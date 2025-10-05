आरोग्य

Cough Syrup For Kids: लहान मुलांना कफ सिरप देताय? थांबा...ही महत्त्वाची माहिती नक्की वाचा

Risks of Cough Syrup For Children: सर्दी आणि खोकला या लहान मुलांमध्ये वारंवार होणारे आजार आहेत. यावर अनेक वेळा डॉक्टर कप सिरप देतात, पण त्याचा वापर कितपत योग्य आहे, हे तुम्हाला माहिती आहे का? चला, तर मग याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊयात
थोडक्यात:

  1. लहान मुलांना कफ सिरप देताना त्यातील घटक आणि वयोमर्यादा लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

  2. डेक्सट्रोमेथॉर्फन, डिफेनहायड्रामिन आणि फिनायलेफ्रिन हे काही वेळा गंभीर दुष्परिणाम करू शकतात.

  3. गरम वाफ, तुळशीचा काढा आणि विश्रांती हे नैसर्गिक पर्याय अधिक सुरक्षित ठरू शकतात.

