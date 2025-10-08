आरोग्य

Cough Syrup for Children: कफ सिरपमध्ये नेमकं काय? रिनल बायोप्सीतून समोर आलं मुलांच्या मृत्यूचे कारण

Cough Syrup Children Death: रिनल बायोप्सी अहवालातून उघड झाले की कफ सिरपमधील विषारी घटकांमुळे मुलांच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरले.
Cough Syrup for Children | Contamination Revealed

Anushka Tapshalkar
Cough Syrup for Children: उपराजधानीतील मेडिकल, एम्स, इतर खासगी रुग्णालयांमध्ये मध्यप्रदेशातील कफ सिरप प्रकरणातील १५ तर संशियत मेंदूज्वरामुळे ६ अशा एकूण २१ मुलांचा मृत्यू झाला आहे. अशी धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. मंगळवारी खासगी रुग्णालयात ८ वर्षांच्या वेदांश पवार याचा मृत्यू झाल्याने खळबळ उडाली आहे.

मध्यप्रदेशातील कफ सिरप प्रकरणातील एकूण ३६ मुले शहरातील विविध रुग्णालयात दाखल होती. यापैकी १४ बालकांचा कफ सिरपमुळे मृत्यू झाला. यात छिंदवाड्यातील १३ आणि सिवनी येथील १ मधील मुलगा आहे. विशेष असे की, राष्ट्रीय प्रयोगशाळेकडे नमूने पाठवले आहे.

