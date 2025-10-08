Cough Syrup for Children: कफ सिरपमध्ये नेमकं काय? रिनल बायोप्सीतून समोर आलं मुलांच्या मृत्यूचे कारण

Cough Syrup for Children: उपराजधानीतील मेडिकल, एम्स, इतर खासगी रुग्णालयांमध्ये मध्यप्रदेशातील कफ सिरप प्रकरणातील १५ तर संशियत मेंदूज्वरामुळे ६ अशा एकूण २१ मुलांचा मृत्यू झाला आहे. अशी धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. मंगळवारी खासगी रुग्णालयात ८ वर्षांच्या वेदांश पवार याचा मृत्यू झाल्याने खळबळ उडाली आहे.मध्यप्रदेशातील कफ सिरप प्रकरणातील एकूण ३६ मुले शहरातील विविध रुग्णालयात दाखल होती. यापैकी १४ बालकांचा कफ सिरपमुळे मृत्यू झाला. यात छिंदवाड्यातील १३ आणि सिवनी येथील १ मधील मुलगा आहे. विशेष असे की, राष्ट्रीय प्रयोगशाळेकडे नमूने पाठवले आहे..नागपुरात मेडिकल, एम्स तसेच विविध खासगी रुग्णालयात कफ सिरप प्राशन केलेल्या मृतांमध्ये १८ महिन्यांच्या मुलीसह तर १६ वर्षीय मुलांचा समावेश आहे. छिंदवाडा येथून पहिला रुग्ण १ सप्टेंबरला नागपुरात आला होता. यानंतररुग्णांची संख्या वाढत गेली. मुलांना खूप ताप आणि लघवी न होण्याचा त्रास होता. लगेच मृत्यूचा आकडा वाढत गेला. यामुळे राष्ट्रीय विषाणू प्रयोगशाळेचे पथक नागपुरात धडकले. डास, पाणी, रक्ताची चाचणी केली. मात्र मेंदूज्वर नसल्याचा अहवाल पुढे आला..Cough Syrup Alert: "लहान मुलांना खोकला झाल्यावर कफ सिरपची गरज नसते?" वाचा डॉक्टरांनी केलेला खुलासा.कफ सिरपमध्ये नेमके काय ?कफ सिरपमध्ये डायथिलीन ग्लायकॉल आणि एथिलीन ग्लायकॉल हे मूळतः कूलंट म्हणून वापरले जातात. त्यांची चव गोड आणि थंड असते, जे खाद्य सोर्बिटॉलसारखी वाटते. परंतु सोर्बिटॉल महाग असते, यामुळे औषध कंपन्या त्याच्या ऐवजी स्वस्त पर्याय म्हणून 'डायथिलीन ग्लायकॉल'चा वापर करतात. हे दोन्ही घटक देशी दारूमध्ये असलेल्या मिथाइल अल्कोहोलच्याश्रेणीत येतात आणि दोन्ही रसायने शरीरासाठी अतिशय घातक असतात. या रसायनांपासून तयार झालेली औषधे मुलांसाठी विशेषतः 'नेफ्रोटॉक्सिक' असतात. याचा किडनीवर परिणाम होतो..अनेक रुग्णालयात १२ रुग्ण दाखलसध्या शासकीय व खासगी रुग्णालयांमध्ये ० त १६ वर्षे वयोगटातील १२ रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. यातील मध्यप्रदेशातील १० व महाराष्ट्रातील १ आणि तेलंगणाचा १ रुग्ण आहे. मेडिकलमध्ये ६ रुग्ण उपचार घेत आहेत. यातील ४ रुग्ण व्हेंटिलेटरवर आहेत. इतर खासगी रुग्णालयात ४ रुग्ण व्हेंटलेटवर आहेत. एम्समध्ये २ रुग्ण, न्यू हेल्थ सिटीमध्ये १ रुग्ण, लता मंगेशकर हॉस्पिटलमध्ये १ रुग्ण, गेट वेलमध्ये १ रुग्ण दाखल आहे. मंगळवारी (ता.७) कलर्समध्ये दाखल असलेला मुलगा दगावला. तसेच मेडिकलमध्ये एक मुलगा दगावला. यामुळे कफ सिरपमुळे दगावलेल्या मुलांची संख्या १५ वर पोचली आहे..Dextromethorphan Cough Syrup: राजस्थानमध्ये हे कफ सिरप ठरतंय धोकादायक! डेक्सट्रोमेथॉर्फनबद्दल जाणून घ्या महत्त्वाची माहिती.लहान मुलांच्या सुरक्षेसाठी केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने कफ सिरप आणि सर्दीवरील औषधांच्या वापराबाबत महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. त्यानुसार बालरोग तज्ज्ञ आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांना लहान मुलांना ही औषधे देताना विशेष काळजी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. २ वर्षांखालील मुलांना सिरप देऊ नये. याशिवाय औषधांच्या दुकानातून स्वतःच्या मताने औषध खरेदी करू नये. -डॉ. दीपक सेलोकर, आरोग्य अधिकारी, महानगरपालिका, नागपूर..रिनल बायोप्सीतून पुढे आले सत्यमेडिकलमध्ये सर्वाधिक मुले दाखल असल्याने येथील बालविभागाकडून विविध तपासणी करण्यात आली. किडनीत इन्फेक्शन असल्यामुळे येथे दाखल मुलांची रिनल बायोप्सी करण्यात आली. यात अॅक्यू ट्युबलर नेक्रोटिस असल्याचे आढळले. यामुळे खोकल्याचे औषध तपासले. औषधांची तपासणी केली आणि कफ सिरप या मृत्यूस कारणीभूत असल्याचे प्रथमदर्शनी सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.