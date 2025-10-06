Jaggery Health Benefits: दररोज सुपारीएवढा गूळ देतो ताकद, शुद्धी आणि आरोग्याचे चांगले फायदे

Surprising Health Benefits of Eating Jaggery Every Day: साखरेप्रमाणेच गूळदेखील ९८-९९ टक्के लोकांच्या किचनचा भाग असतो, हा काही पोटभरीचा पदार्थ नसला, तरी पोटभर चविष्ट जेवण्यासाठी पदार्थांना चविष्टपणा मात्र देतो. गूळ-तूप-पोळी हा मुलांपासून ज्येष्ठांपर्यंत सर्वांचा आवडीचा व सोपा पदार्थ. डाळी-उसळी, खिचडी-लाडू-वड्या असे पदार्थ गुळामुळे चविष्ट होतात. तिळगूळ व गूळपोळी ही तर मेजवानीच. चहा-पन्हे-सरबत यांतही गूळ वापरता येतो. अर्थात याचे आरोग्यदायी परिणाम मिळविण्यासाठी गूळ हा गडद तपकिरी रंगाचा घ्यावा. त्यावर कमीत कमी रसायने वापरलेली असतात. ही गुरुकिल्ली स्त्रियांच्या हातात असते..प्रमुख उपयुक्त तत्त्वेकॅल्शिअम, लोह, फॉस्फरस, सोडिअम, मॅग्नेशिअम, ग्लुकोज, कबर्बोदके इत्यादी.रक्ताल्पताः रक्ताल्पता म्हणजेच अॅनिमिया, गुळामध्ये मोठ्या प्रमाणात लोहतत्त्व आढळून येते, ज्याचा उपयोग हिमोग्लोबिनचे प्रमाण वाढून रक्ताल्पता कमी होण्यास मदत होते. वाढीच्या वयातील मुले, कमकुवत प्रकृतीच्या व्यक्ती, गर्भवती महिला, सूतिका, वृद्ध व्यक्ती यांना अधिकचे लोहतत्त्व गरजेचे असते. अशा सर्वांनी आहारात गुळाचा नित्य वापर करावा..Festival Diet Tips: सणासुदीच्या स्वादिष्ट मेजवानीतही राहा तंदुरुस्त! जाणून घ्या आहारतज्ज्ञांच्या या ३ सोप्या टिप्स.अपचन-गॅसेस: गूळ हा पाचक गुणधर्माचा आहे. अन्न पचवण्याची शक्तीयामध्ये आहे. सहसा जड जेवण, जंकफूड, तळलेले पदार्थ, मिष्टान्त्र इत्यादी खाल्ल्याने पोटात वायू धरतो. पोट जड होते व अन्न घशाशी येते, ढेकर येतात. बटाटा व पावानेही असे त्रास उद्भवतात. काहींची पचनशक्ती दुर्बल असते व थोडे अधिकचे अन्नही पचत नाही. अशा वेळी जेवणानंतर सुपारीएवढा गुळाचा खडा व शेंगदाण्याएवढा आल्याचा तुकडा चावून जघळून खावा. वरून गरम पाणी प्यावे..शरीरशुद्धी: शरीरस्वास्थ उत्तम राहावे यासाठी शरीरशुद्धी सर्वांत महत्त्वाची. अन्नातून निर्माण होणारा मलभाग वेगळा होऊन त्याची पूर्णतः विसर्जन प्रक्रिया होणे गरजेचे असते. गूळ हा सारक असल्याने शौचास साफ होण्यास मदत करतो. तसेच चयापचय प्रक्रियेदरम्यान तयार होणारी विषाक्त व हानिकारक द्रव्ये शरीरातून बाहेर टाकण्यास गुळाची मदत होते. ही द्रव्ये शरीरात साचून राहिल्यास पेशीवर तणाव निर्माण होतो व शरीरांतर्गत नाजूक अवयव आजारी पडू लागतात. म्हणूनच मधुमेह नसणाऱ्यांनी रोज सुपारीएवढा गूळ अवश्य खावा..Artificial Sweeteners and Brain Health: आर्टिफिशियल स्वीटनरमुळे मेंदूला धोका; आरोग्यतज्ज्ञांनी अभ्यासातून मांडला निष्कर्ष.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.