दिल्लीत १५ वर्षांच्या मुलांमध्येही GI कॅन्सर! वायुप्रदूषण ठरतंय का छुपा धोका? वाचा डॉक्टर काय सांगतात

AIR POLLUTION AND GASTROINTESTINAL CANCER RISK: कॅन्सर म्हटलं की डोळ्यांसमोर येतं ते वाढतं वय, पण आता किशोरवयीन मुलांमध्येही कॅन्सरची प्रकरणं समोर येत आहेत. दिल्लीतील एका रुग्णालयात अवघ्या १५ वर्षांच्या रुग्णांमध्ये पचनसंस्थेशी संबंधित कॅन्सर आढळल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे वायुप्रदूषण आणि कॅन्सर यांच्यात काही संबंध आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. संशोधनातून प्रदूषण आणि काही प्रकारच्या कॅन्सरमध्ये संबंध असल्याचे संकेत मिळाले आहेत; मात्र, तरुणांमधील कॅन्सरला वायुप्रदूषणच कारणीभूत आहे, हे अद्याप सिद्ध झालेले नाही..वायुप्रदूषण आणि कॅन्सर याबाबत संशोधन काय सांगतं?२०२६ मध्ये Epidemiologic Reviews या नियतकालिकात प्रसिद्ध झालेल्या आढाव्यात वायुप्रदूषण आणि पचनसंस्थेच्या आजारांवरील ७० संशोधनांचा अभ्यास करण्यात आला. यामध्ये PM2.5 या सूक्ष्म धूलिकणांचा दीर्घकाळ संपर्क आणि पचनसंस्थेच्या कॅन्सरमुळे होणाऱ्या मृत्यूंमध्ये संबंध आढळला. विशेषतः मोठ्या आतड्याच्या आणि मलाशयाच्या कॅन्सरशी हा संबंध अधिक ठळक होता.२४ ऑगस्ट २०२६ रोजी Nature Health मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या संशोधनानुसार, PM2.5 चे प्रमाण प्रति घनमीटर १० मायक्रोग्रॅमने वाढल्यास एकूण कॅन्सरच्या धोक्यात १६ टक्के वाढीशी संबंध आढळला. मात्र, या संशोधनातून भारतीय किशोरवयीन मुलांमधील GI कॅन्सरला प्रदूषणच कारणीभूत आहे, असे सिद्ध होत नाही. आनुवंशिकता, आहार, संसर्ग आणि जीवनशैली यांसारखे घटकही कॅन्सरच्या धोक्यावर परिणाम करू शकतात..सेरेब्रल पाल्सीमुळे हालचालींवर कसा होतो परिणाम? Breaking Bad फेम RJ Mitte यांच्या आजाराविषयी जाणून घ्या महत्त्वाच्या गोष्टी.PM2.5 सोबतच जमिनीजवळील ओझोनकडेही लक्ष देण्याची गरजदिल्लीतील वायुप्रदूषणाची चर्चा करताना PM2.5 या सूक्ष्म धूलिकणांसोबतच जमिनीजवळ तयार होणाऱ्या ओझोनकडेही लक्ष देण्याची गरज आहे. वाहनांचा धूर आणि औद्योगिक उत्सर्जनातील काही वायू सूर्यप्रकाशाच्या संपर्कात आल्यावर जमिनीजवळ ओझोन तयार होतो. वातावरणाच्या वरच्या थरातील ओझोन सूर्याच्या हानिकारक किरणांपासून संरक्षण करतो; मात्र जमिनीजवळील ओझोन हा वायुप्रदूषक आहे.सर गंगा राम रुग्णालयातील कर्करोग विभागाचे प्रमुख डॉ. श्याम अग्रवाल यांनी कॅन्सरचा धोका समजून घेताना तंबाखू, आहार आणि जीवनशैलीसोबत पर्यावरणातील प्रदूषकांचाही अभ्यास करण्याची गरज व्यक्त केली. मात्र, जमिनीजवळील ओझोनमुळेच तरुणांमध्ये कॅन्सर होतो, असे सिद्ध झालेले नाही. यासाठी प्रदूषणाचा संपर्क, त्याचे प्रमाण आणि कॅन्सरच्या विविध प्रकारांशी असलेला संबंध यावर अधिक संशोधन आवश्यक आहे..