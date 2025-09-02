Curry Leaves for Digestion: पोट शुद्ध अन् शरीर तंदुरुस्त! रोजच्या जेवणात कढीपत्ता का आहे जरूरी?

Curry Leaves Home Remedies: कोणतीही गृहिणी भाजीवाल्याकडे गेल्यानंतर कढीपत्ता न घेता परत येत नाही. मुर्नेया कोएनिगी हे कढीपत्त्याचे शास्त्रीय नाव. या कढीपत्त्याची पाने तऱ्हेतऱ्हेच्या पदार्थांना स्वाद देतात आणि औषधातही अतिशय उपयुक्त असतात. कढीपत्ता हे अंगणात वा घराच्या बाल्कनीत कुंडीत वाढणारे झुडुप असून, अनेक स्त्रिया अशा ताज्या कढीपत्त्याचा वापर करणे पसंत करतात. हीच पाने वाळवून-भाजून त्याची पूडही तयार करून ठेवता येते. अख्खी पाने पदार्थांमध्ये न वापरता त्याची पेस्ट वा पाने बारीक चिरून घातल्यास या पानांचा पूर्णपणे आरोग्यदायी गुणधर्म शरीरास मिळू शकतो. ही कला स्त्रीच्या हातात असते व तिने ती स्वतःसाठी व कुटुंबासाठी वापरावी..प्रमुख उपयुक्त तत्त्वेअ-ब-क जीवनसत्त्वे, लोह, जस्त, कॅल्शिअम, मॅग्नेशिअम, फॉस्फरस, तांबे, प्रथिने, विशिष्ट तेलीय पदार्थ, तंतुमय पदार्थ इत्यादी..मळमळ व उलटीअपचन, ॲसिडिटी, मायग्रेन, कफाचा अतिरेक, गर्भारपण, औषधांचे दुष्परिणाम इत्यादी कारणांनी स्त्रियांना अनेकदा मळमळ व उलट्यांची तक्रार उद्भवते. प्रवासानेसुद्धा असा त्रास होऊ शकतो. अशा वेळी घरातील कढीपत्त्याची सात-आठ पाने धुवून चावून-चावून खावीत. गर्भवतींनी सकाळी दात घासल्यावर लगेचच हा प्रयोग करावा. त्यात एक छोटा चमचा पानांचा रस, एक छोटा चमचा लिंबाचा रस, चिमूटभर काळे मीठ एकत्र करून घ्यावे. दोन-दोन तासांनी हा प्रयोग दिवसातून चार-पाच वेळा करता येईल. पाच-सहापेक्षा अधिक उलट्या झाल्यास मात्र डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा..जुलाबपावसाळ्यामध्ये खराब पाणी वा बाहेरील दूषित अन्न सेवन केल्याने, अपचनाचा पुढील टप्पा म्हणून, काही औषधांच्या दुष्परिणामस्वरूपी इत्यादी कारणांनी पातळ मलप्रवृत्ती होते. अशा प्रसंगी प्राथमिक स्वरूपात कढीपत्ता वापरता येतो. कढीपत्त्याची पेस्ट १ चमचा घ्यावी. ग्लासभर ताज्या-गोड ताकात घालावी. जोडीला जिरेपूड व चिमूटभर सुंठ पूड घालून चवीपुरते मीठ घालून हे ताक घ्यावे. पोटभर पिता येते. .गॅसेससततचे ताण-तणाव, जागरण व अवेळी खाणे या कारणांनी; तसेच पाळीच्या दरम्यान संप्रेरकांचे असंतुलन त्यामुळे स्त्रियांना वरचेवर गॅसेस होतात. अशा स्त्रियांनी नियमितपणे १ चमचा कढीपत्त्याची पेस्ट, पाव चमचा हळद, एक चिमूट सुंठ आणि थोडी ओव्याची पूड एकत्र करून दोन्ही वेळच्या जेवणानंतर घ्यावे. जमेल तेवढ्या पदार्थात कढीपत्ता वापरत राहावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.