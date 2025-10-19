आरोग्य

Denegue Outbreak: सणासुदीत वाढली डेंगीची जोखीम; जिल्ह्यात २३५ डेंगीग्रस्त : नमुने तपासण्याचे प्रमाण अल्प

Dengue Cases Surge During Festive Season: सणासुदीत डेंगीची जोखीम वाढली असून जिल्ह्यात तब्बल २३५ रुग्ण आढळले; मात्र नमुने तपासण्याचे प्रमाण चिंताजनकरीत्या कमी आहे.
Dengue Rise Amidst the Festive Season

सकाळ वृत्तसेवा
जिल्ह्यात ऐन दिवाळीच्या काळात डेंगीचा प्रकोप वाढला. दोन महिन्यांपासून नागपुरातील खासगी तर गावखेड्यातील ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये डेंगीचे रुग्ण आढळत आहेत. जिल्ह्यात तीन हजार नमुने तपासण्यात आले असून सुमारे २३५ डेंगीग्रस्तांची नोंद झाली. विशेष म्हणजे यात शहरातील शंभरावर रुग्ण आहेत.

