचा जवळचा संबंध आहे. तणाव (Stress) आणि नैराश्य (Depression) यामुळे शरीरात कोर्टिसोल नावाच्या हार्मोनची पातळी वाढते. हे हार्मोन तुम्हाला जास्त साखरयुक्त आणि फॅटी पदार्थ खाण्यास प्रवृत्त करते ज्याला इमोशनल इटिंग म्हटले जाते. तसेच, जर तुमची झोप पूर्ण होत नसेल तर भूक नियंत्रित करणारे घ्रेलीन आणि लेप्टिन हे हार्मोन्स असंतुलित होतात परिणामी तुम्हाला सतत भूक लागल्याचा भास होतो..नोटसतत भूक लागणे हे वेगवेगळ्या कारणांमुळे होऊ शकते आणि याबद्दल माहितीसाठी डॉक्टरांचा सल्ला घेणे सर्वात उत्तम आहे. डॉक्टर तुमच्या लक्षणांचे योग्य निदान करू शकतात आणि तुम्हाला योग्य मार्गदर्शन देऊ शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.