Cough Syrup: विषारी 'कफ सीरप'प्रकरणी 30 कंपन्यांची तपासणी सुरु; 22 मुलांच्या मृत्यूनंतर सरकारला जाग

Government initiates probe into 30 cough syrup manufacturers after deaths: मध्य प्रदेशात बनलेल्या साधारण ३० कफ सीरप उत्पादकांची तपासणी केंद्र सरकारच्या सहकार्याने होणार आहे. मात्र त्यासाठीची परवानगी अद्याप राज्य सरकारला मिळालेली नाही.
संतोष कानडे
Bhopal, Madhya Pradesh: मध्य प्रदेशातल्या छिंदवाडा, बैतूल आणि पांढुर्णा येथील विषारी कफ सीरप प्रकरणात २२ चिमुकल्यांचा मृत्यू झाल्यानंतर सरकार अॅक्शन मोडवर आलं आहे. मध्य प्रदेशचे ड्रग कंट्रोलर दिनेश श्रीवास्तव यांनी बॅन कफ सीरप स्टॉकची सीझ करण्याची कारवाई सुरु असल्याचं सांगितलं.

