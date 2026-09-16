DengiAll: डेंग्यूला घाबरण्याचे दिवस संपणार? भारताची पहिली स्वदेशी लस ‘DengiAll’ लवकरच येणार

WHAT IS DENGIALL AND WHEN WILL IT BE AVAILABLE: दरवर्षी पावसाळा सुरू झाला की भारतात डेंग्यूच्या रुग्णसंख्येत वाढ होताना दिसते. ताप, अंगदुखी, प्लेटलेट्स कमी होणे अशा त्रासांमुळे अनेक रुग्णांना रुग्णालयात दाखल व्हावे लागते. आता डेंग्यूविरोधातील लढाईत भारतासाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. भारताची पहिली स्वदेशी डेंग्यू लस ‘DengiAll’ लवकरच उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.ही लस ICMR म्हणजेच भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेच्या पुढाकारातून विकसित केली जात आहे. लसीच्या चाचण्या यशस्वी झाल्या आणि नियामक मान्यता मिळाली, तर 2027 पर्यंत ही लस सार्वजनिक वापरासाठी उपलब्ध होऊ शकते..DengiAll लस काय आहे?DengiAll ही एक डोस घेण्याची लस असून ती डेंग्यू विषाणूपासून संरक्षण देण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. डेंग्यूचा प्रसार प्रामुख्याने संक्रमित Aedes डासांच्या चाव्यामुळे होतो.डेंग्यूच्या विषाणूचे DENV-1, DENV-2, DENV-3 आणि DENV-4 असे चार प्रमुख प्रकार आहेत. DengiAll ही चारही प्रकारांपासून संरक्षण देणारी टेट्राव्हॅलेंट लस म्हणून विकसित केली जात आहे.ही लस Panacea Biotec या भारतीय कंपनीने विकसित केली आहे. ही live-attenuated म्हणजे कमकुवत केलेल्या विषाणूवर आधारित लस असून शरीरात चारही प्रकारच्या डेंग्यू विषाणूंविरोधात प्रतिकारशक्ती निर्माण करण्याचा तिचा उद्देश आहे..सध्या लसीची चाचणी सुरूDengiAll अजून बाजारात आलेली नाही. सध्या तिच्या फेज-3 क्लिनिकल ट्रायल्स सुरू आहेत.News18 च्या वृत्तानुसार, ICMRचे महासंचालक राजीव बहल यांनी सांगितले की, ही चाचणी भारतातील 20 संस्थांमध्ये 13 हजारांहून अधिक स्वयंसेवकांवर सुरू आहे.चाचणीतील सहभागींच्या आरोग्याचा जवळपास एक वर्षापासून पाठपुरावा केला जात आहे. चाचणीचे अंतिम निकाल आल्यानंतरच या लसीची परिणामकारकता आणि सुरक्षितता स्पष्ट होईल..एकाच डोसचा फायदा काय?DengiAll लस यशस्वी ठरल्यास तिचा एकच डोस द्यावा लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे लसीकरणाची प्रक्रिया सोपी होऊ शकते. अनेक डोसची गरज नसल्याने लसीकरण पूर्ण करण्याचे प्रमाण वाढण्यासही मदत होऊ शकते.मात्र, लस सुरक्षित आणि प्रभावी आहे की नाही, तसेच ती कोणाला आणि कशा पद्धतीने द्यायची, हे क्लिनिकल ट्रायल्स आणि नियामक तपासणीनंतरच निश्चित होईल..भारताला डेंग्यूच्या लसीची गरज का आहे?डेंग्यू हा भारतासह उष्ण आणि उपोष्ण कटिबंधातील अनेक देशांसमोरील मोठे आरोग्य आव्हान आहे. पावसाळ्यानंतर डेंग्यूच्या रुग्णांमध्ये वाढ होते आणि त्यामुळे रुग्णालयांवरही ताण येतो.2025 मध्ये भारतात सुमारे 1.13 लाख डेंग्यूचे रुग्ण आढळले आणि जवळपास 100 जणांचा मृत्यू झाला, अशी अधिकृत आकडेवारी आहे. मात्र, काही रुग्णांची नोंद होत नसल्यामुळे प्रत्यक्ष रुग्णसंख्या यापेक्षा जास्त असण्याची शक्यता तज्ज्ञ व्यक्त करतात..डेंग्यूचे चार वेगवेगळे प्रकार असल्यामुळे एका प्रकाराविरुद्ध निर्माण झालेली प्रतिकारशक्ती इतर प्रकारांपासून पूर्ण संरक्षण देईलच असे नाही. त्यामुळे चारही प्रकारांना लक्ष्य करणारी लस महत्त्वाची ठरू शकते.डेंग्यूचा धोका कमी करण्यासाठी लसीसोबतच डासांची उत्पत्ती रोखणे, घराच्या आसपास पाणी साचू न देणे आणि डासांपासून संरक्षण करणे यांसारख्या उपाययोजनाही महत्त्वाच्या राहतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.