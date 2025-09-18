Plastic Use and Brain Health Alert: दररोजच्या प्लास्टिकमुळे वाढतायत मेंदूविकार; तज्ज्ञांनी दिला धोक्याचा इशारा

Daily Plastic Use May Cause Brain Disorders: जमीन, हवा, पाणी या साऱ्यांमध्ये प्लास्टिकचा अंश असून त्यामुळे मानवी शरीरात प्लास्टिक जात असून मेंदूचे आजार वाढत आहेत, असे प्रतिपादन डॉ. चंद्रशेखर मेश्राम यांनी केले. वनराई फाऊंडेशन, इंडियन कॅन्सर सोसायटी व प्रेस क्लब नागपूर यांच्या संयुक्च विद्यमाने आरोग्य क्षेत्रातील प्लास्टिक ः एक उदयोन्मुख संकट विषयावर आयोजित व्याख्यानात ते बोलत होते. इंडियन कॅन्सर सोसायटीचे कार्याध्यक्ष कुमार काळे कार्यक्रमाचे अध्यक्ष होते. प्रमुख पाहुणे डॉ. गिरीश गांधी होते. .प्लास्टिक प्रदूषणामध्ये भारत पहिल्या क्रमांकावर असून प्लास्टिकपासून सध्या तरी आपली सुटका नाही. मार्केट, ई-कॉमर्स आणि फार्मा इंडस्ट्रीमध्ये प्लास्टिकचा अतोनात वापर होत आहे. कीडनी आणि लिव्हरपेक्षा मेंदूमध्ये अधिक प्लास्टिक जमा होते. परिणामी अलिकडे तरुणांनाही पक्षाघातासारखे आजार होत आहेत. .Artificial Sweeteners: आर्टिफिशियल स्वीटनरमुळे मेंदूला धोका; आरोग्यतज्ज्ञांनी अभ्यासातून मांडला निष्कर्ष.स्मृतिभ्रंश, पार्किन्सन आजार वाढण्यामागेही प्लास्टिकचा अती वापर हेच कारण आहे. प्लास्टिक हे कर्करोगासारख्या आजाराचे वाहक असल्याचे डॉ. मेश्राम यांनी सांगितले. प्लास्टिकमुक्तीच्या दृष्टीने अनेक चांगले प्रयोग समाजात होत आहेत, मात्र तेवढे पुरसे नाहीत, असेही डॉ. मेश्राम पुढे बोलताना म्हणाले..हे व्याख्यान डोळे उघडणारे होते. प्लास्टिकचा दैनंदिन जीवनात कमीतकमी वापर करून आपण आपले जीवन प्लास्टिक मुक्त करण्याचा प्रयत्न करूया. या दृष्टीने शासन प्रयत्नशील असून समाजात त्याविषयीची जागरुकता महत्त्वाची असल्याचे मत कुमार काळे यांनी अध्यक्षीय भाषणातून व्यक्त केले. सुत्रसंचालन शुभदा फडणवीस यांनी केले. कार्यक्रमाला अनेक क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते..Digital Intermittent Fasting: आता जेवणानंतर डिजिटल इंटरमीटंट फास्टिंगची गरज; तंत्रज्ञानाच्या अतिरेकाने आरोग्यास धोका.प्लास्टिक हे सुलतानी संकट१९ व्या शतकात सुरू झालेल्या प्लास्टिकने आता मानवी जीवन व्यापले आहे. प्लास्टिकचे दुष्परिमाम केवळ माणसावरच नव्हे तर पशु-पक्षी, विविध प्रजातींवरही होतो आहे. पर्यावरणाच्या ऱ्हासालाही प्लास्टिक कारणीभूत असून हे सुलतानी संकट असल्याचे प्रतिपादन डॉ. गिरीश गांधी यांनी प्रास्ताविकातून केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.