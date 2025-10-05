Cough Syrup For Kids: लहान मुलांना कफ सिरप देताय? थांबा...ही महत्त्वाची माहिती नक्की वाचा

थोडक्यात:लहान मुलांना कफ सिरप देताना त्यातील घटक आणि वयोमर्यादा लक्षात घेणे आवश्यक आहे.डेक्सट्रोमेथॉर्फन, डिफेनहायड्रामिन आणि फिनायलेफ्रिन हे काही वेळा गंभीर दुष्परिणाम करू शकतात.गरम वाफ, तुळशीचा काढा आणि विश्रांती हे नैसर्गिक पर्याय अधिक सुरक्षित ठरू शकतात..Cold and Cough in Children: सर्दी आणि खोकला हे लहान मुलांमध्ये सर्वसामान्य आढळणारे आजार आहेत. मुलांची प्रतिकारशक्ती अजून पूर्ण विकसित नसल्यामुळे त्यांना या आजारांचा त्रास वारंवार होतो. अशावेळी अनेक पालक त्वरित डॉक्टरांकडे जातात. आणि बऱ्याच वेळा कफ सिरप दिले जाते. ही एक सामान्य आणि सहज दिसणारी प्रक्रिया असली, तरी त्यामागे काही गंभीर धोक्यांची शक्यता दडलेली असते. .अलीकडेच राजस्थान आणि मध्य प्रदेशमध्ये डेक्सट्रोमेथॉर्फन हायड्रोब्रोमाइड या घटक असलेल्या कफ सिरपमुळे अनेक लहान मुलांचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. ही घटना केवळ दुःखद नाही, तर पालकांसाठी एक मोठा इशारा आहे. की कोणतेही औषध 'सामान्य' वाटले तरी ते लहान मुलांसाठी नेहमीच सुरक्षित नसते..Halloween Outfits: हॅलोवीन पार्टीला जायचं विचार करताय? मग 'हे' स्टायलिश आणि धमाल आउटफिट्स नक्की ट्राय करा!.कफ सिरपमध्ये असणारे संभाव्य धोकादायक घटकडेक्सट्रोमेथॉर्फनहे एक सामान्य कफ थांबावणारे औषध आहे, पण कमी वयाच्या मुलांमध्ये याचा गंभीर परिणाम होऊ शकतो, जसे की श्वास घेण्यास अडचण, अधिक झोप, उलट्या, अगदी मृत्यूपर्यंत धोका.डिफेनहायड्रामिनस्लीपीनेस किंवा घशातील खवखव कमी करण्यासाठी वापरलं जातं. परंतु लहान वयात त्याचा दुष्परिणाम होऊ शकतो/फिनायलेफ्रिननाकातील बंद मार्ग मोकळा करणारा घटक. पण हृदयावर दुष्परिणाम होऊ शकतो..कोणती काळजी घ्यावी- आपल्याला वाटते तितकं "कफ सिरप" निरुपद्रवी नसतं. डॉक्टरांनी सांगितल्याशिवाय कोणतेही सिरप देऊ नका- काही सिरप फक्त २ ते ६ या वयोगटातील मुलांसाठी असतं. फक्त अचूक मात्रेत आणि डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच हे औषध घ्यावे.- घटक तपासणे अत्यंत आवश्यक आहे. पॅकेजिंगवर लिहिलेली माहिती वाचून घ्या.- गरम पाण्याचा वाफ, तसेच १ वर्षावरील मुलांना तुळशीचा काढा, आणि पुरेशी झोप व विश्रांती हे उपाय अधिक सुरक्षित आहेत..Weekly Horoscope: या आठवड्यात कला योग! 6 ते 12 ऑक्टोबरदरम्यान सिंहसह 'या' राशींना मिळणार करिअरमध्ये यश, जाणून घ्या तुमचं साप्ताहिक राशिभविष्य.कधी डॉक्टरांकडे तात्काळ जावं?सतत खोकला थांबत नसेलमुलाला श्वास घेण्यात त्रास होत असेलताप ३-४ दिवसांपेक्षा जास्त टिकत असेलमूल खूप सुस्त, खाणं बंद करत असेल.FAQs1. लहान मुलांना कफ सिरप देणे सुरक्षित आहे का? (Is it safe to give cough syrup to small children?)डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय लहान मुलांना कफ सिरप देणे सुरक्षित नाही, कारण त्यात काही घटक अपायकारक ठरू शकतात.2. कफ सिरपमधील कोणते घटक धोकादायक ठरू शकतात? (Which ingredients in cough syrup can be dangerous?)डेक्सट्रोमेथॉर्फन, डिफेनहायड्रामिन आणि फिनायलेफ्रिन हे लहान मुलांसाठी धोकादायक ठरू शकतात.3. कफसाठी नैसर्गिक उपाय कोणते आहेत? (What are some natural remedies for cough in children?)गरम पाण्याची वाफ, तुळशीचा काढा आणि पुरेशी झोप हे सुरक्षित आणि नैसर्गिक उपाय आहेत.4. कधी डॉक्टरांकडे तात्काळ जावे? (When should I immediately consult a doctor?)खोकला थांबत नसेल, श्वास घ्यायला त्रास होत असेल, ताप टिकून राहिल्यास किंवा मूल खूप सुस्त वाटत असल्यास डॉक्टरांकडे तात्काळ जावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.