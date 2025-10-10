मला मध्यंतरी एका मित्राने सांगितले की गाईच्या दुधापेक्षा शेळीचे दूध वापरणे जास्ती चांगले. हे खरे आहे का? कृपया मार्गदर्शन करावे.- श्री सातपुते, मालाडउत्तर – आयुर्वेदामध्ये सगळ्यात जास्त महत्त्व गाईच्या दुधाला दिलेले आहे. गाईचे दूध मिळत नसल्यास शेळीचे किंवा म्हशीचे दूध वापरावे, असे सांगितलेले आहे. शेळीचे दूध पचायला अत्यंत हलके, तसेच श्वसनसंस्थेला मदत करणारे असते. त्यामुळे अपचन, जुलाब, सर्दी, खोकला, छातीत जडपणा वाटणे, श्वास घ्यायला त्रास होणे वगैरे आजारांमध्ये शेळीचे दूध अत्यंत उत्तम असते. आपल्याकडे गावागावांमध्ये शेळीचे दूध मिळते, त्याचे घरी पनीरही बनवता येते. बाहेरच्या देशांमध्ये शेळीच्या दुधापासून बनवलेले चीज अत्यंत लोकप्रिय असते. गाईचे नैसर्गिक दूध सगळ्यांत उत्तम असते, त्याच्या खालोखाल शेळीचे दूध अनेक गुणांनी परिपूर्ण असते..माझे वय २५ वर्षे आहे. माझ्या केसांमध्ये पांढऱ्या खपल्या होतात, ज्या ओढून काढल्यास थोडे दुखते, रक्त वगैरे येत नाही. परत परत त्याच जागेवर कोंडा साचल्यासारखे वाटते. मी बरेच शांपू वापरून पाहिले, डॉक्टरांना दाखवून औषधे घेतली, परंतु म्हणावा तसा फरक पडत नाही. सध्या तर केस गळायला लागलेले आहेत. यासाठी काय करता येईल ते सुचवावे- विठ्ठल घुमे, परभणीउत्तर – जसे आपण शरीराच्या त्वचेची काळजी घेतो, तशीच काळजी डोक्याच्या त्वचेची काळजी घेणे आवश्यक असते. डोक्यावर केसांच्या मुळाशी संतुलन व्हिलेज हेअर तेलासारखे एखादे आयुर्वेदिकरीत्या संस्कारित केलेले तेल नियमाने लावण्याने स्निग्धता टिकून राहते, तसेच कुठल्याही प्रकारचे संक्रमण होण्याची शक्यता नसते. केस नियमितपणे धुणे खूप महत्त्वाचे असते. यासाठी फक्त शांपू वापरण्यापेक्षा आपल्याकडे शिकेकाई, रिठा, आवळा, नागरमोथा वगैरे वनस्पती वापरून तयार केलेले एखादे संतुलन सुकेशासारखे नैसर्गिक केसांचे उत्पादन अधून मधून वापरणे जास्त उत्तम. तसेच त्वचेच्या आरोग्यासाठी रक्तशुद्धी करणे आवश्यक असते. यादृष्टीने संतुलनच्या मंजिष्ठासॅन गोळ्या, संतुलन अनंत कल्प घालून दूध व केसांची ताकद वाढण्याच्या दृष्टीने संतुलच्या हेअरसॅन गोळ्या घेणे सुरू करावे. प्रत्यक्ष मार्गदर्शन घेतल्यास आहार व इतर उपचारांबद्दल सविस्तर माहिती मिळू शकेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.