तरुणांमध्ये आतड्यांच्या कॅन्सरचं प्रमाण वाढत आहे का?तरुणांमधील कोलोरेक्टल कॅन्सरबाबत भारत आणि इंग्लंडमधील आकडेवारी चिंताजनक आहे. डॉ. श्याम अग्रवाल यांच्या लेखानुसार, इंग्लंडमध्ये ५० वर्षांखालील व्यक्तींमध्ये या कॅन्सरचे प्रमाण २००१ मध्ये दर एक लाख लोकांमागे ३.९ होते, ते २०२३ मध्ये ८.४ वर पोहोचले. भारतात २५ ते ४९ वयोगटात हे प्रमाण दर एक लाख लोकांमागे ३.५ असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच, भारतातील शहरी भागांमध्येही या कॅन्सरच्या प्रमाणात वाढ दिसत आहे.सर गंगा राम रुग्णालयातील डॉ. सौमित्र रावत यांच्या मते, तरुणांमध्ये कॅन्सरचे निदान करताना कुटुंबातील कॅन्सरचा इतिहास, आनुवंशिकता, आहार, जीवनशैली, संसर्ग आणि पर्यावरणातील प्रदूषकांचा संपर्क अशा विविध घटकांचा विचार करणे आवश्यक आहे..पोटाच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करू नका!पोटदुखी किंवा पचनाच्या समस्या उद्भवल्यास अनेकदा त्यामागे ताणतणाव, चुकीचा आहार किंवा साधा पोटाचा विकार असेल, असे गृहीत धरले जाते. मात्र, काही लक्षणे वारंवार दिसत असतील किंवा दीर्घकाळ टिकत असतील, तर डॉक्टरांचा सल्ला घेणे महत्त्वाचे आहे.खालील लक्षणे दिसल्यास वैद्यकीय तपासणी करून घ्या.शौचातून रक्त जाणे: शौचामध्ये रक्त दिसल्यास त्याकडे दुर्लक्ष करू नका.विनाकारण वजन कमी होणे: आहार किंवा व्यायामात बदल न करता वजन कमी होत असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.शौचाच्या सवयींमध्ये बदल: वारंवार जुलाब होणे, बद्धकोष्ठता किंवा शौचाच्या सवयींमध्ये दीर्घकाळ बदल होणे.पोटाच्या सततच्या तक्रारी: पोटदुखी किंवा इतर त्रास वारंवार होत असल्यास तपासणी करून घ्या.ही लक्षणे दिसली म्हणजे कॅन्सरच झाला आहे, असे नाही. इतर अनेक आजारांमुळेही अशी लक्षणे दिसू शकतात. त्यामुळे स्वतःहून निष्कर्ष काढण्याऐवजी योग्य वैद्यकीय तपासणी करून घेणे आवश्यक आहे..Navratri Diet Tips for Fast: नवरात्रीत उपवासाचे पदार्थ खाताय? पचन चांगलं ठेवण्यासाठी आहारात वाढवा 'हे' पोषणतत्त्व.वायुप्रदूषणामुळे तरुणांमध्ये कॅन्सर होतो का?दिल्लीसारख्या शहरांमध्ये वायुप्रदूषण ही गंभीर सार्वजनिक आरोग्याची समस्या आहे. प्रदूषणाचा दीर्घकाळ संपर्क आरोग्यासाठी हानिकारक ठरू शकतो आणि काही प्रकारच्या कॅन्सरशी त्याचा संबंध असल्याचे संशोधनातून समोर आले आहे.मात्र, भारतातील तरुणांमध्ये आढळणाऱ्या GI कॅन्सरमागे वायुप्रदूषणाचा नेमका किती वाटा आहे, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. यासाठी प्रदूषणाच्या संपर्काची अचूक माहिती, दीर्घकाळ चालणारे संशोधन आणि वेगवेगळ्या कारणांचा स्वतंत्रपणे अभ्यास करणे गरजेचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.