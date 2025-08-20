COVID-19 Aftereffect : कोरोनाचा परिणाम; रक्तवाहिन्यांचं वय तब्बल पाच वर्षांनी वाढल्याचा आंतरराष्ट्रीय संशोधनातील निष्कर्ष

International Study on Covid Long Term Vascular Effects: कोरोनाच्या जागतिक साथीला आता पाच वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या विषाणूच्या दुष्परिणामांवर अजूनही संशोधन सुरू आहे. कोरोना संसर्ग झालेल्या व्यक्तीच्या रक्तवाहिन्यांचे वय वाढून त्या पाच वर्षांनी वृद्ध होऊ शकतात, असा निष्कर्ष एका आंतरराष्ट्रीय संशोधनात काढला आहे. विशेषत: महिलांना अधिक धोका असल्याचेही या संशोधनात म्हटले आहे..संशोधनाचे निष्कर्ष ‘युरोपियन हार्ट जर्नल’मध्ये प्रकाशित झाले आहेत. संशोधकांनी ऑस्ट्रेलिया, ब्राझीलसह युरोपातील १६ देशांमधील २,४०० कोरोना रुग्णांचा अभ्यास केला. यात निम्म्या महिला होत्या..Emotional Baggage Detox: मनातील ड्राफ्ट भावनांना करा डिलिट! वाचा गोंधळ दूर करणं का आहे महत्त्वाचं?.कोरोनातून बरे झाल्यानंतरही दीर्घ कालावधीसाठी अनेकांना श्वास घेण्यास त्रास तसेच प्रचंड थकव्याचा सामना करावा लागला. ‘लाँग कोविड’ म्हणून ओळखला जाणारा हा त्रास विशेषत: महिलांमध्ये अधिक प्रमाणात होता..संशोधक रोसा ब्रूनो म्हणाल्या, की कोरोना विषाणू शरीरातील ‘एंजिओटेंसिन-कन्व्हर्टिंग एन्झाईम २’ (एसीई२) रिसेप्टर्सवर परिणाम करतो. हे रिसेप्टर्स रक्तवाहिन्यांच्या आतील आवरणावर असतात. त्यामुळे विषाणू थेट रक्तवाहिन्यांवर हल्ला करून त्यांची कार्यक्षमता आणि लवचिकता कमी करतो, ज्यामुळे हृदयविकाराचा धोका वाढतो..Kidney Failure Causes: किडनी फेल होण्याचं कारण बनतो UTI? 'ही' 5 लक्षणं वेळीच ओळखा आणि उपाय जाणून घ्या.कोरोनोचा संसर्ग झालेल्या अनेकजणांना श्वास घेण्यात त्रास तसेच थकव्यासारखी लक्षणे अनेक महिने ते वर्षांपर्यंत जाणवत होती. मात्र, कोरोना विषाणूमुळे आपल्या शरीरात नेमके काय बदल होऊन अशी लक्षणे जाणवतात, याचा आम्ही अद्याप अभ्यास करत आहोत. वाढत्या वयानुसार रक्तवाहिन्या कडक होत असल्या तरी कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे ही प्रक्रिया अधिक वेगाने होऊन रक्तवाहिन्यांचे आजार, हृदयविकार व पक्षाघातासारखे आजार होण्याचा धोकाही वाढतो.- रोसा मारिया ब्रूनो, संशोधक, फ्रान्स.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.