Plastic Use and Brain Health Alert: दररोजच्या प्लास्टिकमुळे वाढतायत मेंदूविकार; तज्ज्ञांनी दिला धोक्याचा इशारा

सकाळ वृत्तसेवा
Daily Plastic Use May Cause Brain Disorders: जमीन, हवा, पाणी या साऱ्यांमध्ये प्लास्टिकचा अंश असून त्यामुळे मानवी शरीरात प्लास्टिक जात असून मेंदूचे आजार वाढत आहेत, असे प्रतिपादन डॉ. चंद्रशेखर मेश्राम यांनी केले. वनराई फाऊंडेशन, इंडियन कॅन्सर सोसायटी व प्रेस क्लब नागपूर यांच्या संयुक्च विद्यमाने आरोग्य क्षेत्रातील प्लास्टिक ः एक उदयोन्मुख संकट विषयावर आयोजित व्याख्यानात ते बोलत होते. इंडियन कॅन्सर सोसायटीचे कार्याध्यक्ष कुमार काळे कार्यक्रमाचे अध्यक्ष होते. प्रमुख पाहुणे डॉ. गिरीश गांधी होते.

