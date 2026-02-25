आरोग्यासाठी खजूर ठरतोय 'नॅचरल सुपरफूड'! पण किती अन् कधी खावे जाणून घ्या

Dates for health : आजच्या बदलत्या जीवनशैलीकडे बघता सगळेच साखरेला पर्याय म्हणून अनेक जण 'नॅचरल स्वीटनर'कडे वळत आहेत. यामध्ये खजूर हा सर्वात लोकप्रिय आणि गुणकारी पर्याय ठरत आहे. अँटीऑक्सिडंट्स आणि नैसर्गिक ऊर्जेचा खजिना असलेला खजूर केवळ चवीलाच गोड नाही, तर शरीराच्या अनेक व्याधींवर रामबाण उपाय आहे. .लोह, फायबर आणि पोटॅशियम यांसारख्या पोषक तत्वांचे पॉवरहाऊस असून त्यातील नैसर्गिक शर्करा शरीराला इन्स्टंट एनर्जी देते. रोजच्या आहारात खजुराचा समावेश खूप फायदे मिळतात. मात्र, तो नेमका किती खावा, याबाबत जाणून घेऊ..खजूर खाण्याचे फायदेखजुरात ग्लुकोज, फ्रुक्टोज आणि सुक्रोज या नैसर्गिक शर्करा मुबलक असतात. कामाचा स्ट्रैस, व्यायामानंतर येणारा थकवा किंवा उपवास असेल त्यावेळी खजूर खाल्ल्याने शरीराला त्वरित एनर्जि मिळते.खजुरातील उच्च फायबर, गुणधर्म बद्धकोष्ठतेचा, पचनाचा त्रास दूर करतात. नियमित सेवनाने पचन सुरळीत होते. आणि पोट साफ राहण्यास मदत होते..लोहाचे जास्त प्रमाण असल्याने खजूर खाल्ल्याने हिमोग्लोबिन वाढते. रक्तप्रवाह योग्य होतो. महिला आणि वाढत्या वयातील मुलांमधील अशक्तपणा, चक्कर येणे आणि थकवा या समस्या यामुळे कमी होतात.खजुरातील पोटॅशियम हृदयाचे आरोग्य निरोगी ठेवते. यामुळे ब्लड प्रेशर नियंत्रणात राहते. हार्ट अटॅकचा धोका कमी होतो..यात अँटीऑक्सिडंट्स असतात, जे शरीराची प्रतिकारशक्ती वाढवतात. तसेच मेंदूची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी आणि एकाग्रता सुधारण्यासाठी विद्यार्थ्यांसाठी खजूर फायदेशीर ठरतो. मुलांच्या विचारशक्तीसाठी खूप फायदेशीर ठरतात..नॉर्मल डिलीवरी होण्यासाठी खजुराचे सेवन अत्यंत साहाय्यक ठरते. प्रसूतीच्या वेदनांमुळे शरीराला आलेला प्रचंड थकवा आणि अशक्तपणा दूर करण्यासाठी खजुरातील पोषक तत्वे एनर्जि देण्याचे काम करतात.खजुरामध्ये कॅल्शियम आणि फॉस्फरस मुबलक प्रमाणात असतात, जे हाडांच्या आरोग्यासाठी संजीवनी मानले जातात. दररोज खजूर खाल्ल्याने हाडे मजबूत होतात आणि वाढत्या वयात उद्भवणाऱ्या हाडांच्या विकारांचा धोका लक्षणीयरीत्या कमी होतो..किती प्रमाणात खावा खजूर?खजूर गुणकारी असला तरी त्याच्या प्रमाणाकडे दुर्लक्ष करणे आरोग्याला महागात पडू शकते. कोणताही पदार्थ अतिप्रमाणात खाणे आरोग्यासाठी हानिकारक ठरू शकते. म्हणूनच योग्य प्रमाण माहीत असणे गरजेचे असते..तज्ज्ञांच्या मते, एका निरोगी व्यक्तीने दिवसाला २ ते ४ खजूर खाणे पुरेसे आहे. कोणताही आजार असेल तर प्रमाण कामी ठेवा. खजुरात कॅलरीज जास्त असतात, त्यामुळे अतिसेवन केल्यास वजन वाढू शकते. ज्यांना शुगरचा त्रास आहे, त्यांनी खजूर खाण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला नक्की घ्यावा..महिलांनो, अंगात रक्त कमी असल्याचे शरीर देते ‘हे’ 7 इशारे!.जसे प्रमाण माहीत असावे तसेच त्याची वेळही माहीत असणे तेवढेच महत्वाचे असते. खजूर सकाळी उपाशीपोटी, दुधासोबत किंवा संध्याकाळच्या स्नॅक्सच्या वेळी खाणे अधिक लाभदायक ठरते. साखरेऐवजी खजुराचा वापर करणे हा आरोग्यासाठी एक सुरक्षित आणि दीर्घकालीन फायदेशीर बदल ठरू शकतो. .बटाटा अन् रताळं रक्तातील साखर वाढवतात का? डायबिटीस असणारे खाऊ शकतात का? .तुम्ही दुधासोबत खाऊच शकता त्याच बरोबर इतर ड्रायफ्रुट्स खाताना 1 ते 2 खजूर ,खारीक नक्की खा. लहान मुलांना चॉकलेट न देता खजूर देणे फायदेशीर ठरेल. आहारात कोणताही बदल करण्याआधी डॉक्टरांचा सल्ला नक्की घ्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.