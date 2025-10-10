Toxic Cough Syrup: कफ सिरपमुळे मृत्यूचा आकडा पोचला १७ वर; सर्व मृतक ९ वर्षांखालील, मुख्यमंत्र्यांनी भेट घेतलेले बाळही दगावले

नागपूर : कफ सिरप प्राशन केलेली मध्यप्रदेशातील ३६ मुले उपचारासाठी नागपुरातील मेडिकल, एम्स तसेच विविध खासगी रुग्णालयांत दाखल करण्यात आले. गुरुवारी (ता.९) अाणखी दोन मुले दगावली असून मृतांची संख्या १७ वर पोहोचली आहे..मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी मेडिकलमध्ये उपचार घेत असलेल्या मुलाची भेट घेतली. ते निघून जाताच हा एका वर्षाचा चिमुकला दगावला. कफ सिरपमुळे प्रकृती खालावल्याने शहरात उपचार घेत असलेल्या ८ मुले आणि ९ मुली दगावल्या आहेत. त्यात पांढुर्णा येथील अवघ्या ६ महिने आणि छिंदवाडा येथील ८ महिन्यांच्या चिमुकलीचा समावेश आहे..मृत्यूंच्या विश्लेषणासाठी राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्रासह चेन्नईतील राष्ट्रीय विषाणू प्रयोगशाळा, पुण्यातील राष्ट्रीय विषाणू प्रयोगशाळेचे पथक दाखल झाले होते. मृतांमध्ये छिंदवाड्यातील १५ आणि सिवनी व पांढुर्णा येथील प्रत्येकी एकाचा समावेश आहे..सर्वाधिक १० मृत्यू मेडिकलमध्येकफ सिरपमुळे प्रकृती खालावलेल्या १४ मुलांना मेडिकलमध्ये दाखल करण्यात आले होते. येथील उपचार यंत्रणेवर नाराजी व्यक्त करीत तीन मुलांच्या पालकांनी स्वतःच्या जबाबदारीवर मुलांना खासगी रुग्णालयात तर एका पालकानेही मुलाला एम्समध्ये हलविले. विशेष असे की, मेडिकलमध्ये सलग २४ तास डायलिसिस करणारे (सीआरआरटी) यंत्र उपलब्ध नसल्यामुळे पालकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे..माेठी बातमी! 'नागपूर उपराजधानीत महिनाभरात २१ मृत्यू'; मध्यप्रदेशातील कफ सिरपमुळे १५ बळी\n खासगी रुग्णालयात दगावला चिमुकला...मुलांच्या सुरक्षेसाठी केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने कफ सिरप आणि सर्दीवरील औषधांच्या वापराबाबत महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. त्यानुसार बालरोगतज्ज्ञ आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांनालहान मुलांना ही औषधे देताना विशेष काळजी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.- डॉ. दीपक सेलोकर,आरोग्य अधिकारी, महानगरपालिका, नागपूर..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.