Denegue Outbreak: सणासुदीत वाढली डेंगीची जोखीम; जिल्ह्यात २३५ डेंगीग्रस्त : नमुने तपासण्याचे प्रमाण अल्प

जिल्ह्यात ऐन दिवाळीच्या काळात डेंगीचा प्रकोप वाढला. दोन महिन्यांपासून नागपुरातील खासगी तर गावखेड्यातील ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये डेंगीचे रुग्ण आढळत आहेत. जिल्ह्यात तीन हजार नमुने तपासण्यात आले असून सुमारे २३५ डेंगीग्रस्तांची नोंद झाली. विशेष म्हणजे यात शहरातील शंभरावर रुग्ण आहेत..दिवाळी काळात एकीकडे उत्साहाचे वातावरण असताना दुसरीकडे डेंगीने महापालिकाच नव्हेतर जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाची चिंता वाढवली आहे. शहरात अवघे ९७ तर जिल्ह्यात १३५ डेंगीग्रस्त होते. मात्र गेल्या ६० दिवसांत रुग्णांची संख्या वाढली आहे. सोबतच ताप, सर्दी, खोकल्याचे रुग्ण मोठ्या प्रमाणात आढळत आहे..अलिकडे दिवसा उकाडा आणि रात्री थंडी असे वातावरण झाले. त्यामुळे डेंगीची जोखीम वाढली आहे. डेंगीच्या बहुसंख्य रुग्णांना विश्रांती, भरपूर पाणी, द्रवपदार्थाचे सेवन, ताप, डोकेदुखी, अंगदुखी अशी लक्षणे दिसतात. यावर पॅरासिटॅमॉलची एक ते दीड गोळी दिवसातून ३-४ वेळा गरजेप्रमाणे घेतल्यास साधा डेंगी सहज बरा होतो. परंतु व्यक्तीला डेंगी होऊन गेल्यानंतर दुसऱ्यांदा झाल्यास गुंतागुंत होऊ शकते..शहरात - ९७ग्रामीण - १३८महापालिकेने तपासले केवळ ८८५ नमुनेग्रामीण भागात तपासले १९४३ नूमने.पावसाळा सुरू झाल्यानंतरही अनेकांनी कुलरच्या टाक्या स्वच्छ केलेल्या नाहीत. शहरातील पाण्याची टाकी, कुलरमध्ये साचलेले पाणी, वापर नसलेल्या विहिरी, खड्ड्यात साचलेले पाणी यातून डासांचे प्रजनन मोठ्या प्रमाणात होते. परिणामी डेंगी व इतर संसर्गरोगांचा धोका उद्भवतो. यासाठी आठवड्यातून एक दिवस कोरडा दिवस पाळणे आवश्यक आहे.- डॉ. प्रवीण शिंगाडे, सहयोगी प्राध्यापक, मेडिकल, नागपूर..